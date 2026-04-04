Διάτρητος ο «θόλος» της πολεμικής προπαγάνδας

Μαζί με τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της χώρας, που φουντώνουν, εντείνεται η προσπάθεια κυβέρνησης και αστικών επιτελείων να καλλιεργήσουν τον εφησυχασμό στον λαό, φιλοτεχνώντας ένα ψευδεπίγραφο αίσθημα ασφαλείας με τους θηριώδεις εξοπλισμούς, την ώρα μάλιστα που η χώρα γίνεται μαγνήτης αντιποίνων από τα αντίπαλα στο ΝΑΤΟ ιμπεριαλιστικά κέντρα.

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διαφήμιση μιας σειράς οπλικών συστημάτων που τάχα κάνουν άτρωτη τη χώρα, πέρα από την προσπάθεια να δικαιολογηθούν οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες που χρυσοπληρώνει ο λαός.

Πρόκειται για πανάκριβους εξοπλισμούς, που δεν έχουν για προτεραιότητα την άμυνα αλλά τις ΝΑΤΟικές ανάγκες, ευρύτερα την αναβάθμιση του ρόλου της ελληνικής αστικής τάξης στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Οι φρεγάτες που ήδη πλέουν χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που προστατεύει τον κολοσσό της «Αramco» κ.ά., είναι ενδεικτικά.

Το τελευταίο διάστημα η προπαγάνδα κυβέρνησης και ΜΜΕ εστιάζει στον αντιαεροπορικό και αντι-drone θόλο με την ονομασία «Ασπίδα του Αχιλλέα». Ο θόλος θα κοστίσει περίπου 2,8 δισ., με την αγορά νέων συστημάτων και την επέκταση των τωρινών, με στόχο την αντιαεροπορική προστασία από αεροσκάφη, ελικόπτερα, βαλλιστικούς πυραύλους, drones κ.ο.κ. Κύριοι προμηθευτές θα είναι εταιρείες από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ, τη Γαλλία και τη Βρετανία. Η ελληνική συμπαραγωγή είναι στο 25%.

Η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία προβλέπεται το 2028 και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις ενίσχυσης, όπως η πρόσφατη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο. Ο θόλος εντάσσεται στο συνολικότερο σύστημα ασφάλειας της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.

Πρότυπο για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ο «Σιδερένιος Θόλος» του Ισραήλ (Ιron Dome), που τις τελευταίες μέρες έχει γίνει σουρωτήρι από τις πυραυλικές επιθέσεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Συμβαίνει μάλιστα το εξής: Οι επιθέσεις των Ιρανών γίνονται κατά βάση με Drones που το κόστος τους δεν ξεπερνάει τις μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Η αναχαίτισή τους όμως (ή τουλάχιστον η προσπάθεια...) γίνεται με πυραύλους αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ, αδειάζοντας τα οπλοστάσια των ΗΠΑ - Ισραήλ.

Ο ισραηλινός θόλος διαθέτει περιορισμένο αριθμό αναχαιτιστικών βλημάτων (Τamir) ανά μονάδα, που σημαίνει ότι σε μια μαζική επίθεση αυξάνονται οι πιθανότητες να παρακαμφθεί και να υπάρξει πλήγμα. Στο Ισραήλ αυτό συμβαίνει κατά κόρον στις τρέχουσες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, της Χεζμπολάχ και των Χούθι, παρά την υποστήριξη από αμερικανικά και άλλα ΝΑΤΟικά συστήματα αντιπυραυλικής ασφάλειας και έγκαιρης ειδοποίησης.

Με τον ελληνικό θόλο θα συνεργάζονται μελλοντικά τα «αόρατα» F-35, που το καθένα στοιχίζει περίπου 100 εκατ. δολάρια (συν 30 - 35 χιλιάδες η κάθε ώρα πτήσης). Πρόκειται για μαχητικά - «ιπτάμενα ραντάρ», που συλλέγουν πληροφορίες και έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν στόχους σε μεγάλη απόσταση. Στη συνέχεια στέλνουν τα δεδομένα στις «Belharra» ή στις συστοιχίες Patriot στο έδαφος, που αποτελούν επίσης μέρος του θόλου.

Στην περίπτωση όμως των F-35 το λογισμικό λειτουργίας ανήκει στην εταιρεία κατασκευής, που είναι αμερικανική. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν θέλουν οι ΗΠΑ, το αεροσκάφος μπορεί να παραμείνει «τυφλό». Οσο για το πόσο «αόρατα» είναι τα F-35, είναι ενδεικτικά τα δημοσιεύματα για το αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος που χτυπήθηκε ενώ εκτελούσε αποστολή πάνω από το Ιράν.

Τι δείχνουν όλα τα παραπάνω; Οτι τα ακριβά οπλικά συστήματα δεν είναι άτρωτα. Και ότι δεν υπάρχει όπλο που να μην εξουδετερώνεται από κάποιο άλλο, το οποίο δεν είναι κατ' ανάγκη πιο σύγχρονο, πιο εξειδικευμένο, πιο μεγάλο ή πιο ακριβό. Σε κάθε περίπτωση, ο καθοριστικός παράγοντας είναι πάντα ο άνθρωπος, ο οποίος - όπως έλεγε και ο Μπρεχτ - έχει το «ελάττωμα» να σκέφτεται. Τα παραδείγματα ηρωικών μορφών που την κρίσιμη ώρα με το θάρρος τους εξουδετέρωσαν πολλαπλάσιας ισχύος όπλα, ή ακύρωσαν τις δολοφονικές τους ικανότητες, είναι πολλά στην Ιστορία του παγκόσμιου επαναστατικού κινήματος.

Οπως και να 'χει, η κούρσα των εξοπλισμών δεν αφορά τα συμφέροντα των λαών, που πληρώνουν με το αίμα τους και με θυσίες τα κέρδη των καπιταλιστών. Καμία ασφάλεια γι' αυτούς δεν προκύπτει από τις υπερσύγχρονες θανατομηχανές τις οποίες διαφημίζουν τα μονοπώλια του πολέμου και οι κυβερνήσεις.

Ούτε πρέπει να γεννιέται φόβος, αφού αποδεικνύεται ότι μόνο άτρωτοι δεν είναι οι εχθροί των λαών, που σπαράσσονται από τις αντιθέσεις τους. Αυτές πρέπει να αξιοποιήσει ο λαός για να τους νικήσει, έχοντας την πυξίδα σταθερά στραμμένη στον αγώνα για τα δικά του ταξικά συμφέροντα και την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου.

Κετσ.