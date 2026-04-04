Σάββατο 4 Απρίλη 2026 - Κυριακή 5 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 13
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ
Στέλνουν στον λαό τον βαρύ λογαριασμό του πολέμου

Τις συνέπειες και το κόστος της εμπλοκής στον πόλεμο φορτώνουν «πάραυτα» στον λαό κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι.

Το πρώτο βήμα για την παραπέρα εκτόξευση του ενεργειακού κόστους για τον λαό έγινε μέσα στην εβδομάδα, με την ανακοίνωση των αυξημένων τιμών από τους ενεργειακούς ομίλους, τιμές που κυμαίνονται από 0,138 ευρώ/kWh έως 0,25 ευρώ/kWh (από 0,09 και 0,16 ευρώ ανά κιλοβατώρα τον προηγούμενο μήνα) λόγω και της εκτίναξης των τιμών του φυσικού αερίου στην Ευρώπη, με τα βάρη του πολέμου και τους ενεργειακούς σχεδιασμούς, που είναι μέρος του, να φορτώνονται «αυτόματα» στον λαό, εξαιτίας και του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.

Η τιμή του φυσικού αερίου στον δείκτη TTF έφτασε τον Μάρτιο έως και τα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με τα επίπεδα των 30-32 ευρώ στα τέλη Φεβρουαρίου. Παράλληλα η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας διαμορφώθηκε στα 95 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά 21% σε μηνιαία βάση.

Με το πετρέλαιο κίνησης και τη βενζίνη να έχουν εκτοξευτεί πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, η κυβέρνηση - η οποία αρνείται να καταργήσει τους ειδικούς φόρους στα καύσιμα - επιστρατεύει τις «μειώσεις» και τα pass της κοροϊδίας που ενεργοποιήθηκαν μέσα στην εβδομάδα, προκειμένου στην πραγματικότητα με τα λεφτά από τη φοροληστεία του λαού να θωρακίσει τους τζίρους και τα κέρδη των ενεργειακών ομίλων.

Την ίδια ώρα οι προβλέψεις των αστικών επιτελείων «οξύνουν» τα αντιλαϊκά αντανακλαστικά της κυβέρνησης. Ενδεικτικά είναι τα όσα καταγράφει η τριμηνιαία έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού της Βουλής που δόθηκε στη δημοσιότητα μέσα στην εβδομάδα. Ο πληθωρισμός αναμένεται να εκτοξευθεί μέχρι και στο 4% το 2026 από τη ραγδαία αύξηση του κόστους διαβίωσης για τον λαό, ενώ η εκτίμηση για ανάπτυξη πέφτει στο 1,7% από 2,1% που ήταν στην αντίστοιχη έκθεση του Δεκεμβρίου του 2025.

Σε δική της ανάλυση η Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει πως σε περίπτωση δυσμενών εξελίξεων η ανάπτυξη θα περιοριστεί στο 1,5% το 2026 (έναντι βασικού σεναρίου 1,9%) και ο πληθωρισμός θα εκτοξευτεί στο 5%, υπερδιπλάσιος σε σχέση με την αρχική πρόβλεψη του 2,4%.

Ενώ σε δική της έκθεση η Alpha Bank επισημαίνει το ενδεχόμενο στασιμοπληθωρισμού στην Ευρωζώνη, επισημαίνοντας πως «οι αρνητικές επιπτώσεις των υψηλότερων τιμών Ενέργειας μπορούν να μετριαστούν μέσω στοχευμένων δημοσιονομικών μέτρων. Ωστόσο, τα δημοσιονομικά περιθώρια (...) είναι περιορισμένα σε σύγκριση με την περίοδο της πανδημίας και της ενεργειακής κρίσης του 2022».

    
