ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΩΝΑΣΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Η Υγεία του λαού δεν πρέπει να αποτελεί πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας

Οι σύγχρονες επιστημονικές δυνατότητες της καρδιοχειρουργικής, της μεταμοσχευτικής φροντίδας, αντί να αξιοποιούνται στο πλαίσιο ενός αποκλειστικά δημόσιου και δωρεάν συστήματος Υγείας, αποτελούν πεδίο επιχειρηματικής δραστηριότητας: Τα παραπάνω τόνισε χθες η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα, μιλώντας στην Ολομέλεια της Βουλής, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την τροποποίηση της σύμβασης με το ίδρυμα «Ωνάση» για το Ωνάσειο Νοσοκομείο.

Κατά τη συζήτηση στη Βουλή, η κυβέρνηση διά στόματος του υπουργού Υγείας, για μια ακόμα φορά, φιλοτέχνησε την αγιογραφία των «ευεργετών» επιχειρηματικών ομίλων, με αφορμή και τη συγκεκριμένη σύμβαση, ξεπλένοντας την επιχειρηματική δράση και τις ολέθριες επιπτώσεις της.

Από την άλλη, η βουλευτής του ΚΚΕ σημείωσε ότι αντί το Ωνάσειο Νοσοκομείο - με την υψηλή επιστημονική του επάρκεια, τις σύγχρονες θεραπευτικές μεθόδους, το έμπειρο επιστημονικό δυναμικό, μαζί με τις νέες υποδομές όπως η νέα πτέρυγα, η νέα καρδιοχειρουργική κλινική παίδων, η μονάδα μεταμόσχευσης - να αποτελεί ένα δημόσιο νοσοκομείο με γενναία κρατική χρηματοδότηση, λειτουργεί ως επιχειρηματική μονάδα. Επισήμανε πως ποτέ δεν ήταν δημόσιου χαρακτήρα, όπως αναφέρθηκε στις Επιτροπές της Βουλής από τα άλλα κόμματα της συστημικής αντιπολίτευσης σε μια προσπάθεια προφανώς να ξεπλυθούν από τις ευθύνες τους, αφού ως κυβερνήσεις, αλλά και ως αντιπολίτευση στήριξαν τη συνύπαρξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, την επιχειρηματική δραστηριότητα στον ευαίσθητο τομέα της Υγείας του λαού.

Η βουλευτής του ΚΚΕ στηλίτευσε το γεγονός πως η σημερινή κυβέρνηση απογείωσε την εμπορευματοποίηση της Υγείας, επισημαίνοντας πως όσο κι αν πασχίζει να παρουσιάζεται ως υποστηρικτής του δημόσιου συστήματος Υγείας δεν μπορεί να κρυφτεί η εκρηκτική κατάσταση που επικρατεί, όχι μόνο στα δημόσια νοσοκομεία, αλλά και στα Κέντρα Υγείας, εξαιτίας της τραγικής υποστελέχωσης, αλλά και της κατάστασης που διαμορφώνεται με το νόμιμο φακελάκι στα απογευματινά χειρουργεία και τα απογευματινά ιατρεία των δημόσιων νοσοκομείων, με την αξιοποίηση των υποδομών των δημόσιων νοσοκομείων από ιδιώτες γιατρούς και πολλά άλλα.

Απέναντι σ' αυτήν την πραγματικότητα, η απάντηση της κυβέρνησης στις αγωνίες των υγειονομικών και του λαού συνολικά, είναι η επίθεση και η καταστολή που δέχονται όσοι διαμαρτύρονται και κινητοποιούνται, τόνισε, φέρνοντας το παράδειγμα του κατασκευασμένου κατηγορητηρίου, που κατέπεσε προχτές στο δικαστήριο κατά της Αφροδίτης Ρέτζιου, μέλους τη ΕΓ της ΟΕΝΓΕ και πρώην προέδρου της.

Η Βιβή Δάγκα τόνισε πως είναι ξεκάθαρο, απ' την αρχική ακόμα σύμβαση, πως το «Ωνάσειο» λειτουργεί με βάση τις αρχές της ιδιωτικής οικονομίας, δηλαδή με κριτήριο την ανταγωνιστικότητα για την εξασφάλιση της κερδοφορίας αυτής της επιχειρηματικής μονάδας. «Δεν πρόκειται για δωρεά που παραχωρείται στο Δημόσιο, αλλά για μια επένδυση, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρηματική δράση και σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα», τόνισε.

Ειδική αναφορά έκανε στον ιδιωτικό φορέα μεταμοσχεύσεων, που προβλέπεται να έχει την τεχνογνωσία, την καινοτομία, την πατέντα σε αυτόν τον κρίσιμο τομέα και θα τα αξιοποιεί με κριτήριο πώς θα εξασφαλίσει πελατεία για τις υπηρεσίες του και όχι με κριτήριο την παραπέρα έρευνα, ανάπτυξη των θεραπευτικών μεθόδων στην υπηρεσία του λαού. Μάλιστα, το άρθρο 63 στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας, που βρίσκεται στη διαβούλευση, προβλέπει τη μετακίνηση έμπειρου επιστημονικού προσωπικού απ' τα εργαστήρια τω δημόσιων νοσοκομείων στη νέα μονάδα του «Ωνάσειου», αποψιλώνοντας τα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία θα συνεχίσουν να καταβάλλουν τους μισθούς του προσωπικού αυτού. «Αν αυτό δεν είναι πλιάτσικο τι είναι;» διερωτήθηκε.

Τέλος, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη και λειτουργία ενός σύγχρονου, εκτεταμένου δικτύου δημόσιων και δωρεάν υπηρεσιών για την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση της Υγείας του λαού απαιτεί γενναία κρατική χρηματοδότηση και δεν μπορεί να επαφίεται και να εξαρτάται από δωρεές επιχειρηματικών ομίλων, που καθορίζουν και τα κριτήρια λειτουργίας τους. Γι' αυτό το ΚΚΕ σταθερά διεκδικεί το «Ωνάσειο» να περάσει στην πλήρη και αποκλειστική ευθύνη του κράτους, η λειτουργία του να έχει στο επίκεντρο τις ανάγκες του λαού στην Υγεία και να παρέχει απολύτως δωρεάν καθολικά σε όλους όσοι έχουν ανάγκη τις υπηρεσίες του, κατέληξε.