ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ «E-FOOD» ΚΑΙ «WOLT»
«Ακίνητα» αύριο και το Σάββατο τα μηχανάκια

Σε στάσεις εργασίας αύριο Παρασκευή και το Σάββατο 29 Νοέμβρη (6 μ.μ. - 11 μ.μ.) προχωρούν οι εργαζόμενοι της «e-food» και της «Wolt» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα, Γιάννενα και Βόλο.

Στη Θεσσαλονίκη το Σωματείο Εργαζομένων «e-food» προγραμματίζει κινητοποίηση αύριο στις 6 μ.μ. έξω από το κατάστημα «Jackaroo» (Αγίας Σοφίας με Μητροπόλεως).

Τις κινητοποιήσεις στηρίζει το κλαδικό σωματείο ΣΕΤΕΠΕ της Θεσσαλονίκης.

«Γνωρίζουμε πολύ καλά πως οι δύο εταιρείες, στον ανταγωνισμό τους, ακολουθούν τις ίδιες τακτικές, τα ίδια μοτίβα και, φυσικά, επιδίδονται στο ίδιο ξεζούμισμα μας για να αυγαταίνουν τα δικά τους κέρδη. Ο αγώνας όλων των συναδέλφων και στις δύο πλατφόρμες, λοιπόν, είναι κοινός», σημειώνει το Σωματείο Εργαζομένων «Wolt».

Το Σωματείο Εργαζόμενων «e-food» Αττικής καταγγέλλει την άρνηση της εργοδοσίας να υπογράψει Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με αυξήσεις και κατοχύρωση δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα, για να μπορούν να τα βγάλουν πέρα οι εργαζόμενοι, τα 12ωρα έχουν γίνει «καθεστώς», ενώ εκτίθενται καθημερινά σε δεκάδες εργατικά «ατυχήματα». «Τραυματιζόμαστε και μένουμε απροστάτευτοι, χωρίς εισόδημα, ενώ οι εταιρείες κρύβονται πίσω από τον τίτλο του "συνεργάτη", μετατρέποντας την καθημερινή μας δουλειά σε παγίδα χωρίς δικαιώματα», τονίζει το Σωματείο.

«Μέσα από την εργασία μας, η εταιρεία χτίζει την κερδοφορία της. Ως εδώ! Ηρθε η ώρα να σταθούμε οργανωμένα και να απαιτήσουμε σταθερή δουλειά, ασφάλεια, δικαιώματα και αυξήσεις στο ύψος των αναγκών μας», σημειώνει στο απεργιακό της κάλεσμα η «Ταξική Ενότητα» Εργαζομένων «e-food» (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ).

Και προβάλλει τις διεκδικήσεις για υπογραφή Ενιαίας Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και κατοχύρωση δικαιωμάτων για όλους, ανεξαρτήτως σχέσης εργασίας (γραφεία, διανομή, αποθήκες, market). Επίσης για εγγυημένη βασική αμοιβή ανά ώρα, αύξηση τιμής παραγγελίας, που να εξασφαλίζει αξιοπρεπές εισόδημα για τους freelancers, κατάργηση δυναμικού μοντέλου, κάλυψη ασφαλιστικών εισφορών, εργατικού «ατυχήματος» και ασθενείας για τους freelancers. Απαιτεί ακόμα να προσληφθούν τώρα απευθείας από την εταιρεία όσοι εργάζονται μέσω εργολάβου, με πλήρη εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, κ.λπ.

    

