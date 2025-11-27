ΞΕΣΗΚΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Με δίκαια αιτήματα προετοιμάζουν τα μαχητικά μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σε αγωνιστικό αναβρασμό βρίσκονται οι Ομοσπονδίες και οι Αγροτικοί Σύλλογοι σε όλη τη χώρα, που οργανώνουν και συντονίζουν την κλιμάκωση της πάλης των βιοπαλαιστών αγροτοκτηνοτρόφων, μεταφέροντας στην ύπαιθρο το κάλεσμα του πανελλαδικού ξεσηκωμού που αποφασίστηκε στη μαζικότερη των τελευταίων χρόνων σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων την περασμένη Κυριακή στη Νίκαια Λάρισας.

Συγκεκριμένα, από την Κυριακή 30 Νοέμβρη οι αγροτοκτηνοτρόφοι κλιμακώνουν τον αγώνα τους στήνοντας τα πρώτα μπλόκα σε εθνικές οδούς και κομβικά σημεία της χώρας. Στο στόχαστρο της πάλης τους βρίσκεται η αντιλαϊκή πολιτική των κυβερνήσεων και της ΚΑΠ της ΕΕ, που στόχο έχει το ξεκλήρισμά τους για να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια.

Προκλητική η στάση της κυβέρνησης

Προετοιμάζοντας τις δυναμικές κινητοποιήσεις τους δίνουν απάντηση στον εμπαιγμό της κυβέρνησης, που αφήνει τα νοικοκυριά τους «ξεκρέμαστα» φορτώνοντας στις πλάτες τους τα δικά της σκάνδαλα και παράλληλα με θράσος προσπαθεί να υπονομεύσει την αγωνιστική τους κλιμάκωση.

«Δεν σχολιάζω τις αποφάσεις των αγροτών, αλλά αν ο λόγος είναι οι πληρωμές, γιατί ούτως ή άλλως το χρονοδιάγραμμα το έχουμε θέσει εδώ και καιρό, τότε θα πρέπει να περιμένουν να δουν», είπε προκλητικά σε τηλεοπτική εκπομπή ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κ. Τσιάρας. Ομως, ο λόγος που οι βιοπαλαιστές βρίσκονται «στα κάγκελα» σε όλη τη χώρα δεν είναι μόνο οι χρωστούμενες πληρωμές και οι αποζημιώσεις που δικαιούνται εδώ και πολλούς μήνες και αντί για αυτές η κυβέρνηση μοιράζει υποσχέσεις από μήνα σε μήνα και από εβδομάδα σε εβδομάδα.

Η απληρωσιά τους είναι η «σταγόνα που ξεχειλίζει το ποτήρι» της οργής τους! Οι παραγωγοί μέσα από το οργανωμένο αγροτικό κίνημα προβάλλουν μια σειρά από δίκαια και ζωτικής σημασίας αιτήματα, που αφορούν το υπέρογκο κόστος παραγωγής, τις εξευτελιστικές τιμές πώλησης των προϊόντων, την ανυπαρξία έργων υποδομής και προστασίας της παραγωγής τους από καιρικά φαινόμενα και ζωονόσους κ.ά., που η ικανοποίησή τους θα επιτρέψει στους ίδιους να πάρουν «ανάσες» επιβίωσης για να μπορέσουν να παραμείνουν στην παραγωγή και στον τόπο τους.

Σήμα αγωνιστικής κλιμάκωσης από τη Θεσσαλία

Σε αυτό το πλαίσιο, βρίσκεται σε εξέλιξη μια πολύμορφη δραστηριότητα στην ύπαιθρο όλης της χώρας, με συσκέψεις, περιοδείες και άλλες δράσεις, η οποία θα κλιμακωθεί με τις πανελλαδικά συντονισμένες κινητοποιήσεις σε λίγες μέρες.

Οι βιοπαλαιστές αγρότες της Καρδίτσας ήδη έχουν παρατάξει δεκάδες τρακτέρ στις πλατείες των χωριών του νομού, τα οποία σύμφωνα με τους ίδιους αναμένεται να αυξηθούν τις επόμενες μέρες, καθώς στις περιοδείες της Ομοσπονδίας και των Αγροτικών Συλλόγων διαπιστώνεται η μαχητική διάθεση των αγροτών της περιοχής για την κλιμάκωση της πάλης.

Αυτή η διάθεση εκφράστηκε και χτες το απόγευμα στον Παλαμά Καρδίτσας, όπου πραγματοποιήθηκε μαζική σύσκεψη της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού (ΕΟΑΣΚ), στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι Αγροτικών Συλλόγων της υπαίθρου, προκειμένου να συντονίσουν την κλιμάκωση του αγώνα τους. Συγκεκριμένα, αποφάσισαν την Κυριακή 30 Νοέμβρη να στηθεί το πρώτο μπλόκο στον κόμβο του Ε-65, στις 12 το μεσημέρι.

Την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη σειρά συσκέψεων που οργανώνει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, καλώντας όλους τους αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού να συμμετέχουν μπροστά στη μεγάλη κλιμάκωση του αγώνα που έχει αποφασίσει και για το στήσιμο του μπλόκου στον κόμβο της Νίκαιας Λάρισας τις επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, από κοινού με τους Αγροτικούς Συλλόγους της περιοχής του Τυρνάβου η Ομοσπονδία της Λάρισας καλεί σε σύσκεψη σήμερα Πέμπτη (12 μ.), στα Πλατανούλια. Αύριο Παρασκευή, συσκέψεις συντονισμού θα γίνουν στο Δαμάσι και στον Αμπελώνα, στις 12 μ. και 7 μ.μ., αντίστοιχα.

«Στο πόδι» και η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, που ήδη έχει πραγματοποιήσει συσκέψεις σε χωριά του νομού όπως το Διμήνι, τα Κανάλια, ενώ σήμερα Πέμπτη, στις 7 μ.μ. προγραμματίζεται σύσκεψη στη Ζαγορά Πηλίου. Σε αυτές τις συσκέψεις έχουν παρθεί αποφάσεις συμμετοχής των αγροτοκτηνοτρόφων του νομού στο μπλόκο που θα στηθεί στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα.

Στη Δυτική Ελλάδα

Τις προετοιμασίες τους για την κλιμάκωση του αγώνα προχωρούν οι Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων και Αγροτικοί Σύλλογοι σε νομούς της Δυτικής Ελλάδας.

Στην Ηλεία, η ΟΑΣΗ καλεί σε σύσκεψη, αύριο Παρασκευή στις 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πύργου, ενώ θα προχωρήσει και σε αντίστοιχη σύσκεψη στην Αμαλιάδα για την ευρύτερη περιοχή στα βόρεια του νομού. Στόχος που έχει τεθεί είναι το στήσιμο μπλόκου στον νομό, μέσα στις ημερομηνίες που έχουν αποφασιστεί από την Πανελλαδική Σύσκεψη.

Στην Αιτωλοακαρνανία, η Ομοσπονδία έχει ορίσει δύο πλατιές συσκέψεις τη Δευτέρα 1η και την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στη Λεπενού (8 μ.μ.) και στο Καινούργιο (8 μ.μ.) αντίστοιχα, από κοινού με Αγροτικούς Συλλόγους, ώστε και στον νομό να κλιμακωθούν οι κινητοποιήσεις.

Στη Στερεά

Το βράδυ της Τρίτης πραγματοποιήθηκε στη Λαμία σύσκεψη της Ομοσπονδίας και Αγροτικών Συλλόγων της Φθιώτιδας, όπου αποφασίστηκε η συγκέντρωση τρακτέρ στα χωριά της περιοχής, με σκοπό να συγκεντρωθούν στις 5 Δεκέμβρη στον χώρο της Εκθεσης Λαμίας και σε συνεννόηση με τους συναδέλφους τους από την υπόλοιπη Φθιώτιδα να καθορίσουν την κάθοδό τους στην Εθνική οδό.

Αντίστοιχες διεργασίες εξελίσσονται και στην περιοχή της Λοκρίδας, αλλά και στη Βοιωτία. Ο Αγροτικός Σύλλογος Ορχομενού αποφάσισε μάλιστα να βγάλει τα τρακτέρ στην είσοδο του χωριού, αύριο Παρασκευή 28 Νοέμβρη, ενώ συνεχίζονται οι συνελεύσεις των υπόλοιπων Αγροτικών Συλλόγων της Βοιωτίας.

Στις 5 Δεκέμβρη θα στηθεί το μπλόκο στον δήμο Μαντουδίου - Λίμνης - Αγίας Αννας, και συγκεκριμένα στον δρόμο Χαλκίδας - Αιδηψού, στο ύψος της Κηρίνθου, με τον τοπικό Αγροτικό Σύλλογο να συνεχίζει τις συλλογικές διαδικασίες για την προετοιμασία του.

Στην Κρήτη

Η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ηρακλείου, συντονισμένη με τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Σύσκεψης, καλεί στη σύσκεψη στα Πεζά (αίθουσα πολλαπλών του Δημαρχείου), την Τρίτη 2 Δεκέμβρη, στις 6 μ.μ.

Παράλληλα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτοκτηνοτροφικών Συλλόγων Ν. Χανίων παραχώρησε χτες συνέντευξη Τύπου, στην οποία ανέδειξε τα προβλήματα των βιοπαλαιστών. Ξεχωρίζουν μεταξύ άλλων αυτά των ελαιοπαραγωγών που είναι χωρίς σοδειά φέτος λόγω της ξηρασίας και του δάκου, των κτηνοτρόφων που δεν μπορούν καν να ταΐσουν τα πρόβατά τους, λόγω των καθυστερήσεων των πληρωμών, ενώ πουλάνε και πάμφθηνα το γάλα και το κρέας τους. Οι εκπρόσωποι των αγροτοκτηνοτρόφων κάλεσαν σε μαζική συμμετοχή στη μηχανοκίνητη πορεία που θα πραγματοποιηθεί αύριο Παρασκευή, στις 10.30 π.μ. από τον κόμβο των Μουρνιών προς την Αντιπεριφέρεια Χανίων.