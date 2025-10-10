«ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Τεράστιες οι ευθύνες κυβέρνησης και περιφερειακής αρχής για την εξάπλωση της ευλογιάς

Τις τεράστιες ευθύνες κυβέρνησης και περιφερειακής αρχής για την ευλογιά των αιγοπροβάτων που εξαπλώνεται, καταγγέλλει η «Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλίας.

Οπως τονίζει σε ανακοίνωσή της, «ενώ η ευλογιά των αιγοπροβάτων και στη Θεσσαλία συνεχίζει να εξαπλώνεται επικίνδυνα, οδηγώντας σε τραγική κατάσταση εκατοντάδες βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους και στην υπονόμευση της δυνατότητας ικανοποίησης των λαϊκών αναγκών σε αιγοπρόβειο γάλα και κρέας, η περιφερειακή αρχή και συγκεκριμένα ο περιφερειάρχης Δ. Κουρέτας σε δηλώσεις του στα τοπικά ΜΜΕ προσπαθεί να πείσει ότι καταφέρνει να ανασχέσει την ευλογιά των αιγοπροβάτων στη Θεσσαλία, ενώ έχουν θανατωθεί 140.000 περίπου αιγοπρόβατα».

Η «Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλίας καταγγέλλει ότι κυβέρνηση και Περιφέρεια «στο πλαίσιο της πολιτικής ιδιωτικοποίησης των αρμοδιοτήτων των υπηρεσιών, με βάση τους ευρωενωσιακούς κανονισμούς, που συναποφασίζουν και υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις, εξακολουθούν να έχουν τραγικά υποστελεχωμένες τις κτηνιατρικές υπηρεσίες Περιφέρειας και υπουργείου.

Εφαρμόζουν την πολιτική της "ατομικής ευθύνης", με βάση την οποία το κράτος φορτώνει στους κτηνοτρόφους τις ευθύνες του σε ό,τι αφορά την αντιμετώπιση των ζωονόσων.

Εναν και πλέον χρόνο από την εμφάνιση της ευλογιάς στη Θεσσαλία, ελάχιστες απολυμάνσεις, οι οποίες ξεκίνησαν πολύ καθυστερημένα μέσα στον Αύγουστο».

Καταγγέλλει επιπλέον ότι «κυβέρνηση και περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας αφήνουν στο απυρόβλητο την πραγματική αιτία εισόδου των ζωονόσων, που είναι οι αθρόες εισαγωγές κτηνοτροφικού κεφαλαίου - άλλων εμπορευμάτων και πρώτων υλών, με βάση την ΚΑΠ της ΕΕ, που έχουν μετατρέψει τη χώρα σε "ξέφραγο" αμπέλι για λογαριασμό των μεταποιητικών και εμπορικών εταιρειών, που θησαυρίζουν από τις φθηνές, ανεξέλεγκτες έως και παράνομες εισαγωγές».

Μάλιστα, επισημαίνει πως «όπως καταγγέλλουν κτηνοτρόφοι και κάτοικοι της Τερψιθέας Λάρισας, την ώρα που η ευλογιά καλά κρατεί και έχουν θανατωθεί στη Θεσσαλία κοντά στα 140.000 ζώα, προχωρά η αδειοδότηση σταθμού εμπορίας ζώων στην Τερψιθέα, αλήθεια με τίνος απόφαση, λίγα μόλις μέτρα από παραγωγικές μονάδες που παλεύουν να σταθούν όρθιες, με ανεξέλεγκτες εισαγωγές αιγοπροβάτων, όταν γνωρίζουμε πως η ευλογιά και άλλες ζωονόσοι ήρθαν στη χώρα μέσω εισαγόμενων κοπαδιών.

Η Περιφέρεια αξιοποιεί πλήρως το θεσμικό πλαίσιο για απευθείας αναθέσεις, που έχουν διαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις, "ταΐζοντας" με μπόλικο χρήμα, που προέρχεται από την αφαίμαξη του εργαζόμενου λαού, μια σειρά ιδιωτικές εταιρείες για διάφορες εργασίες (εκσκαφή χώρων για ταφή, καύση, απολύμανση κ.ά.), αφήνοντας χωρίς μόνιμο προσωπικό και μέσα τις αρμόδιες υπηρεσίες για αυτές τις εργασίες».

Τονίζει πως «η κυβέρνηση και η περιφερειακή αρχή Θεσσαλίας απορρίπτουν την υλοποίηση προγράμματος εμβολιασμού, ώστε με επιστημονικά κριτήρια και χωρίς αρνητικές επιπτώσεις για τους κτηνοτρόφους να σωθούν χιλιάδες ζώα, όπως είχε συμβεί με την εξάλειψη της ευλογιάς των βοοειδών (νόσος οζώδης δερματίτιδα)».

Προσθέτει πως «και οι δύο δεν λένε κουβέντα για την ανάγκη αντικατάστασης του κτηνοτροφικού κεφαλαίου με ελεγμένα ζώα, με χρηματοδότηση και οργάνωσή της από το κράτος, και όχι με πρωτοβουλία των ίδιων των κτηνοτρόφων, όπως έγινε μετά τον "Daniel" με τα γνωστά σε όλη τη Θεσσαλία τραγικά αποτελέσματα, δηλαδή την παρατεταμένη έξαρση των ζωονόσων, αρχικά της πανώλης (που η Θεσσαλία προσβλήθηκε πρώτη και ήταν από τις τελευταίες Περιφέρειες που απαλλάχθηκε) και στη συνέχεια της ευλογιάς».

Απέναντι σε αυτή την τραγική κατάσταση που έχουν οδηγήσει τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους, η «Λαϊκή Συσπείρωση» Θεσσαλίας απαιτεί να ικανοποιηθούν όλα τα δίκαια αιτήματα των βιοπαλαιστών κτηνοτρόφων και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να σταματήσει η εξάπλωση της ευλογιάς.