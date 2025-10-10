ΠΑΜΕ

Απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη! Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο!

Ολοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη και στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Συνδικάτων, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια καλεί το ΠΑΜΕ, τονίζοντας: «Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο για το 13ωρο και την ευελιξία. Διεκδικούμε 7ωρο, 5ήμερο, 35ωρο με αυξήσεις στους μισθούς, χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγεία και Παιδεία και όχι για του πολέμου τα σφαγεία».

Αναλυτικά, στην ανακοίνωσή του το ΠΑΜΕ σημειώνει:

«Η μαζική συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη και η καθολική καταδίκη του νομοσχεδίου από τα συνδικάτα έστειλαν το μήνυμα της απόρριψης του νομοσχεδίου για το 13ωρο και την ευελιξία.

Οι μεγάλες απεργιακές και λαϊκές συγκεντρώσεις έφεραν στην επιφάνεια την τεράστια οργή που κατακλύζει τον λαό μας από τις συνέπειες της αντεργατικής πολιτικής της κυβέρνησης. Από την τεράστια ακρίβεια που ληστεύει το εισόδημά μας, την ολοένα και ασχημότερη κατάσταση που επικρατεί στο δημόσιο σύστημα Υγείας, από τους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις που σακατεύουν τις οικογένειές μας, από την πανάκριβη εκπαίδευση. Από τους εκατοντάδες νεκρούς και σακατεμένους στους χώρους δουλειάς.

Δυναμώνει η αγανάκτηση του λαού μας από την εμπλοκή της χώρας μας στα σφαγεία του πολέμου, από τους πανάκριβους πολεμικούς εξοπλισμούς, που πληρώνουμε μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, την ίδια στιγμή που μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τους μισθούς μας, για την Υγεία και την Εκπαίδευση. Από τη γενοκτονία που συντελείται στη Γάζα από το κράτος - δολοφόνο του Ισραήλ. Από την καταστολή που δυναμώνει στη χώρα μας και διεθνώς απέναντι σε όποιον αντιστέκεται, όπως φανερώθηκε και από την πρόσφατη επίθεση στον στολίσκο αλληλεγγύης.

Τώρα, πρέπει να γίνει ένα ακόμα μεγαλύτερο βήμα. Να δυναμώσει αποφασιστικά η οργάνωση των εργαζομένων στους χώρους δουλειάς. Να περάσουμε στην αντεπίθεση. Να κλιμακώσουμε τον αγώνα μας για να αποσυρθεί αυτό το αντεργατικό έκτρωμα, που η έμπνευση και συγγραφή του έγιναν απευθείας από τους εργοδοτικούς συνδέσμους. Να ανοίξουμε τον δρόμο της διεκδίκησης και της ικανοποίησης των αναγκών μας.

Πόσα μεσαιωνικά 13ωρα χωράνε στον 21ο αιώνα;

Η κυβέρνηση και οι μεγαλοεργοδότες, υλοποιώντας τις οδηγίες της ΕΕ, βαφτίζουν σύγχρονο, επίκαιρο και επωφελές για τους εργαζόμενους να δουλεύουν 13 ώρες την ημέρα!

Σύγχρονο για αυτούς είναι να γίνει η ζωή μας λάστιχο, να μην έχουμε ελεύθερο χρόνο και όλα αυτά για την αύξηση των κερδών των μεγάλων μονοπωλίων.

Θέλουν οι εργοδότες να διαπραγματεύονται απευθείας με τον κάθε εργαζόμενο ακόμα και για το αν θα μπορεί να δει τα παιδιά του, να πάει στο θέατρο, πότε και αν θα κάνει διακοπές, οδηγώντας στο σμπαράλιασμα του ελεύθερου κοινωνικού χρόνου.

Σύγχρονο γι' αυτούς είναι να αυξάνεται ο χρόνος εργασίας στα όρια της φυσικής εξόντωσης και να συμπιέζεται το εργατικό εισόδημα στα όρια της επιβίωσης, να περικόπτονται πόροι για την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια και ταυτόχρονα να δίνονται δισεκατομμύρια για τα κέρδη τους και τα πολεμικά σφαγεία που ετοιμάζουν.

Βαφτίζουν "δικαίωμα" του εργαζόμενου να φεύγει για δουλειά και να μην ξέρει αν θα γυρίσει σπίτι του, γιατί με 13 ώρες δουλειάς είναι προφανές ότι δεν ισχύει κανένα μέτρο υγείας και ασφάλειας.

Αυτή η βαρβαρότητα άνοιξε ακόμα περισσότερο την όρεξη του κεφαλαίου, αφού στη διαβούλευση εργοδότες και εργοδοτικοί σύνδεσμοι ζητούσαν να εξαιρεθούν από το όριο των υπερωριών, να εφαρμόσουν σπαστό 13ωρο, να φτάσει ο νόμιμος εργάσιμος χρόνος τις 16 ώρες.

ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ - ΠΑΣΟΚ κατάργησαν το 8ωρο για την πλουτοκρατία

Ολες οι κυβερνήσεις τα τελευταία 15 χρόνια, η ΝΔ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ ψήφισαν τρία μνημόνια και εκατοντάδες αντεργατικούς νόμους, υλοποιώντας τις αποφάσεις και τις οδηγίες της ΕΕ. Με αποφάσεις των κυβερνήσεων αποφασίζονται οι μισθοί, καταργούνται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι Συλλογικές Συμβάσεις, επιβάλλονται οι απλήρωτες υπερωρίες, καταργείται η Κυριακή - αργία, έφτασαν να ξηλώσουν το 8ωρο και να επιβάλουν τις 13 ώρες δουλειάς με πλήρη ευελιξία.

Για άλλη μια φορά αξιοποιείται το χρήσιμο δεκανίκι της ΓΣΕΕ

H πλειοψηφία της διοίκησης στη ΓΣΕΕ αρνείται την απεργιακή κλιμάκωση, όπως έκανε και με τους άλλους κρίσιμους αντεργατικούς νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, όπως έκανε και στις απεργίες για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Η λέξη ντροπή είναι λίγη για να εκφράσει την προδοτική στάση των παρατάξεων της ηγετικής ομάδας στη ΓΣΕΕ. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας να τους γυρίσουν την πλάτη. Να ηττηθεί αποφασιστικά η γραμμή της ταξικής συνεργασίας και της κοινωνικής ειρήνης, της υπεράσπισης των συμφερόντων των επιχειρηματικών ομίλων που έχει συμβάλει στη συρρίκνωση των δικαιωμάτων μας.

Καλούμε όλες τις Ομοσπονδίες και τα Εργατικά Κέντρα της χώρας, όλα τα πρωτοβάθμια σωματεία του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα να περάσουν σε γρήγορη και αποφασιστική δράση για την οργάνωση της απεργίας στις 14 Οκτώβρη.

Το δίκιο δεν βρίσκεται στα παζάρια, αλλά στους δρόμους του αγώνα. Καμία αναμονή για λύσεις στο πλαίσιο των δημοσιονομικών αντοχών και των κερδών των επιχειρήσεων. Καμία αυταπάτη ότι οι λύσεις βρίσκονται στο σάπιο σύστημα του πολέμου και της εκμετάλλευσης που πρόθυμα υπηρετούν παλιοί και νέοι πολιτικοί "μεσσίες".

Δεν υπάρχει καιρός για χάσιμο. Εχουμε τεράστια ευθύνη να παραδώσουμε στην επόμενη γενιά των εργαζομένων διευρυμένα δικαιώματα και περισσότερες κατακτήσεις απ' ό,τι παραλάβαμε από τις προηγούμενες γενιές αγωνιστών.

Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και των αλμάτων της παραγωγικότητας δεν θα γίνουμε δούλοι!

Σύγχρονο στον 21ο αιώνα είναι η κλιμάκωση του αγώνα για μειωμένο και σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο! Απαιτούμε πραγματικές αυξήσεις των μισθών με Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για να μην έχει ανάγκη κανένας εργαζόμενος να δουλεύει 13 και 14 ώρες για να ζήσει.

Πραγματικό σύγχρονο δικαίωμά μας είναι να προγραμματίζουμε και να αξιοποιούμε τον ελεύθερο χρόνο με την οικογένειά μας, με τα παιδιά μας, όπως εμείς θέλουμε. Δικαίωμά μας είναι η συμμετοχή μας στην πολιτιστική, συνδικαλιστική και πολιτική ζωή της κοινωνίας που ζούμε.

Σύγχρονο και ανθρώπινο είναι να βάλουμε τέλος στη βαρβαρότητα του πολέμου και της προσφυγιάς, της εκμετάλλευσης και της φτώχειας. Να μπορούν οι λαοί να ζουν ειρηνικά στον τόπο τους.

Ενώνουμε τη δύναμή μας με τους απεργούς εργάτες της Ιταλίας και της Γαλλίας. Με τους λιμενεργάτες όλης της Ευρώπης που έχουν αποφασίσει ότι δεν θα γίνουν γρανάζια της πολεμικής μηχανής, αλλά θα παλέψουν για εργασιακά και κοινωνικά δικαιώματα. Οι λαοί έχουμε το δίκιο, εμείς θα πούμε την τελευταία λέξη, θα νικήσουμε!

Διεκδικούμε:

Να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο

7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, σταθερός ημερήσιος χρόνος εργασίας

Πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας

Επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων που υπονομεύουν τις συμβάσεις και επιβάλουν τις ελαστικές μορφές απασχόλησης

Επαναφορά της Κυριακής - αργίας

Αμεσα μέτρα ενάντια στην ακρίβεια. Μείωση και πλαφόν στις τιμές των ειδών λαϊκής κατανάλωσης, του ρεύματος και των καυσίμων, κατάργηση όλων των έμμεσων φόρων και του ΦΠΑ σε αυτά τα αγαθά

Αφορολόγητο στις 12.000 ευρώ για όλους τους εργαζόμενους, προσαυξημένο κατά 3.000 ευρώ για κάθε παιδί

Οχι στους πλειστηριασμούς και τις εξώσεις. Προστασία της πρώτης κατοικίας για τα εργατικά - λαϊκά νοικοκυριά. Ανασύσταση του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας

Μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, η ζωή μας δεν είναι κόστος

Γενναία κρατική χρηματοδότηση για Υγεία, Παιδεία και Πρόνοια και όχι για τους ΝΑΤΟικούς εξοπλισμούς

Να σταματήσει τώρα η σφαγή του παλαιστινιακού λαού. Η κυβέρνηση να υλοποιήσει άμεσα την ομόφωνη απόφαση της Βουλής του 2015 για αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Αν. Ιερουσαλήμ.

Ολοι στα Συνδικάτα.

Ολοι στην απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη.

Ολοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις των Συνδικάτων. Στην Αθήνα, στα Προπύλαια, στις 10.30 π.μ».