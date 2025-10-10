- Αθήνα, 10.30 π.μ., στα Προπύλαια
- Θεσσαλονίκη, 10.30 π.μ., στο Αγαλμα Βενιζέλου
- Πάτρα, 10.30 π.μ., πλατεία Γεωργίου
- Αγρίνιο, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αλεξανδρούπολη, 11 π.μ., Δημαρχείο
- Αμαλιάδα, 9.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Αμφισσα, 10 π.μ., πλατεία Λαού
- Αργος, 10.30 π.μ., πλ. Αγίου Πέτρου
- Αργοστόλι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Αρτα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Βέροια, 10 π.μ., πλ. Δημαρχείου
- Γιάννενα, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Δράμα, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Ζάκυνθος, 10.30 π.μ., πλατεία Αγίου Μάρκου
- Ηράκλειο, 10 π.μ., Πλ. Ελευθερίας
- Ικαρία, 11 π.μ., πλ. Αγίου Κηρύκου
- Ιστιαία, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Καβάλα, 11 π.μ., πλ. Καπνεργάτη
- Καλαμάτα, 10 π.μ., κεντρική πλατεία
- Κέρκυρα, 11 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Κόρινθος, 10 π.μ., Περιβολάκια
- Κοζάνη, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Λαμία, 11 π.μ., πλατεία Πάρκου
- Λάρισα, 10.30 π.μ., στην κεντρική πλατεία
- Λευκάδα, 10.30 π.μ., Πλατεία Αγ. Μηνά
- Λιβαδειά, 10.30 π.μ, πλ. Εθν. Αντίστασης
- Μαντούδι, 10.30 π.μ., κεντρική πλατεία
- Μυτιλήνη, 11 π.μ., πλ. Σαπφούς
- Νάουσα, 11 π.μ., πλατεία
- Ξάνθη, 12 μ., κεντρική πλατεία
- Πρέβεζα, 10.30 π.μ., παλιά ΚΤΕΛ
- Πύργος, 11 π.μ., κεντρική πλατεία
- Σάμος, 10 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Τρίκαλα, 10 π.μ., πλ. Ρήγα Φεραίου
- Τρίπολη, 10.30 π.μ., Εργατικό Κέντρο
- Χαλκίδα, 10.30 π.μ., πλατεία Δικαστηρίων
- Χανιά, 10 π.μ Πλ. Δημοτικής Αγοράς