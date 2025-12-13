ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΜΜΕ

Εκατοντάδες υπογραφές σε κείμενο στήριξης των βιοπαλαιστών αγροτών

Πάνω από 300 υπογραφές εργαζομένων στα ΜΜΕ (δημοσιογράφων, φωτορεπόρτερ, τεχνικών, εργαζόμενων σε άλλες ειδικότητες) συγκεντρώνει μέχρι στιγμής το κείμενο στήριξης του δίκαιου αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, στη διεύθυνση https://www.ipetitions.com/petition/MME-agrotes.

Οπως αναφέρεται στο κείμενο αλληλεγγύης, «ο δίκαιος αγώνας τους, που απλώνεται παντού με νέα μπλόκα, είναι και δικός μας! Είναι αγώνας όλου του εργαζόμενου λαού.

Καταδικάζουμε την προσπάθεια για καταστολή, που η μαζικότητα των κινητοποιήσεων έχει ακυρώσει. Στεκόμαστε απέναντι στις συκοφαντίες, με τα γνωστά αναμασήματα περί "εθιμοτυπικών κινητοποιήσεων" και "ταλαιπωρία" του κόσμου, που επιδιώκουν τον "κοινωνικό αυτοματισμό". Η προσπάθειά τους πέφτει στο κενό.

Καταγγέλλουμε όσους τολμούν να βάζουν στο ίδιο τσουβάλι τους χιλιάδες μικρομεσαίους αγρότες και κτηνοτρόφους του μόχθου με τα παράσιτα του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αυτούς που επί χρόνια λυμαίνονται με τις πλάτες της σημερινής και όλων διαχρονικά των κυβερνήσεων τις ενισχύσεις και επιδοτήσεις, στην πλάτη των παραγωγών που αγωνιούν για την επόμενη μέρα.

Την ευθύνη για την τωρινή κατάσταση έχουν η σημερινή και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, που στηρίζουν την Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η συζήτηση για το νέο "παραγωγικό μοντέλο" στον πρωτογενή τομέα είναι παραλλαγή αυτής της στρατηγικής και δεν έχει καμιά σχέση με τα συμφέροντα των αγροτών και κτηνοτρόφων.

Απαιτούμε εδώ και τώρα από την κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματα των αγροτών και κτηνοτρόφων. Είναι πρόκληση να τους λέει ότι "δεν υπάρχουν λεφτά", όταν ξοδεύονται δισ. ευρώ σε πολεμικές δαπάνες!

Ενώνουμε τις φωνές μας με τους αγρότες, προβάλλουμε τον αγώνα τους, στηρίζουμε τον κοινό αγώνα αγροτών - εργαζομένων».

Η συλλογή υπογραφών συνεχίζεται.