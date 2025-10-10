ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Οχι σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων

Να μην προχωρήσουν οι αναδιαρθρώσεις στα νοσοκομεία της Αιτωλοακαρνανίας, που στο πλαίσιο του «νέου υγειονομικού χάρτη» προβλέπουν συρρίκνωση των δημόσιων δομών Υγείας, συγχωνεύσεις τμημάτων και κλινικών, ακόμα και κλείσιμο τμημάτων νοσοκομείων, ιδιαίτερα όσων θεωρείται ότι έχουν κοντινή χιλιομετρική απόσταση μεταξύ τους, απαιτεί η Ενωση Ιατρών Νοσοκομείων Αιτωλοακαρνανίας (ΕΙΝΝΑΑ) και οργανώνει κινητοποιήσεις.

Να σημειωθεί ότι οι νέοι σχεδιασμοί πρέπει να «απαντηθούν» από τις διοικήσεις των νοσοκομείων μέχρι τις 28 Νοέμβρη, με ...κριτήριο τα «δημοσιονομικά δεδομένα», προδιαγράφοντας έτσι νέα πλήγματα στα δύο νοσοκομεία, που στενάζουν. Οι προβλέψεις μάλιστα για διασυνδεδεμένες ενιαίες Διευθύνσεις σε μια σειρά τομείς (Ιατρική, Νοσηλευτική, Τεχνική - Ξενοδοχειακή, Διοικητική) των νοσοκομείων όχι μόνο δεν θα καλύψουν τις ήδη μεγάλες ελλείψεις, αλλά θα οξύνουν την πολύ άσχημη κατάσταση.

«Ετσι, θα είναι στην ευχέρεια των διοικήσεων, με δεδομένες την υποστελέχωση (π.χ. 64 κενές οργανικές θέσεις γιατρών στα 2 νοσοκομεία και στο Ψυχιατρικό Τμήμα με τους οργανισμούς του 2012 - 2013, αλλά και σε νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό) και την υποχρηματοδότηση, να προχωρήσουν σε συγχωνεύσεις τμημάτων - κλινικών ή και καταργήσεις τους, στο όνομα μάλιστα της καλύτερης λειτουργίας τους», σχολιάζει η ΕΙΝΝΑΑ. Και προειδοποιεί ότι κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε απαξίωση, υποβάθμιση και συρρίκνωση τμημάτων - κλινικών των δημόσιων δομών Υγείας της Αιτωλοακαρνανίας, τη στιγμή που οι ανάγκες για περίθαλψη και νοσηλεία είναι αυξημένες. «Ταυτόχρονα θα εντατικοποιηθεί ακόμα περισσότερο η εργασία των υγειονομικών, καθώς και οι μετακινήσεις για να κλείνουν κενά και να καλύπτονται ανάγκες», αναφέρει η ΕΙΝΝΑΑ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μέτρο - συνέχεια της πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση για την περαιτέρω εμπορευματοποίηση της Υγείας.

Απέναντι στο νέο έγκλημα που μεθοδεύεται, η ΕΙΝΝΑΑ απευθύνει στα εργατικά συνδικάτα και στους επιστημονικούς και άλλους φορείς της Αιτωλοακαρνανίας κάλεσμα μάχης και διεκδίκησης για δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας, με σύγχρονες υπηρεσίες υψηλού επιπέδου. Και απαιτεί να αποσυρθεί τώρα η εγκύκλιος για τους νέους οργανισμούς, που ζητά ενιαίες Διευθύνσεις στα διασυνδεόμενα νοσοκομεία, λέει όχι στο «νέο ΕΣΥ» της κυβέρνησης, της εμπορευματοποίησης, των πληρωμών, των συγχωνεύσεων - καταργήσεων τμημάτων και νοσοκομείων, όχι στην απογευματινή επί πληρωμή λειτουργία των νοσοκομείων, αποφασιστική ενίσχυση όλων των δημόσιων δομών Υγείας, δημιουργία νέων Τμημάτων και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Πολύμορφες δράσεις

Χθες, μάλιστα, η ΕΙΝΝΑΑ πραγματοποίησε Γενική Συνέλευση στο ΓΝ Αγρινίου μαζί με το Σωματείο Εργαζομένων του νοσοκομείου, καλώντας επίσης σε συμμετοχή στην απεργία της Τρίτης 14 Οκτώβρη.

Επιπλέον η ΕΙΝΝΑΑ καλεί σε συσκέψεις φορέων, την Πέμπτη 16 Οκτώβρη στο Αγρίνιο και την Παρασκευή 17 Οκτώβρη στο Μεσολόγγι, καθώς και σε 3ωρη στάση εργασίας την Πέμπτη 23 Οκτώβρη με συγκεντρώσεις στα νοσοκομεία, συμμετοχή στην πανυγειονομική απεργία στις 6 Νοέμβρη και κινητοποίηση στην 6η ΥΠΕ στην Πάτρα, σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί άμεσα.