Μονόδρομος η οργάνωση και η διεκδίκηση μέσα από τα σωματεία κόντρα σε εργοδοσία και κυβερνήσεις

«Κανένας διανομέας να μη μένει απροστάτευτος», είναι το μήνυμα του Χρήστου Γκογκώνη, μέλους του ΔΣ του Σωματείου της «e-food» Περιφέρειας Αττικής και εκλεγμένου με την «Ταξική Ενότητα» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ).

«Οι διανομές στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, όπως η "e-food" και η "Wolt", βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στην πρώτη γραμμή σε έναν αγώνα για αξιοπρεπείς όρους εργασίας με ανθρώπινα ωράρια και αξιοπρεπές εισόδημα. Για αυτό παλεύουμε για υπογραφή Ενιαίας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση δικαιωμάτων για όλους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (γραφεία, διανομή, αποθήκες, market).

Οι μονοπωλιακοί αυτοί όμιλοι που κυριαρχούν και στον κλάδο εκμεταλλεύονται την ανάγκη των εργαζομένων για δουλειά και επιβάλλουν ένα μοντέλο ευελιξίας που στην πραγματικότητα σημαίνει ανασφάλεια, αβεβαιότητα και συνεχή πίεση για μεγαλύτερη παραγωγικότητα και εντατικοποίηση της εργασίας. Εμείς απαιτούμε εγγυημένη βασική αμοιβή ανά ώρα, αύξηση τιμής παραγγελίας, που να εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα για τους freelancers, κατάργηση του "δυναμικού μοντέλου".

Είναι καθήκον του Σωματείου να παλέψει για την ενότητα όλων των διανομέων, όλων των εργαζομένων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ασχέτως πόστου ειδικότητας και εργασιακής σχέσης και να έχουν πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα. Κανένας διανομέας δεν πρέπει να μένει απροστάτευτος απέναντι στις αυθαιρεσίες των ηλεκτρονικών πλατφορμών. Να προσληφθούνε τώρα, απευθείας από την εταιρεία "e-food", όσοι συνάδελφοι εργάζονται μέσω εργολάβου, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα.

Πολλοί συνάδελφοι έχουν τεράστιο πρόβλημα και χρωστάνε ΦΠΑ και ΕΦΚΑ. Πολλοί συνάδελφοι έχουν κλείσει τα βιβλία τους και άλλοι τόσοι ετοιμάζονται να τα κλείσουν. Ζητάμε το αφορολόγητο μέχρι τα 12.000 ευρώ, για όλους τους συναδέλφους.

Παράλληλα απαιτούμε μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων με ευθύνη της εταιρείας και όχι ατομικά του κάθε διανομέα. Η «Ταξική Ενότητα» απαιτεί δραστικό περιορισμό ζωνών διανομής, ώστε να εξασφαλίζεται η σωματική ακεραιότητα των συναδέλφων, αλλά και το εισόδημά τους και κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, κάλυψη εργατικού "ατυχήματος" και ασθενείας, για τους freelancers, να ενταχθούμε στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Για όλα αυτά χρειάζεται συλλογική οργάνωση, συντονισμένες δράσεις και το σωματείο να έχει ξεκάθαρο ταξικό προσανατολισμό, κόντρα στη λογική της συνεργασίας με τις πολυεθνικές που θυσιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων στο όνομα της ανταγωνιστικότητας. Η πείρα έχει δείξει ότι οι εταιρείες δρουν πάντα με κριτήριο το κέρδος και όχι τις ανάγκες των ανθρώπων που παράγουν αυτό το κέρδος, γι' αυτό η δύναμη βρίσκεται στη συλλογική δράση, στην ενότητα και στη σύγκρουση με κάθε πολιτική και εργοδοτική επιλογή που μας κάνει τη ζωή μαύρη.

Είναι απαραίτητος ο συντονισμός με τα υπόλοιπα σωματεία ιδιαίτερα σε τομείς, όπως το εμπόριο, οι μεταφορές, τα logistic κ.τ.λ.

Ο κοινός αυτός αγώνας μπορεί να δημιουργήσει ένα ευρύτερο μέτωπο απέναντι στους εργοδότες, την πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ. Μέσα από τις κοινές κινητοποιήσεις, με αγωνιστικές παρεμβάσεις και αλληλεγγύη μπορούμε να κατοχυρώσουμε δικαιώματα. Οι διανομείς έχουν πετύχει και τέτοιες νίκες. Εχουμε δείξει ότι όταν είμαστε οργανωμένοι και αποφασισμένοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Το μέλλον λοιπόν βρίσκεται στην ενίσχυση του Σωματείου, στη μαζικοποίησή του, στη συμμετοχή όλων, στον αγώνα με ταξικό προσανατολισμό, κόντρα στην εκμετάλλευση και στην εντατικοποίηση. Μόνο έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε μια αξιοπρεπή ζωή με δικαιώματα και προστασία για όλους τους εργαζόμενους που εργάζονται στις πλατφόρμες».

***

Η Ειρήνη Μωραΐτη, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζόμενων στην «Wolt», τονίζει πως το επιχειρησιακό σωματείο της «Wolt» παλεύει ώστε «όλοι οι εργαζόμενοι, ανεξαρτήτως πόστου ή εργασιακής σχέσης, να έχουμε αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας, μισθούς και δικαιώματα. Διεκδικούμε ΣΣΕ με πλήρη μέτρα υγείας και ασφάλειας, κάλυψη σε ασθένεια και εργατικά ατυχήματα, ελάχιστη εγγυημένη αμοιβή, ΒΑΕ ένσημα για διανομείς και αποθηκάριους, προσλήψεις όσων σήμερα δουλεύουν μέσω εργολάβων, καθώς και δωρεάν Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ). Λέμε όχι στη διευθέτηση του χρόνου εργασίας και απαιτούμε το διάλειμμα στα γραφεία να είναι εντός ωραρίου, ενώ οι εργαζόμενοι στα market να δηλώνονται ως αποθηκάριοι και όχι ως υπάλληλοι γραφείου.

Σήμερα, πολλοί διανομείς αναγκάζονται να δουλεύουν σε 2-3 πλατφόρμες ή να έχουν δεύτερη πρωινή δουλειά. Μετανάστες συνάδελφοι πέφτουν θύματα εργολάβων που κρατούν ποσοστά, κλέβουν φιλοδωρήματα και δεν κολλούν ένσημα, επηρεάζοντας ακόμη και τις άδειες παραμονής τους. Στα γραφεία πολλοί χρειάζονται part-time για να τα βγάλουν πέρα, ενώ στα market οι εργαζόμενοι δηλώνονται ως υπάλληλοι γραφείου και χάνουν τα ΒΑΕ.

Θα χρησιμοποιήσουμε κάθε συλλογικό μέσο, στάσεις εργασίας, απεργίες και κοινό συντονισμό με αλλά ταξικά σωματεία, βάζοντας στο στόχαστρο τον πραγματικό αντίπαλο, την εργοδοσία και το κράτος, που ο ένας κόβει και ο άλλος ράβει. Κόντρα στους καλοθελητές εργολάβους που εν γνώσει της η εταιρεία έχει βάλει στη μέση και ξεζουμίζει τους διανομείς, κλέβει τον κόπο τους και όλοι μαζί θησαυρίζουν εις βάρος του εργαζόμενου.

Απέναντι σε αυτούς που θέλουν να βάλουν εμπόδιο στην πραγματική συσπείρωση εργαζομένων ανεξάρτητα από το φύλο, την εθνικότητά μας, γιατί αποδείξαμε και εμπράκτως στις τελευταίες στάσεις εργασίας, στις μεγάλες απεργίες του 2023 πως Ελληνες και ξένοι δεν έχουμε τίποτα να χωρίσουμε, αλλά ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε όλα όσα μας κλέβουν. Γιατί το σύγχρονο σήμερα είναι να δουλεύουμε 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο και όχι να κανονικοποιούμε τη βαρβαρότητα που θέλουν να μας επιβάλουν με 13 ώρες στο μηχανάκι, με δουλειά - λάστιχο που παρουσιάζεται και σαν ...διέξοδος στους φοιτητές που δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα στην πόλη όπου σπουδάζουν».