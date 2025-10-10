ΕΣΚ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ

Να πάψουν οι αυθαιρεσίες της πλειοψηφίας στο ΔΣ του ΠΑΣΠΑ

Κινητοποίηση ενάντια στις «αντιδημοκρατικές - αντιδεοντολογικές προθέσεις» της πλειοψηφίας στο ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ), μπροστά στις εκλογές που θα γίνουν από την Παρασκευή 17 έως την Κυριακή 19 Οκτώβρη, πραγματοποίησε χθες έξω από τα γραφεία του Συλλόγου η ΕΣΚ Παρα-τετραπληγικών και Βαριά Κινητικά Αναπήρων.

Παράλληλα διοργανώνει συγκέντρωση - συζήτηση για το ίδιο θέμα την Τετάρτη 15 Οκτώβρη, στις 5.30 μ.μ. στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (Σ. Θεολόγη 1 και Λ. Φυλής, Ιλιον).

Η ΕΣΚ καταγγέλλει τις αυθαιρεσίες της πλειοψηφίας που «χτυπάνε κόκκινο» σε όλη τη χώρα, ξεχωρίζοντας τον αποκλεισμό του συνδυασμού της ΕΣΚ από το παράρτημα Θεσσαλονίκης και την αναστολή λειτουργίας του παραρτήματος Πάτρας, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε κατατεθειμένος συνδυασμός της ΕΣΚ, στερώντας σε εκατοντάδες μέλη το δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα μεγάλα προβλήματά τους.

Οι αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις άλλωστε είχαν διαφανεί από την άρνηση της πλειοψηφίας να επιτρέψει στον εκπρόσωπο της ΕΣΚ στο ΔΣ αλλά και σε κάθε άλλο συνδυασμό ή και ανεξάρτητο υποψήφιο να έχουν πρόσβαση στο μητρώο, όπως δικαιούνται.

Η ΕΣΚ επιρρίπτει ευθύνες στην πλειοψηφία του ΔΣ και «για την ανυποληψία και απαξίωση όπου έχει περιέλθει ένας από τους πιο παλιούς και πολυμελείς συλλόγους της χώρας μας, με πάνω από 6.500 μέλη πανελλαδικά», αφού «ενώ πριν 10 χρόνια είχαμε πάνω από 1.000 ψηφίσαντες, στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν περίπου 300 μέλη πανελλαδικά».

Η ΕΣΚ απευθύνεται στα μέλη του Συλλόγου που αγανακτούν για τα τεράστια κόστη που απορρέουν από τη βαριά αναπηρία, αφού πληρώνουν όλο και περισσότερα για τις θεραπείες τους, για τις συντάξεις και τα επιδόματα που ουσιαστικά είναι παγωμένα για πάνω από 12 χρόνια. Απευθύνεται επίσης «σε όλους τους συναδέλφους που λόγω της ακρίβειας στα είδη πλατιάς κατανάλωσης το πορτοφόλι αδειάζει από τις 20 του μήνα, πολλοί συνάδελφοι ζουν με την αγωνία του πλειστηριασμού και της έξωσης, βιώνουν την ανεργία, ενώ όσοι έχουν παιδιά βλέπουν ένα μέλλον δυστοπικό». Και τους καλεί να στηρίξουν το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της ΕΣΚ, να βγουν οι ανάπηροι στους δρόμους, υψώνοντας τείχος στη λαίλαπα της βαρβαρότητας κυβέρνησης, ΕΕ και ομίλων.