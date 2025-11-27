ΗΤΑΝ ΠΡΟΜΕΛΕΤΗΜΕΝΟ!

Υπήρχαν προειδοποιήσεις ότι «στο αμαξοστάσιο του Πειραιά ελλοχεύουν κίνδυνοι»

«Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο του Πειραιά κρίνονται εν γένει ανεπαρκείς»: Αυτή η δραματική προειδοποίηση των εργαζομένων περιλαμβάνεται σε έγγραφο υπόμνημα μελών της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας που εστάλη μόλις στις 21 Νοέμβρη, δηλαδή λίγες μέρες πριν την χθεσινή τραγωδία!

Πρόκειται για κόλαφο για την κυβέρνηση και τη διοίκηση της ΣΤΑΣΥ, αφού επιβεβαιώνεται ότι ήξεραν για τις σοβαρές ελλείψεις σε μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, το αποκαλυπτικό αυτό έγγραφο είχε κατατεθεί από δύο μέλη της Επιτροπής Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων στη ΣΤΑΣΥ. Και ενημέρωναν τη διοίκηση ότι οι εργαζόμενοι παίζουν τη ζωή τους «κορόνα - γράμματα», αφού στο υπόμνημα καταγράφονται 22 συνολικά σημεία για την κατάσταση που αντιμετωπίζουν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι επιβάτες.

Αναφέρονταν ο γερασμένος στόλος, οι ανεπαρκείς έλεγχοι, οι ακατάλληλες υποδομές, ενώ όσον αφορά τους εργαζόμενους ξεχωρίζουν η υποστελέχωση αλλά και οι χαμηλοί μισθοί, που τους αναγκάζουν να δουλεύουν υπερωριακά, με κίνδυνο τη ζωή τους.

Ιδιαίτερα σημεία του υπομνήματος είναι τα 16, 17 και 19:

Σε μια ανατριχιαστική προειδοποίηση, σημειώνεται στο σημείο 16: «Οι χώροι εργασίας στο αμαξοστάσιο του Πειραιά κρίνονται εν γένει ανεπαρκείς, με πολλά σημεία να εγκυμονούν κινδύνους τραυματισμού, και το περιβάλλον είναι εξαιρετικά φθοροποιό για την υγεία όλων όσοι εργάζονται σε αυτό».





Στο σημείο 17 τονίζεται: «Πρέπει να οργανωθούν σεμινάρια με στόχο την πληροφόρηση, ενημέρωση και εκπαίδευση των εργαζομένων για το περιεχόμενο της επικινδυνότητας κάθε βλαπτικού παράγοντα κατά την τέλεση της εργασία τους,

Και στο 19 γράφουν οι εργαζόμενοι: «Ο χώρος των εργασιών στις τροχιές Τ4 - Τ5 - Τ6 κρίνεται ακατάλληλος για οποιαδήποτε εργασία, καθώς δεν έχει το κατάλληλο ύψος και οι εργαζόμενοι καταπονούνται κατά την τέλεση των εργασιών».

Κώφευε η διοίκηση στα αιτήματα των εργαζομένων

Επίσης οι εργαζόμενοι με οργή και αγανάκτηση καταγγέλλουν ότι η διοίκηση «επιδεικτικά έχει αγνοήσει τα θέματα που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια επιβατών και εργαζομένων».

Από τα παραπάνω αναδεικνύονται οι εγκληματικές ευθύνες της διοίκησης της ΣΤΑΣΥ, την ώρα μάλιστα που κάνει «πάρτι» κερδών, σημειώνοντας κύκλο εργασιών 181,13 εκατ. ευρώ για το 2024, αύξηση 39,9% σε σχέση με το 2023. Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες για την υγεία και την ασφάλεια στραγγαλίζονται, στη λογική του «κόστους - οφέλους».