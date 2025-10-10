Παρασκευή 10 Οχτώβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 17
ΥΓΕΙΑ
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ «ΘΡΙΑΣΙΟ»
Αγωνιστική «υποδοχή» χθες στην κυβερνητική φιέστα

Με αγωνιστική «υποδοχή» απάντησε στη χθεσινή κυβερνητική φιέστα - επίσκεψη του υφυπουργού «Εμπορίου Υγείας» Μάριου Θεμιστοκλέους το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου «Θριάσιο», καλώντας σε συγκέντρωση τους εργαζόμενους, κατοίκους, σωματεία και φορείς της περιοχής.

Στη συγκέντρωση παρευρέθηκαν ο πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ Γιάννης Γαλανόπουλος και ο βουλευτής του ΚΚΕ Χρήστος Τσοκάνης.

«Πρόκληση» χαρακτήρισε το Σωματείο από την πρώτη στιγμή τη χθεσινή φιέστα, η οποία οργανώθηκε όχι για κάνα κόψιμο «κορδέλας», όπως κάνει η κυβερνητική κουστωδία, αλλά για τα ...20 χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Εγκαυμάτων.

Πρόκειται για γιορτές που όπως λέει το Σωματείο οργανώνονται από την κυβέρνηση και τη διοίκηση του Νοσοκομείου «για να "ξεπλύνουν" τις ευθύνες μεγαλοεπιχειρηματιών για τα θανατηφόρα εργατικά "ατυχήματα" (π.χ. ΠΕΤΡΟΛΑ, "Motor Oil") και την τεράστια περιβαλλοντική μόλυνση και επιβάρυνση της υγείας εργαζομένων και κατοίκων της ευρύτερης περιοχής».

Με σύνθημα «Τα Νοσοκομεία τα πλήρωσε ο λαός - Δεν τα παζαρεύουμε για χάρη κανενός» και «Δώστε λεφτά για Υγεία και Παιδεία, και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία», οι συγκεντρωμένοι διατράνωσαν ότι δεν ανέχονται η Υγεία του λαού και τα δικαιώματα των εργαζόμενων στα νοσοκομεία να μπαίνουν στο εγκληματικό ζύγι «κόστους - οφέλους».

Αντιπροσωπεία αποτελούμενη από τον πρόεδρο του Σωματείου ΓΝΕ «Θριάσιο», Μανώλη Βαρδαβάκη, πραγματοποίησε συνάντηση με τον υφυπουργό, θέτοντας το ζήτημα ότι όσο τα νοσοκομεία λειτουργούν σαν επιχειρήσεις, σύμφωνα με την πολιτική της ΕΕ, οι ασθενείς γίνονται πελάτες. Ολα αυτά μάλιστα σε μια περιοχή που είναι φανερά υποβαθμισμένη για τον λαό, αλλά «πεδίον δόξης λαμπρό» για μπίζνες. «Δεν δεχόμαστε εμείς που ζούμε κάτω από τα φουγάρα των ΕΛΠΕ να μην μπορούμε να ζεσταίνουμε τα σπίτια μας». Κάτω από την πίεση, ο υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα ανανεωθούν όλοι οι επικουρικοί και όλοι οι συμβασιούχοι μέσω ΔΥΠΑ, με τον Μ. Βαρδαβάκη να τονίζει πως ο αγώνας δεν σταματά και να καλεί τους εργαζόμενους να κλιμακώσουν με συμμετοχή στην απεργία της Τρίτης 14 Οκτώβρη.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Σε εξέλιξη μπαράζ απεργιακών αποφάσεων σε όλους τους κλάδους
Απεργία την Τρίτη 14 Οκτώβρη! Στα σκουπίδια το κατάπτυστο νομοσχέδιο!
Η Υγεία του λαού δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας
Εκατοντάδες βροντοφώναξαν «Δεν θα συνηθίσουμε τον θάνατο»
Τεράστιες οι ευθύνες κυβέρνησης και περιφερειακής αρχής για την εξάπλωση της ευλογιάς
 Οχι σε κλείσιμο και συγχωνεύσεις κλινικών και τμημάτων
 Εντατικά ετοιμάζονται για την κινητοποίηση στο Μεσολόγγι
 Να δυναμώσει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στον ΕΟΠΑΕ
 Να πάψουν οι αυθαιρεσίες της πλειοψηφίας στο ΔΣ του ΠΑΣΠΑ
 Νέοι κίνδυνοι και ανασφάλεια από τις «ζώνες προστασίας»
 Να παρθεί απόφαση για απεργία από τις Ενώσεις!
 Κοντά στα δύο εκατομμύρια απολύσεις σε οκτώ μήνες...
 Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
 Ολοι στον αγώνα, υπερασπιζόμαστε τις ζωές μας από τη φτώχεια!
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ