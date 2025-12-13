Υποζύγια

Στη Θεσσαλία, όπου χτυπάει εδώ και μέρες η καρδιά του ξεσηκωμού χιλιάδων βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων και τα Εργατικά Κέντρα σε Λάρισα, Τρίκαλα και Καρδίτσα έχουν προκηρύξει απεργία, είναι θλιβερή η στάση των παρατάξεων της ΔΑΚΕ και της ΠΑΣΚΕ στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Βόλου να καταψηφίσουν την πρόταση, και επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά τον ρόλο τους και τις πλάτες που κάνουν στην αντιλαϊκή πολιτική. Υιοθετώντας την άθλια προπαγάνδα της κυβέρνησης για «κινητοποιήσεις που στρέφονται κατά της κοινωνίας», το δηλητήριο του «κοινωνικού αυτοματισμού» και άλλα προσχηματικά, οι δυνάμεις αυτές στάθηκαν απέναντι στην αγωνιστική διάθεση και στην αλληλεγγύη που εκφράζει ο λαός της περιοχής, όπως έδειξε και η μεγάλη συγκέντρωση - αποκλεισμός του λιμανιού του Βόλου. Θα τους ξεπεράσει όμως η ίδια η ζωή! Τα εργατικά σωματεία και οι φορείς είναι ένα με τους αγρότες, δυναμώνουν την κοινή δράση, τον μόνο δρόμο για να είναι νικηφόρος ο αγώνας. Οι εργαζόμενοι του Βόλου και όλης της Θεσσαλίας παραδίδουν στη χλεύη και στην απαξίωση τα συνδικαλιστικά υποζύγια της πολιτικής που διαλύει τις ζωές της μεγάλης λαϊκής πλειοψηφίας.