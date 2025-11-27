ΚΡΗΤΗ

Σήμερα οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις για την Υγεία

Παγκρήτια Μέρα Δράσης για την Υγεία είναι σήμερα Πέμπτη στην Κρήτη και χιλιάδες Κρητικοί αναμένεται να διαδηλώσουν σε όλες τις μεγάλες πόλεις του νησιού, συμμετέχοντας στις συντονισμένες κινητοποιήσεις ενάντια στην εγκληματική πολιτική κυβέρνησης και ΕΕ που μετατρέπει τα νοσοκομεία σε επιχειρηματικές μονάδες και τους ασθενείς σε πελάτες.

Μέχρι την τελευταία στιγμή χθες το βράδυ αυξάνονταν διαρκώς τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς που συμμετέχουν στα συλλαλητήρια. Μάλιστα το Νομαρχιακό Τμήμα Λασιθίου της ΑΔΕΔΥ κήρυξε και στάση εργασίας, για τη διευκόλυνση της συμμετοχής των εργαζομένων του δημόσιου τομέα. Τα σωματεία των υγειονομικών καλούν τον λαό της Κρήτης να συμμετάσχει μαζικά στην κινητοποίηση, δίνοντας συλλογικά τον αγώνα για ένα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν, σύγχρονο, αναβαθμισμένο σύστημα Υγείας, που να ικανοποιεί καθολικά τις ανάγκες με αξιοποίηση των εξελίξεων της επιστήμης.

Τα ραντεβού των σημερινών συγκεντρώσεων έχουν ως εξής:

Ηράκλειο, 6 μ.μ., πλατεία Ελευθερίας.

Χανιά, 6 μ.μ., πλατεία Δημοτικής Αγοράς.

Ρέθυμνο, 6 μ.μ., δημαρχείο.

Αγιος Νικόλαος, 1 μ.μ., κεντρική πλατεία.

Ιεράπετρα, 1 μ.μ., δημαρχείο.

Σητεία, 12 μ., κεντρική πλατεία.