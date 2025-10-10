Παρασκευή 10 Οχτώβρη 2025
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

- Αθήνα, 10.30 π.μ., στα Προπύλαια

- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου

- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου

- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., Δημαρχείο

- Αμαλιάδα, 9.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού

- Αργος, 10.30 π.μ., πλ. Αγίου Πέτρου

- Αργοστόλι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Αρτα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Βέροια, 10 π.μ., πλ. Δημαρχείου

- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου

- Ηράκλειο, 10 π.μ., Πλ. Ελευθερίας

- Ικαρία, 11 π.μ., πλ. Αγίου Κηρύκου

- Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Καβάλα, 11 π.μ., πλ. Καπνεργάτη

- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία

- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Κόρινθος, 10 π.μ., Περιβολάκια

- Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου

- Λάρισα, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία

- Λευκάδα, 10.30 π.μ., Πλατεία Αγ. Μηνά

- Λιβαδειά, 10.30 π.μ, πλ. Εθν. Αντίστασης

- Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία

- Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλ. Σαπφούς

- Νάουσα, 11 π.μ., πλατεία

- Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία

- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ

- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία

- Σάμος, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλ. Ρήγα Φεραίου

- Τρίπολη, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο

- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων

- Χανιά, 10 π.μ Πλ. Δημοτικής Αγοράς

    

