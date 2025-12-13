Σάββατο 13 Δεκέμβρη 2025 - Κυριακή 14 Δεκέμβρη 2025
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ

Το delivery μέσω των γνωστών εφαρμογών «e-food», «Wolt» και «Box» είναι πλέον στοιχείο καθημερινότητας, με τις πλατφόρμες να κυριαρχούν σε ό,τι αφορά τη διανομή προϊόντων και φαγητού. Τα κέρδη των συγκεκριμένων ομίλων «ζαλίζουν», με την «e-food» να καταγράφει κέρδη προ φόρων 46,8 εκατ. ευρώ για το 2024 και τζίρο 211 εκατ. ευρώ, ενώ η «Wolt» μαζί με τις market υπηρεσίες (σούπερ μάρκετ, ηλεκτρονικό εμπόριο) κατέγραψε τζίρο 99.258.747,69 εκατ. ευρώ.

Πίσω από αυτά τα δυσθεώρητα νούμερα, τα χιλιάδες «μηχανάκια». Στην «e-food» οι μισθωτοί είναι περίπου 400, ενώ τα «μπλοκάκια» και οι εργολαβικοί περίπου 5.000. Στη δε «Wolt» οι μισθωτοί που είναι στα γραφεία είναι περίπου 500 πανελλαδικά, ενώ τα μηχανάκια που είναι με «μπλοκάκι» ή μέσω εργολάβων είναι πάνω από 2.000.

Ομως δεν είναι καθόλου «αφανείς», καθώς οι μεγαλειώδεις απεργίες τους, οι αγώνες τους μέσα από τα Σωματεία τους στη «Wolt» και στην «e-food» έδωσαν πνοή, γνώρισαν την αλληλεγγύη όλων των εργατών, και σαν μια γροθιά συνεχίζουν τις διεκδικήσεις τους.

«Δεν είμαστε συνεργάτες», τονίζουν οι εργαζόμενοι μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» και περιγράφουν αναλυτικά και με ντοκουμέντα το όργιο της εκμετάλλευσης που τους κάνει να είναι όλη μέρα στον δρόμο κυνηγώντας τον μισθό τους, που βγαίνει μέσω αλγόριθμου από την εφαρμογή.


ΡΕΠΟΡΤΑΖ: Γιάννα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
