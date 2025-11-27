Λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς και ΝΑΤΟικές αποστολές, αλλά όχι για την Υγεία

Το κράτος θα έπρεπε να χρηματοδοτεί πλήρως και επαρκώς την ανάπτυξη των απαραίτητων μονάδων Υγείας, τον εξοπλισμό τους, τη στελέχωσή τους και αυτή η ανάγκη δεν θα πρέπει να εξαρτάται από τη διάθεση κάποιων «δωρητών», σημείωσε ο βουλευτής του ΚΚΕ Γιώργος Λαμπρούλης κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για την κύρωση της Σύμβασης Δωρεάς για την ανέγερση νέου κτιρίου για τη στέγαση Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας «ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΚΟΥΛΟΣ» στην Παθολογική Κλινική / Ογκολογικό Τμήμα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών.

Η ανάπτυξη δημόσιων υπηρεσιών αποτελεί για το ΚΚΕ λαϊκό δικαίωμα και κρατική ευθύνη, το κράτος πρέπει πλήρως να εξασφαλίζει αυτές τις δομές και τις υπηρεσίες και μόνο επικουρικά, συμπληρωματικά αν θέλετε να αξιοποιούνται, τυχόν, προσφορές, πρόσθεσε.

Ωστόσο, όπως επισήμανε, η κυβέρνηση εφαρμόζοντας πιστά τις στρατηγικές επιλογές της Ευρωπαϊκής Ενωσης και του κεφαλαίου, στη λογική του «κόστους - οφέλους» υποστηρίζει πως δεν υπάρχουν λεφτά, τα οποία όμως βρίσκει για το κόστος της φρεγάτας στην Ερυθρά Θάλασσα ή για τα θηριώδη εξοπλιστικά προγράμματα ύψους πολλών δισ. τα επόμενα χρόνια.

Ο Γ. Λαμπρούλης αναφέρθηκε στα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν στη νοσηλεία τους οι ογκολογικοί ασθενείς, σημειώνοντας πως η διάγνωση, η θεραπεία και η αποκατάστασή τους πρέπει να είναι μια ενιαία διαδικασία ενός ανεπτυγμένου δημόσιου συστήματος, με υποδομές, εξοπλισμό, στελέχωση, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται έγκαιρα, πλήρως και με ασφάλεια στις ανάγκες των ασθενών.

Σημείωσε δε πως σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη περίπτωση της Πάτρας «θα έχουμε μία μονάδα ημερήσιας νοσηλείας στο κέντρο και γύρω γύρω ένα δημόσιο σύστημα ανεπαρκές και εχθρικό φυσικά για τους ογκολογικούς ασθενείς», συμπληρώνοντας πως η ανάπτυξη των δημόσιων υποδομών και των υπηρεσιών, που αφορούν τους ογκολογικούς ασθενείς και όχι μόνο, δεν μπορεί να είναι ευκαιριακή και αποσπασματική, να στηρίζεται στις εκάστοτε διαθέσεις φιλανθρωπίας. Αντίθετα απαιτεί έναν κρατικό σχεδιασμό και χρηματοδότηση για υποδομές, εξοπλισμό και στελέχωση, για πλήρως δωρεάν παροχές υπηρεσιών, που βρίσκονται όμως στον αντίποδα της πολιτικής της κυβέρνησης, αφού τα πάντα καθορίζονται με το κριτήριο να πάει καλά η επιχειρηματική δράση, οι επενδύσεις του κεφαλαίου, η κερδοφορία, κριτήρια ασύμβατα με τις λαϊκές ανάγκες.

Γι' αυτό - πρόσθεσε - έχει φτάσει το δημόσιο σύστημα Υγείας στο «ως εδώ και μη παρέκει» και επιχειρηματικά μεγαθήρια κάνουν χρυσές δουλειές, εμπόριο με την υγεία του λαού. «Το δημόσιο σύστημα προσφέρει δωρεάν σε όλους ένα στάνταρ χαμηλό επίπεδο υπηρεσιών και από εκεί και πέρα, όποιος μπορεί να ανταπεξέλθει οικονομικά, έχει προτεραιότητα στην πρόληψη, στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, στη θεραπεία. Για τους υπόλοιπους, όπου φτωχός και η μοίρα του», τόνισε.

Καταλήγοντας επισήμανε το δίλημμα που τίθεται σήμερα στον λαό: «Συμβιβασμός με αυτή την άθλια κατάσταση ή πάλη για την ανατροπή της».

Στην έναρξη της ομιλίας του ο Γ. Λαμπρούλης αναφέρθηκε στο επαπειλούμενο κλείσιμο της παιδιατρικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου, αλλά και της γυναικολογικής κλινικής, έχοντας προηγηθεί το κλείσιμο της παιδοχειρουργικής και της ΩΡΛ, υποβαθμίζοντας το νοσοκομείο και μετατρέποντάς το στην ουσία σε μία παθολογική κλινική, καλώντας τον υπουργό να απαντήσει για το τι μέλλει γενέσθαι.

Επίσης το ΚΚΕ κατέθεσε Αναφορά στον υπουργό Υγείας την επιστολή του Πανελλήνιου Συνδέσμου Πασχόντων από Καρδιοπάθειες, με την οποία ζητά δίκαιη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στις πιο αποτελεσματικές διαθέσιμες θεραπείες για την παχυσαρκία, ιδίως για όσους βρίσκονται σε υψηλό καρδιαγγειακό κίνδυνο ή αντιμετωπίζουν σοβαρούς λειτουργικούς περιορισμούς.