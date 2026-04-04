Σάββατο 4 Απρίλη 2026 - Κυριακή 5 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 8
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
ΕΕΔΔΑ
Ανακοίνωση για τα 77 χρόνια από την ίδρυση του ΝΑΤΟ

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 77 χρόνων από την ίδρυση του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον στις 4 Απρίλη1949, η Ελληνική Επιτροπή Διεθνούς Δημοκρατικής Αλληλεγγύης (ΕΕΔΔΑ) σε ανακοίνωσή της καταγγέλλει για μια ακόμα φορά στον ελληνικό λαό τον βρώμικο ρόλο που αυτό παίζει. Μεταξύ άλλων αναφέρει:

«Στα 77 χρόνια αναρίθμητες χώρες σε κάθε γωνιά του πλανήτη βίωσαν ιμπεριαλιστικούς πολέμους, αιματηρές επεμβάσεις, βίαιες ανατροπές νόμιμα εκλεγμένων κυβερνήσεων, εγκαθίδρυση φιλικών του καθεστώτων, όλα με τη δικαιολογία του "εκδημοκρατισμού", της "ειρήνης", της "καταπολέμησης της τρομοκρατίας". Η παρουσία του ΝΑΤΟ έγινε συνώνυμο μεγάλων κυμάτων προσφύγων και μεταναστών.

Στις σημερινές συνθήκες (...) ο στόχος τους είναι παλιός και γνωστός: Η επιβολή με κάθε μέσο και τρόπο της παρουσίας του ΝΑΤΟ σε ξένα εδάφη, η εκμετάλλευση της γεωπολιτικής θέσης τους, η αρπαγή του πλούτου τους, η διάνοιξη δρόμων μεταφοράς αυτού του πλούτου, η κατοχύρωση της κυριαρχίας του έναντι παλιών και νέων εχθρών που βάζουν σε κίνδυνο τη μονοκρατορία του.

(...) Ο ελληνικός λαός δεν μπορεί να περιμένει τίποτα θετικό από "συμμαχίες" όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ενωση, πράγμα που αποδεικνύεται καθημερινά. Αντίθετα, του αφαιρούν κατακτημένα δικαιώματα και βάζουν τη χώρα σε τεράστιο κίνδυνο εμπλοκής σε πολεμικούς σχεδιασμούς. Ο ελληνικός λαός μόνο μία απαίτηση μπορεί να έχει και να την εκφράζει με κάθε τρόπο και σε κάθε ευκαιρία: Εδώ και τώρα αποδέσμευση της Ελλάδας από το ΝΑΤΟ!».

    

ΚΟΣΜΟΣ
