ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ»

Αγωνιστική «υποδοχή» χθες στην κυβερνητική φιέστα

Με αγωνιστική «υποδοχή» απάντησε στη χθεσινήτοκαλώντας σε συγκέντρωση τους εργαζόμενους, κατοίκους, σωματεία και φορείς της περιοχής.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γιάννης Γαλανόπουλος και ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης.

«Πρόκληση» χαρακτήρισε το Σωματείο από την πρώτη στιγμή τη χθεσινή φιέστα, η οποία οργανώθηκε όχι για κάνα κόψιμο «κορδέλας», όπως κάνει η κυβερνητική κουστωδία, αλλά για τα ...20 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Εγκαυμάτων.

Πρόκειται για γιορτές που όπως λέει το Σωματείο οργανώνονται από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του Νοσοκομείου «για να "ξεπλύνουν" τις ευθύνες μεγαλοεπιχειρηματιών για τα θανατηφόρα εργατικά "ατυχήματα" (π.χ. ΠΕΤΡΟΛΑ, "Motor Oil") και την τεράστια περιβαλλοντική μόλυνση και επιβάρυνση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής».

Με σύνθημα «Τα Νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός - Δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός» και «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», οι συγκεντρωμένοι διατράνωσαν ότι δεν ανέχονται η Υγεία του λαού και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στα νοσοκομεία να μπαίνουν στο εγκληματικό ζύγι «κόστους - οφέλους».

Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Σωματείου ΓΝΕ «Θριάσιο», Μανώλη Βαρδαβάκη, πραγματοποίησε συνάντηση με τον υφυπουργό, θέτοντας το ζήτημα ότι όσο τα νοσοκομεία λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ, οι ασθενείς γίνονται πελάτες. Ολα αυτά μάλιστα σε μια περιοχή που είναι φανερά υποβαθμισμένη για τον λαό, αλλά «πεδίον δόξης λαμπρό» για μπίζνες. «Δεν δεχόμαστε εμείς που ζούμε κάτω από τα φουγάρα των ΕΛΠΕ να μην μπορούμε να ζεσταίνουμε τα σπίτια μας». Κάτω από την πίεση, ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα ανανεωθούν όλοι οι επικουρικοί και όλοι οι συμβασιούχοι μέσω ΔΥΠΑ, με τον Μ. Βαρδαβάκη να τονίζει πως ο αγώνας δεν σταματά και να καλεί τους εργαζόμενους να κλιμακώσουν με συμμετοχή στην απεργία της Τρίτης 14 Οκτώβρη.