ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

Εντατικά ετοιμάζονται για την κινητοποίηση στο Μεσολόγγι

Σε νέες συσκέψεις προχωρά η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλοακαρνανίας, για τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι, που οξύνονται από τη μη καταβολή των ενισχύσεών τους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και την εξάπλωση των ζωονόσων.

Οπως τονίζεται μάλιστα, στον νομό, το πρόβλημα με την ευλογιά είναι ιδιαίτερα έντονο σε ορισμένες περιοχές, όπως στον Γαλατά και το Ευηνοχώρι, με το ξεκλήρισμα κτηνοτρόφων. Εκτιμάται ότι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, χτυπήθηκαν περίπου 13 εκτροφές αιγοπροβάτων, με τις θανατώσεις να φτάνουν σχεδόν τα 1.200 ζώα. Πρόκειται για αριθμό που αντιστοιχεί σε αρκετούς κτηνοτρόφους, ενώ, όπως επισημαίνεται, υπήρξε και καθυστέρηση στη διαπίστωση της ύπαρξης της νόσου, με αποτέλεσμα και την εξάπλωσή της.

Προετοιμάζοντας, ταυτόχρονα, την κινητοποίηση που έχει εξαγγείλει για όλα τα προβλήματα, για τη Δευτέρα 13 Οκτώβρη (11 π.μ.) στην Περιφερειακή Ενότητα στο Μεσολόγγι, η Ομοσπονδία προχωρά, από κοινού με τους Αγροτικούς Συλλόγους της ευρύτερης περιοχής, σε νέα συγκέντρωση - συζήτηση (μετά τη Βόνιτσα και το Νεοχώρι), σήμερα Παρασκευή (8.30 μ.μ.) στη Λεπενού (κτήμα «Λεπενιώτης»).

Κινητοποίηση και σήμερα στην Ηλεία

Στην Ηλεία, σε συνέχεια της προχθεσινής τους κινητοποίησης, η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων καλεί τους βιοπαλαιστές αγροτοκτηνοτρόφους, σε νέα συγκέντρωση σήμερα Παρασκευή (11 π.μ.), στην Περιφερειακή Ενότητα στον Πύργο.

Στον νομό επικρατεί, επίσης, έντονο πρόβλημα εξάπλωσης του καταρροϊκού πυρετού, χωρίς να λαμβάνονται τα αναγκαία μέτρα έως και σήμερα, με το πλήγμα να είναι πάρα πολύ μεγάλο για τους μικρότερους κτηνοτρόφους.