ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

«Αρένες» οι χώροι δουλειάς στη «νέα εποχή» που διαφημίζει η κυβέρνηση

Σε ανακοίνωσή του για τον τραγικό θάνατο εργάτη στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ τονίζει:

«Ενας ακόμα εργάτης προστίθεται στον μακρύ κατάλογο όσων χάνουν τη ζωή τους στους χώρους δουλειάς, που έχουν μετατραπεί κυριολεκτικά σε "αρένες" λόγω της παντελούς έλλειψης μέτρων ασφαλείας, της υποστελέχωσης και της εντατικοποίησης, στον βωμό της πολιτικής της μείωσης του κόστους και της αύξησης του καπιταλιστικού κέρδους.

Ο τραγικός θάνατος του τεχνίτη του ΗΣΑΠ στο αμαξοστάσιο του Πειραιά, ο οποίος εκτελούσε βαριά εργασία μεταφοράς ανταλλακτικών χωρίς μέτρα ασφαλείας και χωρίς να υπάρχει σχετική άδεια εκτέλεσης τέτοιων εργασιών στον συγκεκριμένο χώρο, αποτελεί μία ακόμα απόδειξη ότι η κυβερνητική πολιτική της δήθεν συντήρησης του απαρχαιωμένου στόλου με "κόψε - ράψε", αντί αγοράς νέων συρμών και ουσιαστικού εκσυγχρονισμού του δικτύου, μπορεί να αποβεί και με αυτόν τον τρόπο θανατηφόρα.

"Τραγική ειρωνεία" αποτελεί ακόμα ότι την ίδια στιγμή που ο εργάτης έχανε τη ζωή του, η υπουργός Εργασίας μαζί με τους λεγόμενους "κοινωνικούς εταίρους" πραγματοποιούσε φιέστες για "νέα εποχή" στην προστασία των εργαζομένων, "ξεχνώντας" ότι πολύ πρόσφατα νομοθέτησε το έκτρωμα της 13ωρης εργασίας και της "ευελιξίας", που απογειώνει την εντατικοποίηση της εργασίας, αυξάνοντας τους κινδύνους στους χώρους δουλειάς.

Μονόδρομος για τους εργαζόμενους είναι η ενίσχυση του συλλογικού και οργανωμένου αγώνα τους, διεκδικώντας αποφασιστικά όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και προστασίας στους τόπους δουλειάς, ενάντια στο εχθρικό για τον λαό κράτος, στο κεφάλαιο και τις κυβερνήσεις του».