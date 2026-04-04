Περήφανη στάση

Υπάρχει όμως και η περήφανη στάση ναυτεργατών που αρνούνται εν πλω να διακινδυνεύσουν τις ζωές τους για τα κέρδη των εφοπλιστών: Φιλιππινέζος ναυτικός, ο οποίος δημοσιεύει στο διαδίκτυο βίντεο από τις εμπειρίες του, περιέγραψε σε διεθνή πρακτορεία μια ψηφοφορία κατά την οποία το πλήρωμα ρωτήθηκε αν ήθελε να διακινδυνεύσει τη διέλευση από το Στενό του Ορμούζ. «Ο καπετάνιος μάς συγκέντρωσε στην αίθουσα συνεδριάσεων για να μας ρωτήσει ποιοι ήθελαν να περάσουμε. Επιλέξαμε να επιστρέψουμε σπίτι ζωντανοί. Είμαστε 27 άτομα. Σχεδόν όλοι δήλωσαν ότι αρνούνται να αποπλεύσουν», ήταν τα λόγια του...