Παρασκευή 10 Οχτώβρη 2025
Σελίδα 18
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ
Ολοι στον αγώνα, υπερασπιζόμαστε τις ζωές μας από τη φτώχεια!

Την Τετάρτη 15/10 η παναττική συγκέντρωση, στις 22/10 στη Θεσσαλονίκη

Παναττική συγκέντρωση πραγματοποιούν την Τετάρτη 15 Οκτώβρη οι Συνεργαζόμενες Συνταξιουχικές Οργανώσεις, δίνοντας συνέχεια στους αγώνες τους, ενώ ανάλογες συγκεντρώσεις προγραμματίζονται σε ολόκληρη τη χώρα το επόμενο διάστημα. Η συγκέντρωση στην Αθήνα θα γίνει στην πλατεία Εθνικής Αντίστασης στις 10 π.μ., με σύνθημα «Ολοι στον αγώνα, για να υπερασπίσουμε τις ζωές μας από τη φτώχεια και την ανέχεια!».

Αντίστοιχα, η συγκέντρωση της Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται για την Τετάρτη 22 Οκτώβρη, στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου.

Οι συνταξιούχοι διαδηλώνουν για άλλη μια φορά και απαιτούν:

Μέτρα ενάντια στην ακρίβεια, με πραγματικές αυξήσεις σε όλους τους συνταξιούχους στις κύριες και επικουρικές, καταβολή των αναδρομικών της 13ης και της 14ης σύνταξης, κατάργηση της «εισφοράς αλληλεγγύης», ενσωμάτωση της «προσωπικής διαφοράς» στην κύρια σύνταξη ΤΩΡΑ.

Μέτρα για την Υγεία, με αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και άμεσες προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού σε όλες τις δομές Υγείας. Ανοιγμα δομών Υγείας και χειρουργικών κλινών που είναι ανενεργές. Πραγματικά δωρεάν Υγεία, με κατάργηση των κρατήσεων για την Υγεία σε κύριες και επικουρικές συντάξεις και με δωρεάν παροχή φαρμάκων. Δημιουργία δημόσιων γηροκομείων κ.λπ.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
