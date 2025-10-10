Παρασκευή 10 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΥΓΕΙΑ
ΕΣΚ ΠΑΡΑ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΑΡΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ
Να πάψουν οι αυθαιρεσίες της πλειοψηφίας στο ΔΣ του ΠΑΣΠΑ

Κινητοποίηση ενάντια στις «αντιδημοκρατικές - αντιδεοντολογικές προθέσεις» της πλειοψηφίας στο ΔΣ του Πανελλήνιου Συλλόγου Παραπληγικών (ΠΑΣΠΑ), μπροστά στις εκλογές που θα γίνουν από την Παρασκευή 17 έως την Κυριακή 19 Οκτώβρη, πραγματοποίησε χθες έξω από τα γραφεία του Συλλόγου η ΕΣΚ Παρα-τετραπληγικών και Βαριά Κινητικά Αναπήρων.

Παράλληλα διοργανώνει συγκέντρωση - συζήτηση για το ίδιο θέμα την Τετάρτη 15 Οκτώβρη, στις 5.30 μ.μ. στο Εθνικό Κέντρο Αποκατάστασης (Σ. Θεολόγη 1 και Λ. Φυλής, Ιλιον).

Η ΕΣΚ καταγγέλλει τις αυθαιρεσίες της πλειοψηφίας που «χτυπάνε κόκκινο» σε όλη τη χώρα, ξεχωρίζοντας τον αποκλεισμό του συνδυασμού της ΕΣΚ από το παράρτημα Θεσσαλονίκης και την αναστολή λειτουργίας του παραρτήματος Πάτρας, τη στιγμή μάλιστα που υπήρχε κατατεθειμένος συνδυασμός της ΕΣΚ, στερώντας σε εκατοντάδες μέλη το δικαίωμα να εκφράσουν τη γνώμη τους για τα μεγάλα προβλήματά τους.

Οι αντιδημοκρατικές μεθοδεύσεις άλλωστε είχαν διαφανεί από την άρνηση της πλειοψηφίας να επιτρέψει στον εκπρόσωπο της ΕΣΚ στο ΔΣ αλλά και σε κάθε άλλο συνδυασμό ή και ανεξάρτητο υποψήφιο να έχουν πρόσβαση στο μητρώο, όπως δικαιούνται.

Η ΕΣΚ επιρρίπτει ευθύνες στην πλειοψηφία του ΔΣ και «για την ανυποληψία και απαξίωση όπου έχει περιέλθει ένας από τους πιο παλιούς και πολυμελείς συλλόγους της χώρας μας, με πάνω από 6.500 μέλη πανελλαδικά», αφού «ενώ πριν 10 χρόνια είχαμε πάνω από 1.000 ψηφίσαντες, στις τελευταίες εκλογές ψήφισαν περίπου 300 μέλη πανελλαδικά».

Η ΕΣΚ απευθύνεται στα μέλη του Συλλόγου που αγανακτούν για τα τεράστια κόστη που απορρέουν από τη βαριά αναπηρία, αφού πληρώνουν όλο και περισσότερα για τις θεραπείες τους, για τις συντάξεις και τα επιδόματα που ουσιαστικά είναι παγωμένα για πάνω από 12 χρόνια. Απευθύνεται επίσης «σε όλους τους συναδέλφους που λόγω της ακρίβειας στα είδη πλατιάς κατανάλωσης το πορτοφόλι αδειάζει από τις 20 του μήνα, πολλοί συνάδελφοι ζουν με την αγωνία του πλειστηριασμού και της έξωσης, βιώνουν την ανεργία, ενώ όσοι έχουν παιδιά βλέπουν ένα μέλλον δυστοπικό». Και τους καλεί να στηρίξουν το αγωνιστικό ψηφοδέλτιο της ΕΣΚ, να βγουν οι ανάπηροι στους δρόμους, υψώνοντας τείχος στη λαίλαπα της βαρβαρότητας κυβέρνησης, ΕΕ και ομίλων.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε εξέλιξη μπαράζ απεργιακών αποφάσεων σε όλους τους κλάδους
Απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη! Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο!
Η Υγεία του λαού δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας
Εκατοντάδες βροντοφώναξαν «Δεν θα συνηθίσουμε τον θάνατο»
Τεράστιες οι ευθύνες κυβέρνησης και περιφερειακής αρχής για την εξάπλωση της ευλογιάς
 Οχι σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων
Αγωνιστική «υποδοχή» χθες στην κυβερνητική φιέστα
 Εντατικά ετοιμάζονται για την κινητοποίηση στο Μεσολόγγι
 Να δυναμώσει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στον ΕΟΠΑΕ
 Νέοι κίνδυνοι και ανασφάλεια από τις «ζώνες προστασίας»
 Να παρθεί απόφαση για απεργία από τις Ενώσεις!
 Κοντά στα δύο εκατομμύρια απολύσεις σε οκτώ μήνες...
 Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
 Ολοι στον αγώνα, υπερασπιζόμαστε τις ζωές μας από τη φτώχεια!
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ