ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

Να ικανοποιηθούν τα αιτήματα των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από πλημμύρες και ζωονόσους

Να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των κτηνοτρόφων που έχασαν τα ζώα τους από τις καταστροφικές πλημμύρες και από τις ζωονόσους ζητά με Ερώτηση που κατέθεσε στη Βουλή, απευθυνόμενο προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ΚΚΕ. Στην Ερώτηση που υπογράφουν οι βουλευτές του Κόμματος Βασίλης Μεταξάς, Γιώργος Λαμπρούλης και Διαμάντω Μανωλάκου, σημειώνονται τα εξής:

«Είμαστε στον τρίτο χρόνο μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στη Θεσσαλία και οι κτηνοτρόφοι που χτυπήθηκαν, χάνοντας τα ζώα και σε πολλές περιπτώσεις και τις εγκαταστάσεις τους, συνεχίζουν να ζουν σε συνθήκες εγκατάλειψης.

Από την πρώτη στιγμή αντιμετώπισαν την επιλεκτική ανικανότητα του αστικού κράτους, καθώς η έλλειψη των απαραίτητων μέτρων για την αντιπλημμυρική προστασία, στη βάση της λογικής του κόστους - οφέλους, οδήγησε σε τεράστιες απώλειες οδηγώντας τους στο ξεκλήρισμα και την καταστροφή.

Στη συνέχεια και παρά τις διάφορες εξαγγελίες της κυβέρνησης για πλήρη αποκατάσταση, αναγκάστηκαν να αντικαταστήσουν όπως όπως τα ζώα τους με δικούς τους οικονομικούς πόρους, καθώς ήρθαν αντιμέτωποι με το φιάσκο του μέτρου 5.2.

Πρόκειται για μια κατάσταση που συνέβαλε στην έξαρση των ζωονόσων στη Θεσσαλία, αρχικά της πανώλης και στη συνέχεια της ευλογιάς, καθώς οι μεγαλέμποροι κτηνοτροφικού κεφαλαίου βρήκαν ευκαιρία μέσω των ανεξέλεγκτων, ελέω ΚΑΠ, εισαγωγών να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη τους στο έδαφος της μεγάλης καταστροφής.

Η κυβέρνηση δεν αντιμετώπισε ούτε καν με στοιχειώδη τρόπο τις επιπτώσεις της μεγάλης ζημιάς, που έπαθαν χωρίς να φταίνε οι κτηνοτρόφοι, πέρα από μια λειψή αποζημίωση (μέσω ΕΛΓΑ - ΚΟΕ - αρωγής) που κυμαινόταν γύρω από τα 100 ευρώ ανά αιγοπρόβατο, δηλαδή πολύ κάτω της πραγματικής αξίας των ζώων που χάθηκαν.

Στη συνέχεια η κυβέρνηση, ερχόμενη αντιμέτωπη με την οργή των πληττομένων από τις ζωονόσους κτηνοτρόφων, αναγκάστηκε να αυξήσει τις αποζημιώσεις για τις απώλειες κτηνοτροφικού κεφαλαίου (δίνονται μέσω της ΚΥΑ για τα κτηνιατρικά μέτρα εξυγίανσης), οι οποίες πλέον κυμαίνονται κατά μέσο όρο γύρω από τα 160 ευρώ ανά αιγοπρόβατο, επίσης κάτω της πραγματικής εμπορικής αξίας των ζώων.

Ομως ενώ θα ήταν λογικό και αναγκαίο οι δυο αποζημιώσεις, δηλαδή αυτή που δίνεται μέσω ΕΛΓΑ - αρωγής για τις φυσικές καταστροφές - πλημμύρες και αυτή που δίνεται μέσω κτηνιατρικής για τις απώλειες των ζωονόσων, να αυξηθούν στο ύψος της πραγματικής εμπορικής αξίας των ζώων και παράλληλα να εξισωθούν, αυτό ουδέποτε συνέβη. Παράλληλα, οι κτηνοτρόφοι δικαίως διεκδικούν αναπλήρωση του χαμένου τους εισοδήματος μέχρι την πλήρη ανασύσταση της παραγωγής τους και πλήρη αποκατάσταση του κτηνοτροφικού τους κεφαλαίου με ελεγμένα ζώα με κρατική ευθύνη και χρηματοδότηση».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ ρωτά την κυβέρνηση τι μέτρα θα πάρει προκειμένου να ικανοποιήσει τα αιτήματα των κτηνοτρόφων και να σταματήσει η άνιση αντιμετώπιση όσων επλήγησαν από την πλημμύρα «Daniel».