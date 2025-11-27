Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 12
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΥΒΟΙΑ - ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
Σε τόνο αγωνιστικής κλιμάκωσης η σύσκεψη Σωματείων και Εργατικών Κέντρων

Σε κλίμα αγωνιστικής διάθεσης και ετοιμότητας για κλιμάκωση της δράσης πραγματοποιήθηκε χθες στη Χαλκίδα η σύσκεψη Εργατικών Κέντρων και πρωτοβάθμιων Σωματείων της Στερεάς Ελλάδας.

Με παρακαταθήκη τις μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις του προηγούμενου μήνα ενάντια στο νομοσχέδιο για τη 13ωρη σκλαβιά, αλλά και τους αγώνες σε χώρους δουλειάς, δεκάδες εκπρόσωποι συνδικάτων από ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, κάνοντας ένα ακόμα σημαντικό βήμα στον συντονισμένο αγώνα.

Μέσα από την εισήγηση του προέδρου του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και τις τοποθετήσεις των προέδρων και εκπροσώπων των Εργατικών Κέντρων και Σωματείων τονίστηκε η ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας με επίκεντρο τις διεκδικήσεις για μείωση του εργάσιμου χρόνου, για ΣΣΕ με αυξήσεις στους μισθούς, για υγεία και ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, για την Υγεία και την Παιδεία. Για να εκφραστεί ακόμα πιο δυνατά η εναντίωση στην εμπλοκή στους ιμπεριαλιστικούς ανταγωνισμούς και πολέμους.

Αποφασίστηκε μάλιστα, η Τρίτη 16 Δεκέμβρη να οριστεί ως μέρα αγωνιστικής δράσης ενάντια στο νέο πολεμικό προϋπολογισμό σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα. Επίσης να εκφραστεί η έμπρακτη στήριξη στον αγώνα των βιοπαλαιστών αγροτών και να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην υποβάθμιση της Υγείας και το νέο υγειονομικό χάρτη.

  • Αναλυτικό ρεπορτάζ από τη σύσκεψη θα δημοσιευτεί στον «Ριζοσπάστη του Σαββατοκύριακου».
    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κοινός αγώνας επιβίωσης κόντρα στους μισθούς πείνας και την ανασφάλεια
«Ιστορική επιστροφή» στον τόπο του εγκλήματος για μισθούς και ΣΣΕ
Η «μαγεία των Χριστουγέννων» και η μαυρίλα της «Black Friday» σημαίνουν 12ωρα και 7ήμερα
Στη μάχη για την επιτυχία της κλαδικής απεργίας στις 10 Δεκέμβρη και των εκλογών
Με δίκαια αιτήματα προετοιμάζουν τα μαχητικά μπλόκα σε όλη τη χώρα
Εργάτης σκοτώθηκε σε αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά
Αύριο η πανελλαδική απεργία κόντρα στην εξόντωση για άμεσες προσλήψεις και αυξήσεις
 «Black Friday»: Δεν είναι μόνο η Παρασκευή... Αυξάνονται τα ωράρια, μας κλέβουν τη ζωή!
 «Συνάδελφοι, τα καταφέραμε, ιδρύσαμε το σωματείο μας!»
 Να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από πλημμύρες και ζωονόσους
 Αμεση απάντηση των σωματείων για τα νέα «ατυχήματα» στη ΒΙΠΕ
 Λεφτά υπάρχουν για εξοπλισμούς και ΝΑΤΟικές αποστολές, αλλά όχι για την Υγεία
 Απαιτούν παράταση ενός έτους στην εφαρμογή του «OpenBusiness»
 Σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες σωματείων
 Διαβάστε σήμερα στο τετρασέλιδο «Εργαζόμενοι και Κοινωνική Συμμαχία»
 Πρόκληση και προσβολή για τους εργαζόμενους τα πανηγύρια περί «επαναφοράς των ΣΣΕ»
 «Αρένες» οι χώροι δουλειάς στη «νέα εποχή» που διαφημίζει η κυβέρνηση
Υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι «στο αμαξοστάσιο του Πειραιά ελλοχεύουν κίνδυνοι»
 Σήμερα οι μεγάλες κινητοποιήσεις σε όλες τις πόλεις για την Υγεία
 «Ακίνητα» αύριο και το Σάββατο τα μηχανάκια
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ