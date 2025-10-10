Κοντά στα δύο εκατομμύρια απολύσεις σε οκτώ μήνες...

Κατά 2.542 θέσεις εργασίας ήταν αρνητικό το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων τον περασμένο Αύγουστο, αφού σύμφωνα με το «Εργάνη» έγιναν 213.332 προσλήψεις και 215.874 απολύσεις. Στις νέες προσλήψεις μόνο οι μισές (49,78%) ήταν πλήρους απασχόλησης, ενώ ένα μέρος αυτών είναι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, άρα έχουν ημερομηνία λήξης. Από τις υπόλοιπες νέες προσλήψεις το 39,73% ήταν μερικής απασχόλησης και το 10,49% εκ περιτροπής απασχόλησης, διαψεύδοντας για άλλη μια φορά τον γνωστό ισχυρισμό της κυβέρνησης περί «ποιοτικών θέσεων» εργασίας και ...ισχυροποίησης της θέσης των εργαζομένων.

Αν και συνολικά το πρώτο οκτάμηνο του έτους (Γενάρης - Αύγουστος) το ισοζύγιο προσλήψεων - απολύσεων ήταν θετικό κατά 317.301, το ίδιο διάστημα οι απολύσεις έφτασαν τις 1.949.034, στοιχείο που επιβεβαιώνει όχι μόνο την ευκολία με την οποία οι επιχειρήσεις απαλλάσσονται από τους εργαζόμενους, αλλά και την τεράστια κινητικότητα στην αγορά εργασίας.

Οσο για τις Συλλογικές Συμβάσεις, πλέον έχουν γίνει «είδος προς εξαφάνιση», αφού τον περασμένο Αύγουστο υπεγράφησαν ή κατατέθηκαν στο «Εργάνη» μόλις 6 επιχειρησιακές Συμβάσεις, με 2 απ' αυτές, που αφορούν 1.151 εργαζόμενους, να μην προβλέπουν ούτε ένα ευρώ αύξηση στους μισθούς, ενώ άλλες 4, που αφορούν 1.082 μισθωτούς, προβλέπουν αύξηση 4,78%.