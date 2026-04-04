Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται και η διαφήμιση μιας σειράς οπλικών συστημάτων που τάχα κάνουν άτρωτη τη χώρα, πέρα από την προσπάθεια να δικαιολογηθούν οι τεράστιες πολεμικές δαπάνες που χρυσοπληρώνει ο λαός.
Πρόκειται για πανάκριβους εξοπλισμούς, που δεν έχουν για προτεραιότητα την άμυνα αλλά τις ΝΑΤΟικές ανάγκες, ευρύτερα την αναβάθμιση του ρόλου της ελληνικής αστικής τάξης στους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς. Οι φρεγάτες που ήδη πλέουν χιλιόμετρα μακριά από τα σύνορα, η συστοιχία Patriot στη Σαουδική Αραβία που προστατεύει τον κολοσσό της «Αramco» κ.ά., είναι ενδεικτικά.
Η πλήρης επιχειρησιακή λειτουργία προβλέπεται το 2028 και ήδη έχουν γίνει οι πρώτες κινήσεις ενίσχυσης, όπως η πρόσφατη μεταφορά συστοιχίας Patriot στην Κάρπαθο. Ο θόλος εντάσσεται στο συνολικότερο σύστημα ασφάλειας της νοτιοανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ.
Πρότυπο για την «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ο «Σιδερένιος Θόλος» του Ισραήλ (Ιron Dome), που τις τελευταίες μέρες έχει γίνει σουρωτήρι από τις πυραυλικές επιθέσεις στον πόλεμο της Μέσης Ανατολής. Συμβαίνει μάλιστα το εξής: Οι επιθέσεις των Ιρανών γίνονται κατά βάση με Drones που το κόστος τους δεν ξεπερνάει τις μερικές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Η αναχαίτισή τους όμως (ή τουλάχιστον η προσπάθεια...) γίνεται με πυραύλους αξίας εκατοντάδων χιλιάδων ή και εκατομμυρίων ευρώ, αδειάζοντας τα οπλοστάσια των ΗΠΑ - Ισραήλ.
Με τον ελληνικό θόλο θα συνεργάζονται μελλοντικά τα «αόρατα» F-35, που το καθένα στοιχίζει περίπου 100 εκατ. δολάρια (συν 30 - 35 χιλιάδες η κάθε ώρα πτήσης). Πρόκειται για μαχητικά - «ιπτάμενα ραντάρ», που συλλέγουν πληροφορίες και έχουν την ικανότητα να εντοπίζουν στόχους σε μεγάλη απόσταση. Στη συνέχεια στέλνουν τα δεδομένα στις «Belharra» ή στις συστοιχίες Patriot στο έδαφος, που αποτελούν επίσης μέρος του θόλου.
Στην περίπτωση όμως των F-35 το λογισμικό λειτουργίας ανήκει στην εταιρεία κατασκευής, που είναι αμερικανική. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι αν θέλουν οι ΗΠΑ, το αεροσκάφος μπορεί να παραμείνει «τυφλό». Οσο για το πόσο «αόρατα» είναι τα F-35, είναι ενδεικτικά τα δημοσιεύματα για το αμερικανικό πολεμικό αεροσκάφος που χτυπήθηκε ενώ εκτελούσε αποστολή πάνω από το Ιράν.
Οπως και να 'χει, η κούρσα των εξοπλισμών δεν αφορά τα συμφέροντα των λαών, που πληρώνουν με το αίμα τους και με θυσίες τα κέρδη των καπιταλιστών. Καμία ασφάλεια γι' αυτούς δεν προκύπτει από τις υπερσύγχρονες θανατομηχανές τις οποίες διαφημίζουν τα μονοπώλια του πολέμου και οι κυβερνήσεις.
Ούτε πρέπει να γεννιέται φόβος, αφού αποδεικνύεται ότι μόνο άτρωτοι δεν είναι οι εχθροί των λαών, που σπαράσσονται από τις αντιθέσεις τους. Αυτές πρέπει να αξιοποιήσει ο λαός για να τους νικήσει, έχοντας την πυξίδα σταθερά στραμμένη στον αγώνα για τα δικά του ταξικά συμφέροντα και την ανατροπή της εξουσίας του κεφαλαίου.