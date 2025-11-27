Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ
Εργάτης σκοτώθηκε σε αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά

Καταπλακώθηκε από βαρύ φορτίο σε ακατάλληλο πόστο

Ενα ακόμα εργοδοτικό έγκλημα με θύμα εργάτη σε μεγάλο χώρο δουλειάς συνέβη χτες, αυτήν τη φορά στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ (γραμμή 1) στον Πειραιά. Συγκεκριμένα, ο Νίκος Βάρδας, τεχνίτης 58 περίπου χρονών, που εργαζόταν σε «λάκκους» στο αμαξοστάσιο, καταπλακώθηκε από αντικείμενα τόνων που θα έπρεπε κανονικά να βρίσκονται αλλού. Οι «λάκκοι» αυτοί είχαν μετατραπεί σε αυτοσχέδιες αποθήκες χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας, ενώ δεν υπάρχει σχετική άδεια εκτέλεσης τέτοιων εργασιών στον συγκεκριμένο χώρο, όπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι.

Αποδεικνύεται για ακόμα μια φορά πως οι χώροι δουλειάς μετατρέπονται σε αρένες θανάτου, καθώς οι εργοδότες και η κυβέρνηση της ΝΔ λογίζουν τα μέτρα υγείας και ασφάλειας ως περιττό κόστος. Θυμίζουμε ότι μόλις προχθές 3 εργαζόμενοι (2 στην Πάτρα και ένας στην Κρήτη) τραυματίστηκαν εν ώρα εργασίας.

Κέρδη βουτηγμένα στων εργατών το αίμα

Αμεση ήταν η απάντηση των εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ, που αποφάσισαν επιτόπου στάση εργασίας 12 μ. - 6 μ.μ. ενώ οργάνωσαν και συγκέντρωση έξω από τον ΗΣΑΠ στον Πειραιά. Με πανό που έγραφε «Οχι άλλο αίμα εργατών - Τώρα μέτρα προστασίας της ζωής μας» και σύνθημα «Κέρδη βουτηγμένα τον εργατών το αίμα» δήλωσαν πως δεν θα δεχτούν κανένας άλλος συνάδελφός τους να μη γυρίσει σπίτι, κανένας άλλος να μην σακατευτεί για να αυγατίζουν τα κέρδη τους οι μονοπωλιακοί όμιλοι.

Το Σωματείο των Εργαζομένων της ΣΤΑΣΥ προέβη παράλληλα σε καταγγελία στην Επιθεώρηση Εργασίας, απαιτώντας άμεσα να διενεργηθούν έλεγχοι σχετικά με τις συνθήκες εργασίας και τα μέτρα ασφάλειας που θα έπρεπε να παρθούν.

Στο σημείο παραβρέθηκε από την πρώτη στιγμή αντιπροσωπεία του Εργατικού Κέντρου Πειραιά, ενώ οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ πρότειναν άμεσα τη στάση εργασίας σε όλο το δίκτυο. Επίσης η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας και εκλεγμένοι με την ΠΚΣ στο Πανεπιστήμιο Πειραιά βρέθηκαν εκεί για να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους.


Στο σημείο του εργοδοτικού εγκλήματος βρέθηκε άμεσα και αντιπροσωπεία του ΚΚΕ.

Ας μας πουν, πόσο κοστίζει τελικά η ζωή του εργάτη;

Την εργοδοσία της ΣΤΑΣΥ καταγγέλλει το Εργατικό Κέντρο Πειραιά, σημειώνοντας πως «επιβεβαιώνεται για ακόμα μια φορά ότι μπροστά στο να βγει η δουλειά αποφέροντας κέρδη για την εργοδοσία, η ζωή και τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούνται, αποτελούν για αυτούς κόστος. Ας μας πουν πόσο κοστίζει τελικά η ζωή ενός εργάτη;

Το Εργατικό Κέντρο, τα σωματεία, οι εργαζόμενοι στα τρένα έχουν προειδοποιήσει εδώ και καιρό για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς, που αποτελούν αρένες θανάτου. Το τραγικό ρεκόρ θανάτων εργαζομένων για το 2025 επιβεβαιώνει με τον πιο τραγικό τρόπο ότι η πολιτική που εφαρμόζεται από όλες τις κυβερνήσεις δίνει αέρα στα πανιά της εργοδοσίας».

Παράλληλα, επισημαίνει πως το νέο νομοσχέδιο για τη 13ωρη δουλειά, η μετατροπή της οικονομίας σε πολεμική, η εντατικοποίηση της εργασίας, το κυνήγι του κέρδους, η ιδιωτικοποίηση υπηρεσιών, οι ελλείψεις σε προσωπικό και μέτρα ασφαλείας είναι το εκρηκτικό μείγμα που για τους εργαζόμενους σημαίνει φτώχεια, σακάτεμα και θάνατος.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κοινός αγώνας επιβίωσης κόντρα στους μισθούς πείνας και την ανασφάλεια
«Ιστορική επιστροφή» στον τόπο του εγκλήματος για μισθούς και ΣΣΕ
Η «μαγεία των Χριστουγέννων» και η μαυρίλα της «Black Friday» σημαίνουν 12ωρα και 7ήμερα
Στη μάχη για την επιτυχία της κλαδικής απεργίας στις 10 Δεκέμβρη και των εκλογών
Με δίκαια αιτήματα προετοιμάζουν τα μαχητικά μπλόκα σε όλη τη χώρα
Αύριο η πανελλαδική απεργία κόντρα στην εξόντωση για άμεσες προσλήψεις και αυξήσεις
 «Black Friday»: Δεν είναι μόνο η Παρασκευή... Αυξάνονται τα ωράρια, μας κλέβουν τη ζωή!
 «Συνάδελφοι, τα καταφέραμε, ιδρύσαμε το σωματείο μας!»
 Να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από πλημμύρες και ζωονόσους
 Αμεση απάντηση των σωματείων για τα νέα «ατυχήματα» στη ΒΙΠΕ
 Λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς και ΝΑΤΟικές αποστολές, αλλά όχι για την Υγεία
 Απαιτούν παράταση ενός έτους στην εφαρμογή του «OpenBusiness»
Σε τόνο αγωνιστικής κλιμάκωσης η σύσκεψη Σωματείων και Εργατικών Κέντρων
 Σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες σωματείων
 Διαβάστε σήμερα στο τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
 Πρόκληση και προσβολή για τους εργαζόμενους τα πανηγύρια περί «επαναφοράς των ΣΣΕ»
 «Αρένες» οι χώροι δουλειάς στη «νέα εποχή» που διαφημίζει η κυβέρνηση
Υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι «στο αμαξοστάσιο του Πειραιά ελλοχεύουν κίνδυνοι»
 Σήμερα οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις για την Υγεία
 «Ακίνητα» αύριο και το Σάββατο τα μηχανάκια
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ