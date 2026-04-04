ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ

Σφοδρές αντιδράσεις για τον νόμο - έκτρωμα του κράτους - δολοφόνου

2026 The Associated Press. All

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί στον παλαιστινιακό λαό και στον αραβικό κόσμο ο νόμος - έκτρωμα που ψήφισε τη Δευτέρα η πλειοψηφία των Ισραηλινών βουλευτών της Κνέσετ, για επιβολή θανατικής ποινής σε βάρος Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Ο απαράδεκτος νόμος, που εγκρίθηκε με 62 ψήφους υπέρ και 48 κατά, ουσιαστικά ποινικοποιεί την αντίσταση στην κατοχική δολοφονική βία του ισραηλινού στρατού και των εποίκων, την οποία βαφτίζει «τρομοκρατία». Το Ισραήλ, το βασικό κράτος - τρομοκράτης σε όλη τη Μέση Ανατολή, που δολοφονεί για δεκαετίες τον παλαιστινιακό λαό, κλέβει τη γη του, καταστρέφει τις υποδομές του και διαπράττει γενοκτονία, κατηγορεί ως «τρομοκράτη» όποιον σηκώνει ανάστημα και αντιστέκεται. Προβλέπεται υποχρεωτική θανατική ποινή εντός 90 ημερών για Παλαιστίνιους που σκοτώνουν Ισραηλινούς, οι οποίοι δολοφονούν τον λαό τους. Επίσης, τα πολιτικά δικαστήρια του Ισραήλ θα μπορούν να επιβάλλουν είτε θανατική ποινή είτε ισόβια και σε Ισραηλινούς - συμπεριλαμβανομένων των Παλαιστίνιων πολιτών του Ισραήλ - που έχουν «πρόθεση να απορρίψουν την ύπαρξη του κράτους του Ισραήλ».

Ο Ισραηλινός ακροδεξιός υπουργός Εθνικής Ασφάλειας Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ πανηγύρισε ανοίγοντας σαμπάνιες για το νομοθετικό τερατούργημα της Κνέσετ, που είχε τις ευλογίες και την ψήφο του πρωθυπουργού Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φ. Τουρκ, ζήτησε την άμεση ακύρωση του νόμου, λέγοντας ότι είναι «κατάφωρα ασύμβατος» με τις υποχρεώσεις του Ισραήλ, παραβιάζει το δικαίωμα στη ζωή και δεν προβλέπει πραγματική δυνατότητα χάριτος.

Οι ΗΠΑ δεν είπαν τίποτε για ανθρώπινα δικαιώματα (που δήθεν υπερασπίζονται σε άλλες περιπτώσεις), ενώ αρκετοί υπουργοί Εξωτερικών και αξιωματούχοι της ΕΕ καταδίκασαν τον νόμο, καθαρά υποκριτικά και για τις δικές τους σκοπιμότητες, αφού στηρίζουν το κράτος - δολοφόνο με πολλούς τρόπους.

Σε κοινή ανακοίνωσή τους οι κυβερνήσεις Σαουδικής Αραβίας, Αιγύπτου, Ιορδανίας, ΗΑΕ, Τουρκίας, Πακιστάν και Ινδονησίας ζήτησαν από τα Ηνωμένα Εθνη να επιβάλουν κυρώσεις στο Ισραήλ για τον ρατσιστικό νόμο.

Στη Δυτική Οχθη, η Παλαιστινιακή Αρχή κατακεραύνωσε τον νέο νόμο, καλώντας τη «διεθνή κοινότητα» να αντιδράσει και να τον ακυρώσει. Σε ανακοίνωσή της τόνισε ότι ο νόμος αυτός «ισοδυναμεί με έγκλημα πολέμου σε βάρος του παλαιστινιακού λαού», που εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο «κλιμάκωσης των ισραηλινών πολιτικών και μέτρων στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη». Επίσης ότι τέτοιοι νόμοι δεν πρόκειται να κάμψουν τη βούληση του παλαιστινιακού λαού, να υπονομεύσουν την αποφασιστικότητά του ή να τον αποτρέψουν από το να συνεχίσει τον νόμιμο αγώνα «για ελευθερία, ανεξαρτησία και ίδρυση ανεξάρτητου παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ».

Σφοδρή ήταν η αντίδραση του Λαϊκού Μετώπου για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης, που καταδίκασε τον απαράδεκτο νέο νόμο των ισραηλινών κατοχικών αρχών επισημαίνοντας ότι αποκαλύπτει «το αληθινό πρόσωπο του σιωνιστή εχθρού, που βασίζεται στον φασισμό και στον ρατσισμό και δεν διστάζει να διαπράξει τα πιο ειδεχθή εγκλήματα». «Οι γενναίοι μας κρατούμενοι είναι η εμπροσθοφυλακή του λαού μας και μαχητές της ελευθερίας, που θυσίασαν τις ζωές τους για την υπεράσπιση της αξιοπρέπειας του έθνους. Η αποφασιστικότητά τους αντανακλά τη ραχοκοκαλιά του παλαιστινιακού αγώνα και την πρώτη γραμμή άμυνας, που δεν θα σπάσει από την αγχόνη ή τους φασιστικούς και ρατσιστικούς νόμους της κατοχής», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Η Φατάχ κάλεσε τους Παλαιστίνιους σε γενική απεργία, η Χαμάς καταδίκασε την εξέλιξη, ενώ στη Συρία πραγματοποιήθηκαν μαζικές διαδηλώσεις μεσοβδόμαδα στην πρωτεύουσα Δαμασκό και σε δεκάδες άλλες πόλεις, τόσο κατά του νόμου για τη θανατική ποινή σε βάρος Παλαιστινίων όσο και εναντίον της ισραηλινής κατοχής συριακών εδαφών.