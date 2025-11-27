ΕΥΒΟΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

Σε τόνο αγωνιστικής κλιμάκωσης η σύσκεψη Σωματείων και Εργατικών Κέντρων

Σε κλίμα αγωνιστικής διάθεσης και ετοιμότητας για κλιμάκωση της δράσης πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαλκίδα η σύσκεψη Εργατικών Κέντρων και πρωτοβάθμιων Σωματείων της Στερεάς Ελλάδας.

Με παρακαταθήκη τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του προηγούμενου μήνα ενάντια στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη σκλαβιά, αλλά και τους αγώνες σε χώρους δουλειάς, δεκάδες εκπρόσωποι συνδικάτων από ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον συντονισμένο αγώνα.

Μέσα από την εισήγηση του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και τις τοποθετήσεις των προέδρων και εκπροσώπων των Εργατικών Κέντρων και Σωματείων τονίστηκε η ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας με επίκεντρο τις διεκδικήσεις για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, για υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, για την Υγεία και την Παιδεία. Για να εκφραστεί ακόμα πιο δυνατά η εναντίωση στην εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους.

Αποφασίστηκε μάλιστα, η Τρίτη 16 Δεκέμβρη να οριστεί ως μέρα αγωνιστικής δράσης ενάντια στο νέο πολεμικό προϋπολογισμό σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Επίσης να εκφραστεί η έμπρακτη στήριξη στον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην υποβάθμιση της Υγείας και το νέο υγειονομικό χάρτη.