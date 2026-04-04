Σάββατο 4 Απρίλη 2026 - Κυριακή 5 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 6
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΛΙΒΑΝΟΣ
Συνεχείς ισραηλινοί βομβαρδισμοί και σθεναρή απάντηση

Τα νοσοκομεία του νότιου Λιβάνου συνεχώς δέχονται τραυματίες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς

Τα νοσοκομεία του νότιου Λιβάνου συνεχώς δέχονται τραυματίες από ισραηλινούς βομβαρδισμούς
Ο ισραηλινός στρατός εισβολής συνεχίζει να βομβαρδίζει και να ισοπεδώνει σπίτια και υποδομές στον νότιο Λίβανο, τον οποίο θέλει να μετατρέψει σε νέα Γάζα, ωστόσο συναντά σφοδρή αντίσταση από τους ενόπλους της Χεζμπολάχ. Ετσι, στον έναν μήνα από την έναρξη της εισβολής και τον σχεδιασμό να καταληφθεί λιβανέζικο έδαφος σε βάθος δεκάδων χιλιομέτρων εντός της ενδοχώρας, έως τα νότια του ποταμού Λιτάνι, οι δυσκολίες για τους εισβολείς αυξάνονται. Η δολοφονική μηχανή του Ισραήλ έχει χάσει ήδη τουλάχιστον 10 στρατιώτες, δεκάδες άλλοι έχουν τραυματιστεί, δεκάδες άρματα μάχης Merkava αχρηστεύτηκαν από τα πυρά της Χεζμπολάχ και τα σχέδια κλιμάκωσης της χερσαίας εισβολής συναντούν σοβαρά εμπόδια. Αυτό εξηγεί τον πολλαπλασιασμό των καθημερινών αεροπορικών βομβαρδισμών σε δεκάδες πόλεις και χωριά του Λιβάνου, συμπεριλαμβανομένης της πρωτεύουσας Βηρυτού, με τίμημα τον θάνατο τουλάχιστον 1.345 αμάχων (μεταξύ τους 125 μικρών παιδιών), τον τραυματισμό άλλων 4.040 και τον εκτοπισμό πάνω από 1,5 εκατ. ανθρώπων.

Την Πέμπτη ο Ισραηλινός υπουργός Αμυνας Ισραελ Κατς απείλησε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ Ναΐμ Κασέμ ότι θα πληρώσει «εξαιρετικά βαρύ τίμημα» για την κλιμάκωση των επιθέσεων με ρουκέτες στο βόρειο και κεντρικό Ισραήλ εν μέσω εβραϊκού Πάσχα. Ο Κατς βέβαια δεν έδειξε παρόμοια «ευαισθησία» όταν Ισραήλ και ΗΠΑ εξαπέλυσαν πόλεμο κατά του Ιράν μέσα στο Ραμαζάνι...

Την Παρασκευή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπ. Νετανιάχου δήλωσε πως «στον Λίβανο συνεχίζουμε να πλήττουμε αποφασιστικά τη Χεζμπολάχ» και πως εκτείνεται η λεγόμενη «ζώνη ασφαλείας», με πρόσχημα την «προστασία» των Ισραηλινών αμάχων - εποίκων στο βόρειο Ισραήλ και πραγματικό στόχο την κατάληψη και αρπαγή λιβανέζικου εδάφους. Την ίδια μέρα, ωστόσο, Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος μιλώντας στην εφημερίδα «The Times of Israel» παραδέχτηκε ότι ο ισραηλινός στρατός αδυνατεί να «εξουδετερώσει» τη Χεζμπολάχ και να την αφοπλίσει.

«Ο αφοπλισμός αυτής της οργάνωσης δεν είναι απαιτούμενος στόχος για τον τερματισμό αυτής της εκστρατείας», είπε ο Ισραηλινός ανώτερος αξιωματούχος, εξηγώντας ότι για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει το Ισραήλ να καταλάβει όλο τον Λίβανο, πράγμα αδύνατο. Με αυτόν τον τρόπο διέψευσε προηγούμενες δηλώσεις του Ισραηλινού επιτελάρχη, αντιστράτηγου Εγιάλ Ζαμίρ, και του Κατς, περί «αφοπλισμού» της Χεζμπολάχ.

Στο μεταξύ ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει να εξολοθρεύει αμάχους, να καταστρέφει υποδομές, γέφυρες, βιομηχανίες και τα σπίτια Λιβανέζων πολιτών, ιδιαίτερα αυτά που βρίσκονται κοντά στα νότια σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ, για να φτιάξει την υποτιθέμενη «ζώνη ασφαλείας» με πρότυπο ισοπεδωτικούς βομβαρδισμούς που έκανε στη Λωρίδα της Γάζας.

Σε αυτό το πλαίσιο, δεν διστάζει ούτε να δολοφονήσει κυανόκρανους της αποστολής UNIFIL του ΟΗΕ, όπως έκανε στις αρχές της εβδομάδας, σκοτώνοντας τρεις Ινδονήσιους. Την Παρασκευή επανέλαβε τις επιθέσεις σε θέση κυανοκράνων, τραυματίζοντας άλλους τρεις, εκ των οποίων οι δύο χαροπαλεύουν...

    

