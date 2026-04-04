ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΗΠΑ

Επιμένει σε αναπροσαρμογές δασμών

Διακηρύξεις για την επιβολή νέων τελωνειακών δασμών σε μέρος των εισαγωγών φαρμακευτικών προϊόντων αλλά και την τροποποίηση δασμών σε μέταλλα υπέγραψε την Πέμπτη ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο μέτρων για τη «στήριξη της εγχώριας παραγωγής» και με φόντο την όξυνση πολύπλευρων ανταγωνισμών των ΗΠΑ ακόμα και με στενούς τους συμμάχους.

Οι δασμοί για τα φαρμακευτικά προϊόντα φτάνουν κατά περίπτωση ακόμα και το 100%. Προβλέπονται ωστόσο εξαιρέσεις για χώρες που έχουν «κλείσει» διμερείς εμπορικές συμφωνίες, των οποίων τους όρους η Ουάσιγκτον εκτιμά ως (σχετικά) ωφέλιμους για το ντόπιο μεγάλο κεφάλαιο και τη θέση του ειδικά σε κλάδους στρατηγικής σημασίας.

Οσον αφορά τους δασμούς σε μέταλλα όπως χάλυβα, αλουμίνιο και χαλκό, αυτοί θα κυμαίνονται πλέον στο 25% της συνολικής αξίας τους.

Ειδικά για τα φάρμακα, αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ τόνισε πως στόχος είναι «το μεγαλύτερο μέρος των αδειοδοτημένων φαρμάκων να παράγεται στις ΗΠΑ». Τα γενόσημα εξαιρούνται. Μεταξύ άλλων προβλέπεται ότι οι εταιρείες που θα δεσμευτούν να εγκαταστήσουν εργοστάσια στις ΗΠΑ δεν θα πληρώνουν δασμούς, παρά 20% στα προϊόντα τους, τουλάχιστον έως το τέλος της θητείας του Προέδρου Τραμπ.

Την ίδια στιγμή, πάντως, αστικά κέντρα όπως το γερμανικό Ινστιτούτο Διεθνών Υποθέσεων και Θεμάτων Ασφαλείας (SWP) εκτιμούν πως η τακτική Τραμπ με διαρκή αναπροσαρμογή των δασμών σε εισαγωγές δεν αποδίδει όσο αναμενόταν. Αναλυτές του δήλωσαν ότι «μαζί με τη μεγάλη άνοδο των τιμών της Ενέργειας λόγω του πολέμου στο Ιράν, οι δασμοί ωθούν επίσης και πάλι προς τα πάνω τον πληθωρισμό», ενώ προσθέτουν ότι «το δημοσιονομικό έλλειμμα διευρύνθηκε μέσω της φορολογικής μεταρρύθμισής του».