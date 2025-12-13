Πίσω από αυτά τα δυσθεώρητα νούμερα, τα χιλιάδες «μηχανάκια». Στην «e-food» οι μισθωτοί είναι περίπου 400, ενώ τα «μπλοκάκια» και οι εργολαβικοί περίπου 5.000. Στη δε «Wolt» οι μισθωτοί που είναι στα γραφεία είναι περίπου 500 πανελλαδικά, ενώ τα μηχανάκια που είναι με «μπλοκάκι» ή μέσω εργολάβων είναι πάνω από 2.000.
Ομως δεν είναι καθόλου «αφανείς», καθώς οι μεγαλειώδεις απεργίες τους, οι αγώνες τους μέσα από τα Σωματεία τους στη «Wolt» και στην «e-food» έδωσαν πνοή, γνώρισαν την αλληλεγγύη όλων των εργατών, και σαν μια γροθιά συνεχίζουν τις διεκδικήσεις τους.
«Δεν είμαστε συνεργάτες», τονίζουν οι εργαζόμενοι μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» και περιγράφουν αναλυτικά και με ντοκουμέντα το όργιο της εκμετάλλευσης που τους κάνει να είναι όλη μέρα στον δρόμο κυνηγώντας τον μισθό τους, που βγαίνει μέσω αλγόριθμου από την εφαρμογή.