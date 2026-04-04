Σάββατο 4 Απρίλη 2026 - Κυριακή 5 Απρίλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 14
ΦΛΟΓΕΣ ΜΕΣΗ ΑΝΑΤΟΛΗ
Παραμάγαζα των εφοπλιστών

Στις 31 Μάρτη κι ενώ ο εγκλωβισμός έχει ξεπεράσει τον μήνα, η Διεθνής Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Μεταφορές συναντήθηκε με τη διεθνή εφοπλιστική ένωση ICS και τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΟΗΕ). Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου για τη συνάντηση, ο γγ της ITF δήλωσε μετά από αυτή: «Οσοι θέλουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους, πρέπει να είναι σε θέση να το κάνουν». Πώς; Να βουτήξουν στη θάλασσα; Και με ποια μέριμνα από την πλοιοκτήτρια εταιρεία και το κράτος; Τσιμουδιά για τις πραγματικές συνθήκες, μόνο εγκώμια για τους εφοπλιστές...

«Ισως να είναι δυνατόν να ανακουφιστούν αυτοί οι ναυτικοί αντικαθιστώντας τους με άλλους, καθώς ένα πλοίο προφανώς χρειάζεται πλήρωμα για να συνεχίσει να λειτουργεί», δήλωσε ένα άλλο στέλεχος της ITF, αναζητώντας ...λύσεις για τους εφοπλιστές που δεν μπορούν να συγκρατήσουν τη φυγή των πληρωμάτων από τα πλοία. Κούνησε όμως το δάκτυλο στους ναυτεργάτες να κάτσουν στ' αβγά τους και να πεθάνουν για τα υψηλά ναύλα των εφοπλιστών, επειδή «εάν οι ναυτικοί δεν αισθάνονται ασφαλείς λόγω συγκρούσεων όπως αυτή που λαμβάνει χώρα τώρα, τότε θα είναι δύσκολο να προσελκύσουμε την επόμενη γενιά για να καλύψει τις αυξανόμενες ανάγκες». Αρα κάντε πως δεν ανησυχείτε, για να έχουν οι εφοπλιστές προσωπικό στα καράβια τους και τα επόμενα χρόνια!

    

ΚΟΣΜΟΣ
