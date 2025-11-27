ΑΠΟΛΥΜΕΝΟΙ ΛΑΡΚΟ ΚΑΙ ΝΑΥΠΗΓΕΙΩΝ ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ - ΔΑΣΕΡΓΑΤΕΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ

Κοινός αγώνας επιβίωσης κόντρα στους μισθούς πείνας και την ανασφάλεια

Να δώσουν αποφασιστικά και από κοινού συνέχεια στον αγώνα για τη διασφάλιση του εισοδήματός τους και την επιβίωση των οικογενειών τους αποφάσισαν οι απολυμένοι της ΛΑΡΚΟ και των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, μαζί με τους ρετσινάδες και δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας, σε κοινή συνεδρίαση που πραγματοποίησαν τα Σωματεία τους χτες στη Χαλκίδα.

Πρόκειται για εργαζόμενους που τα τελευταία χρόνια ζουν τις οικογένειές τους με ένα πενιχρό εισόδημα από τα προγράμματα απασχόλησης της ΔΥΠΑ, το οποίο υπολείπεται ακόμα και του κατώτατου μισθού. Προγράμματα που κέρδισαν μέσα από σκληρό αγώνα και κινητοποιήσεις, ωστόσο φτάνουν στο τέλος τους, χωρίς μάλιστα να έχουν ενταχθεί όλοι οι συνάδελφοί τους.

Στη συζήτηση που έγινε στην κοινή συνεδρίαση κυριάρχησε η αγωνία για το αύριο, για το τι θα γίνει όταν λήξουν τα προγράμματα, για την ακρίβεια που καλπάζει και τις δυσκολίες να ανταποκριθούν στις καθημερινές τους ανάγκες, για τους κινδύνους και τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η στροφή στην πολεμική οικονομία.

Διάχυτη ήταν η αποφασιστικότητα για συνέχιση των μεγάλων αγωνιστικών κινητοποιήσεων που δίνουν τα τελευταία χρόνια, πετυχαίνοντας σημαντικές κατακτήσεις. Ενας αγώνας που τους επέτρεψε να στέκονται όρθιοι, να παραμένουν στον τόπο τους και να συνεχίζουν να διεκδικούν συσπειρωμένοι στα σωματεία τους, με όπλο την πολύμορφη λαϊκή αλληλεγγύη.

Και σε αυτήν την αγωνιστική κατεύθυνση αποφάσισαν να συνεχίσουν, συντονίζοντας τη δράση τους, διαμορφώνοντας κοινό πλαίσιο πάλης και διεκδικώντας τη διασφάλιση εισοδήματος στις οικογένειές τους μέσα από την απορρόφησή τους στους φορείς όπου εργάζονται σήμερα, αυξήσεις στις αποδοχές, καταβολή επιδομάτων, ένταξη στα ΒΑΕ, μέτρα υγείας και ασφάλειας κ.ά.

Στη συνεδρίαση μάλιστα έγινε ιδιαίτερη αναφορά σε ζητήματα υγείας και ασφάλειας, καθώς λίγες ώρες πριν είχε σημειωθεί το εργοδοτικό έγκλημα με θύμα εργαζόμενο στον ΗΣΑΠ (βλ. σελ. 17), όπου μάλιστα εργάζονται μέσω του προγράμματος και απολυμένοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, ενώ νεκρούς σε ώρα εργασίας μετρούν και οι δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας.

Τονίστηκε δε ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες των ΟΤΑ, των Δασαρχείων και των άλλων φορέων του Δημοσίου όπου εργάζονται, ανταποκρινόμενοι μάλιστα σε απαιτητικές και απαραίτητες εργασίες, όπως στην αποκατάσταση του καμένου δάσους της βόρειας Εύβοιας. Παράλληλα επισημάνθηκε ότι η συνέχιση των προγραμμάτων απασχόλησης θα συμβάλει στο να μην ερημώσουν ολόκληρες περιοχές.

Στη κοινή συνεδρίαση των σωματείων αναδείχθηκαν οι εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης της ΝΔ, καθώς «επί των ημερών της κάηκαν με μπουνάτσα τα δάση της Εύβοιας, σταμάτησε η λειτουργία της μοναδικής βιομηχανίας παραγωγής σιδηρονικελίου στην ΕΕ, πέρασε σε ιδιώτη - χωρίς εργαζόμενους και εργασιακά δικαιώματα - ένα από τα μεγαλύτερα και πιο σύγχρονα ναυπηγεία στην Ευρώπη», όπως χαρακτηριστικά σημειώθηκε, ενώ επισημάνθηκαν και οι διαχρονικές ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων και της ΕΕ.

Οπως τόνισε ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας, «η κυβέρνηση δεν έχει ανακοινώσει τι θα κάνει με τη ΛΑΡΚΟ, η οποία σε αυτήν τη φάση λεηλατείται με ευθύνη της». Επίσης «δεν έχει καταβάλει το ποσό που προκύπτει από το ασφαλιστήριο ζωής που είχαν οι εργαζόμενοι της ΛΑΡΚΟ, έβαλε χέρι στις αποζημιώσεις απόλυσης, δεν καταβάλλει ούτε αποζημιώσεις που έχουν αποφασίσει τα δικαστήρια σε περιπτώσεις εργατικών "ατυχημάτων"». Επεσήμανε δε ότι τα προγράμματα για τους απολυμένους κάτω των 55 ετών αρχίζουν να λήγουν από το επόμενο έτος, χωρίς μάλιστα να έχουν ενταχθεί σε αυτά όλοι οι απολυμένοι συνάδελφοι τους.

Τη συνεχιζόμενη κοροϊδία της κυβέρνησης σε βάρος των ρετσινάδων και δασεργατών της βόρειας Εύβοιας, συνολικά του πυρόπληκτου λαού της περιοχής, τόνισε ο Μπάμπης Τσιβίκας, πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών Εύβοιας. Στάθηκε στις κινητοποιήσεις του τελευταίου διαστήματος και στην άρνηση της κυβέρνησης να ικανοποιήσει τα δίκαια αιτήματά τους, αλλά και στην αποφασιστικότητα των ρετσινάδων και των δασεργατών της βόρειας Εύβοιας να συνεχίσουν τον αγώνα τους.

Την αγωνία που βιώνουν οι απολυμένοι των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά επεσήμανε ο Βαγγέλης Μπαλογιάννης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Ναυπηγείων Σκαραμαγκά «Τρίαινα». Οπως τόνισε, μετά την πώληση των ναυπηγείων από την κυβέρνηση «ο νέος ιδιοκτήτης δεν απορρόφησε τους απολυμένους, επιβεβαιώνοντας ότι ιδιωτικοποιήσεις και επενδυτές σημαίνουν απαξίωση, ισοπέδωση εργασιακών σχέσεων και δικαιωμάτων, ανεργία». Σημείωσε επίσης ότι τους οφείλονται δεδουλευμένα και αποζημιώσεις, ότι υπάρχουν πολλά επιμέρους ζητήματα που μπορούν να διεκδικηθούν, ενώ επεσήμανε πως το πρόγραμμα απασχόλησης λήγει το επόμενο διάστημα, με την αγωνία και την αβεβαιότητα στους απολυμένους και στις οικογένειές τους να κορυφώνονται.