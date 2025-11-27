Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2025
Απαιτούν παράταση ενός έτους στην εφαρμογή του «OpenBusiness»

Συγκέντρωση στο υπουργείο Ανάπτυξης στις 3 Δεκέμβρη

Κινητοποίηση στο υπουργείο Ανάπτυξης (Σύνταγμα, Νίκης 5-7) πραγματοποιούν την Τετάρτη 3 Δεκέμβρη στις 9 π.μ. η Πανελλήνια Ομοσπονδία Βιοτεχνών Κατεργασίας Ξύλου, η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υποδηματοποιών Ελλάδας και η Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής, απαιτώντας να δοθεί τώρα παράταση ενός έτους για την απογραφή των επιχειρήσεων στην εφαρμογή «OpenBusiness» και να ανασταλεί το παράβολο των 200 ευρώ για ολόκληρο το διάστημα της παράτασης.

Υπενθυμίζεται ότι με Υπουργική Απόφαση τέθηκε σε λειτουργία το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ασκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων», το οποίο προβλέπει την απογραφή των βιοτεχνικών επαγγελμάτων μέχρι 31 Δεκέμβρη 2025. Σύμφωνα με τις επίσημες δημοσιεύσεις, μετά τη λήξη της προθεσμίας προβλέπεται καταβολή παραβόλου 200 ευρώ για την εκπρόθεσμη απογραφή.

Το νέο ψηφιακό σύστημα έρχεται να φορτώσει με νέα βάρη τους μικρούς επαγγελματίες, αφού πέρα από το ότι δεν έχουν οργανωμένα λογιστήρια, πρόκειται για μια διαδικασία με ουσιαστικό οικονομικό κόστος.

Κάτι που όπως τονίζουν οι Ομοσπονδίες, σε αυτήν την οικονομική συγκυρία οικονομικής ασφυξίας των μικρών επιχειρήσεων, θέτει σε κίνδυνο την ίδια την ύπαρξη και λειτουργία τους.

    

