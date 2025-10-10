Σε εξέλιξη μπαράζ απεργιακών αποφάσεων σε όλους τους κλάδους

Απέναντι στην άθλια στάση της ΓΣΕΕ, τα συνδικάτα σε όλη τη χώρα αποφασίζουν απεργία στις 14 Οκτώβρη

Σε θέσεις μάχης βρίσκει τα σωματεία σε όλη τη χώρα η οριστικοποίηση από την κυβέρνηση ότι σκοπεύει να φέρει το νομοσχέδιο - έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής την ερχόμενη Τρίτη. Παρά την κατάπτυστη στάση της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ, που αρνείται την προκήρυξη απεργίας, σε εξέλιξη βρίσκεται μπαράζ απεργιακών αποφάσεων για την Τρίτη 14 Οκτώβρη από Συνδικάτα, Ομοσπονδίες και Εργατικά Κέντρα που καλύπτουν όλους τους κλάδους και τις πόλεις σε όλη τη χώρα.

Αποφάσεις που σαλπίζουν ξεσηκωμό, απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου και διεκδικώντας 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, αυξήσεις, μέτρα υγεία και ασφάλειας. Με αυτό το σάλπισμα τα σωματεία «οργώνουν» τους χώρους δουλειάς, καλώντας την εργατική τάξη να ξεχυθεί στους δρόμους και να απαιτήσει χρήματα για μισθούς, συντάξεις, Υγεία και Παιδεία, όχι για του πολέμου τα σφαγεία. Να βάλει στο στόχαστρο όσα τσακίζουν τη ζωή του λαού: Από την ακρίβεια και τη φοροληστεία μέχρι την εμπορευματοποίηση της Παιδείας, της Υγείας κ.ο.κ.

Να σημειωθεί ότι ήδη έχουν συνεδριάσει και έχουν πάρει απόφαση για απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη:

Τα Εργατικά Κέντρα Αθήνας, Πειραιά, Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής, Πάτρας, Λάρισας, Εύβοιας, Λαμίας, Ιωαννίνων, Κέρκυρας, Αρτας, Θεσπρωτίας, Αγρινίου, Λευκάδας, Ζακύνθου, Κεφαλονιά- Ιθάκης, Ημαθίας, Λέσβου, Σάμου και Βόρειας Δωδεκανήσου.

Και οι Ομοσπονδίες Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμάκου, Τύπου - Χάρτου, Κλωστοϋφαντουργίας - Ιματισμού - Δέρματος και Λογιστών.

Στην ίδια κατεύθυνση, αποφάσεις έχουν πάρει εκατοντάδες πρωτοβάθμια επιχειρησιακά και κλαδικά σωματεία, ακυρώνοντας στην πράξη την απεργοσπασία της ΓΣΕΕ.

Απόφαση για 24ωρη απεργία πήρε και η ΑΔΕΔΥ για το Δημόσιο.

Η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, και αυτή της Θεσσαλονίκης την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου. Συγκεντρώσεις θα γίνουν σε δεκάδες ακόμα πόλεις και η λίστα μεγαλώνει (βλ. δίπλα σελίδα).

Στη Θεσσαλονίκη

Μια σειρά σωματεία συντονίζονται στη Θεσσαλονίκη για την απεργία, καλώντας σε ξεσηκωμό. Και υπογραμμίζουν ότι για άλλη μια φορά αξιοποιείται από κυβέρνηση και εργοδοσία το ...χρήσιμο δεκανίκι του ΕΚΘ, καθώς «η νόθα πλειοψηφία στο ΕΚΘ αρνείται την απεργιακή κλιμάκωση, όπως έκαναν και με τους άλλους κρίσιμους αντεργατικούς νόμους Χατζηδάκη και Γεωργιάδη, όπως έκαναν και στις απεργίες για να μη συγκαλυφθεί το έγκλημα στα Τέμπη. Οι εργαζόμενοι της χώρας μας να τους γυρίσουν την πλάτη».

Το κάλεσμα υπογράφουν τα εξής Σωματεία - Συνδικάτα - Σύλλογοι - Ενώσεις: Μετάλλου Κεντρικής Μακεδονίας, ΣΕΤΕΠΕ, ΕΝΙΘ, ΣΕΤΗΠ, Εμποροϋπαλλήλων, Οικοδόμων, Ιδιωτικών Υπαλλήλων, Χημικής Βιομηχανίας, ΣΕΦΙΕ, Φαρμάκου, Εργαζόμενων Μετρό, Μισθωτών Τεχνικών Κ. Μακεδονίας, «Σκλαβενίτη» Β. Ελλάδας, «Μασούτη» Β. Ελλάδας, «Praktiker» (παράρτημα Θεσσαλονίκης), «Notos», «Pfizer Hellas», «Deloitte».

Προετοιμάζοντας την απεργία, τα Σωματεία οργανώνουν πρόγραμμα εξορμήσεων: Σήμερα Παρασκευή το ΣΕΤΗΠ σε «Space Hellas», «Epsilon Net», «Ιntrasoft», και το Συνδικάτο Οικοδόμων στα εργοτάξια του Παιδιατρικού (Φίλυρο) και του Flyover. Και αύριο Σάββατο το ΣΕΤΕΠΕ στα παρασκευαστήρια της Ραιδεστού και στο καζίνο.

Στη Θεσσαλία

Μαχητικό κλίμα κυριάρχησε στις συνεδριάσεις των ΔΣ των Εργατικών Κέντρων Λάρισας και Τρικάλων, όπου πάρθηκαν αποφάσεις οργάνωσης της απεργίας, αφού εκτιμήθηκαν και οι μεγάλες δυνατότητες σε χώρους δουλειάς στο Εμπόριο, στις Κατασκευές, στα Τρόφιμα και σε άλλους κλάδους.

Ηδη τα δύο Εργατικά Κέντρα μαζί με σωματεία «οργώνουν» τους χώρους δουλειάς, καλώντας τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν μαζικά στις απεργιακές συγκέντρωσης και να διατρανώσουν ότι το νομοσχέδιο της σύγχρονης σκλαβιάς «απορρίπτεται». Με αυτό το κάλεσμα φτάνουν στα εργοστάσια του «Αρμού», της «Alfawood» κ.λπ. τα Συνδικάτα Οικοδομών και Μετάλλου Λάρισας. Ανάλογες εξορμήσεις και περιοδείες πραγματοποιούνται από τα σωματεία σε χώρους δουλειάς των Τροφίμων, του Επισιτισμού και του Φαρμάκου.

Επιπλέον, τα Σωματεία Εμποροϋπαλλήλων σε Βόλο και Καρδίτσα αποφάσισαν την κλιμάκωση της πάλης, με οργάνωση απεργίας, και ήδη πραγματοποιούν περιοδείες στους χώρους δουλειάς του κλάδου.

Στην Πάτρα

Το Εργατικό Κέντρο Πάτρας προχώρησε άμεσα στην προκήρυξη της νέας απεργίας, όπως έκαναν και μια σειρά Συνδικάτα (Οικοδόμων, Μετάλλου, Τροφίμων - Ποτών, Φαρμακοϋπαλλήλων, Εργαζομένων στο Εμπόριο και τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών κ.λπ.).

Το ΕΚΠ απευθύνεται συνολικά στον λαό, σε αυτοαπασχολούμενους, βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφους, στους συνταξιούχους και στη νεολαία, καλώντας σε μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση.

Καλεί επίσης σε πάλη για όλες τις ανάγκες των εργαζομένων και του λαού σήμερα, απέναντι στις θυσίες για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων, που φτάνουν έως και τους πολέμους με θύματα τους λαούς.

Σε Στερεά - Εύβοια

Απόφαση για προκήρυξη νέας απεργίας σε συντονισμό με συνδικάτα σε ολόκληρη τη χώρα έχουν ήδη πάρει τα Εργατικά Κέντρα Εύβοιας, Λαμίας, Λιβαδειάς και Φωκίδας. Επιπλέον, σήμερα Παρασκευή συνεδριάζει το Εργατικό Κέντρο Θήβας για την εκτίμηση της απεργίας της 1ης Οκτώβρη και τη λήψη απόφασης για νέα απεργία.

Απόφαση για απεργία έχουν πάρει στην Εύβοια το Σωματείο Εργαζομένων στην Ειδική Αγωγή, το Σωματείο Ξενοδοχοϋπαλλήλων και Επισιτισμού, το Παράρτημα Εύβοιας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου και το Σωματείο Εργαζομένων «Κελαϊδίτης ΕΠΕ». Συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων σωματείων για την κλιμάκωση του αγώνα έχουν προγραμματιστεί και για τις επόμενες μέρες, ενώ η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας καλεί σε Γενική Συνέλευση την Κυριακή 12 Οκτώβρη, στις 10.30 π.μ. στην αίθουσα του ΕΚ Εύβοιας.

Μαζί με τον αγώνα των εργαζομένων κλιμακώνεται και η τρομοκρατία από την εργοδοσία. Οπως καταγγέλλει η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, εμπορικό κατάστημα στην οδό Αβάντων με εκδικητικό τρόπο δεν ανανέωσε τη σύμβαση εργαζόμενης που συμμετείχε την απεργία της 1 Οκτώβρη. Το συνδικάτο πραγματοποίησε παρέμβαση στην εργοδοσία, απαιτώντας την άμεση ανανέωση της σύμβασης εργασίας.