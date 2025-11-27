Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ
«Αρένες» οι χώροι δουλειάς στη «νέα εποχή» που διαφημίζει η κυβέρνηση

Σε ανακοίνωσή του για τον τραγικό θάνατο εργάτη στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Ενας ακόμα εργάτης προστίθεται στον μακρύ κατάλογο όσων χάνουν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς, που έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε "αρένες" λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφαλείας, της υποστελέχωσης και της εντατικοποίησης, στον βωμό της πολιτικής της μείωσης του κόστους και της αύξησης του καπιταλιστικού κέρδους.

Ο τραγικός θάνατος του τεχνίτη του ΗΣΑΠ στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, ο οποίος εκτελούσε βαριά εργασία μεταφοράς ανταλλακτικών χωρίς μέτρα ασφαλείας και χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια εκτέλεσης τέτοιων εργασιών στον συγκεκριμένο χώρο, αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι η κυβερνητική πολιτική της δήθεν συντήρησης του απαρχαιωμένου στόλου με "κόψε - ράψε", αντί αγοράς νέων συρμών και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού του δικτύου, μπορεί να αποβεί και με αυτόν τον τρόπο θανατηφόρα.

"Τραγική ειρωνεία" αποτελεί ακόμα ότι την ίδια στιγμή που ο εργάτης έχανε τη ζωή του, η υπουργός Εργασίας μαζί με τους λεγόμενους "κοινωνικούς εταίρους" πραγματοποιούσε φιέστες για "νέα εποχή" στην προστασία των εργαζομένων, "ξεχνώντας" ότι πολύ πρόσφατα νομοθέτησε το έκτρωμα της 13ωρης εργασίας και της "ευελιξίας", που απογειώνει την εντατικοποίηση της εργασίας, αυξάνοντας τους κινδύνους στους χώρους δουλειάς.

Μονόδρομος για τους εργαζόμενους είναι η ενίσχυση του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα τους, διεκδικώντας αποφασιστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας στους τόπους δουλειάς, ενάντια στο εχθρικό για τον λαό κράτος, στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κοινός αγώνας επιβίωσης κόντρα στους μισθούς πείνας και την ανασφάλεια
«Ιστορική επιστροφή» στον τόπο του εγκλήματος για μισθούς και ΣΣΕ
Η «μαγεία των Χριστουγέννων» και η μαυρίλα της «Black Friday» σημαίνουν 12ωρα και 7ήμερα
Στη μάχη για την επιτυχία της κλαδικής απεργίας στις 10 Δεκέμβρη και των εκλογών
Με δίκαια αιτήματα προετοιμάζουν τα μαχητικά μπλόκα σε όλη τη χώρα
Εργάτης σκοτώθηκε σε αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
Αύριο η πανελλαδική απεργία κόντρα στην εξόντωση για άμεσες προσλήψεις και αυξήσεις
 «Black Friday»: Δεν είναι μόνο η Παρασκευή... Αυξάνονται τα ωράρια, μας κλέβουν τη ζωή!
 «Συνάδελφοι, τα καταφέραμε, ιδρύσαμε το σωματείο μας!»
 Να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από πλημμύρες και ζωονόσους
 Αμεση απάντηση των σωματείων για τα νέα «ατυχήματα» στη ΒΙΠΕ
 Λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς και ΝΑΤΟικές αποστολές, αλλά όχι για την Υγεία
 Απαιτούν παράταση ενός έτους στην εφαρμογή του «OpenBusiness»
Σε τόνο αγωνιστικής κλιμάκωσης η σύσκεψη Σωματείων και Εργατικών Κέντρων
 Σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες σωματείων
 Διαβάστε σήμερα στο τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
 Πρόκληση και προσβολή για τους εργαζόμενους τα πανηγύρια περί «επαναφοράς των ΣΣΕ»
Υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι «στο αμαξοστάσιο του Πειραιά ελλοχεύουν κίνδυνοι»
 Σήμερα οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις για την Υγεία
 «Ακίνητα» αύριο και το Σάββατο τα μηχανάκια
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ