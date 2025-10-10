ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΜΕ ΣΤΑ ΜΜΕ

Να παρθεί απόφαση για απεργία από τις Ενώσεις!

Κάλεσμα στα ΔΣ όλων των Ενώσεων του Τύπου και των ΜΜΕ για απεργιακή κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα, μαζί με όλη την εργατική τάξη και τα σωματεία της, απευθύνουν οι εκλεγμένοι συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ στον κλάδο.

Θυμίζουν μάλιστα ότι η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ (συμμαχία ΝΔ - ΣΥΡΙΖΑ) αποτέλεσε θλιβερή εξαίρεση στην πρόσφατη απεργία της 1ης Οκτώβρη, αφού δεν συμμετείχε, προφασιζόμενη ότι το νομοσχέδιο δεν αφορά τους δημοσιογράφους. Οπως σχολιάζουν οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, πρόκειται για επιχείρημα τραγικό, αφού «στα ΜΜΕ η εντατικοποίηση, οι επαγγελματικές ασθένειες, η καταστρατήγηση ωραρίων και η υπερεργασία αποτελούν καθημερινότητα. Ολες οι επιδιώξεις κυβέρνησης, εργοδοσίας και Ευρωπαϊκής Ενωσης για ένταση της εκμετάλλευσης και δουλειά ήλιο με ήλιο, ιδιαίτερα στις συνθήκες πολεμικής οικονομίας, αφορούν και τον κλάδο μας, αφορούν και τη ζωή μας».

Οι εκλεγμένοι που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ σημειώνουν ότι οι εργαζόμενοι δημοσιογράφοι, τεχνικοί, διοικητικοί υπάλληλοι και φωτορεπόρτερ «δεν δεχόμαστε να αποτελούμε την "εξαίρεση" - όπως ισχυρίζεται και επιδιώκει κυρίως η πλειοψηφία του ΔΣ της ΕΣΗΕΑ - από τους αγώνες των εργαζομένων και του λαού, που αντιπαλεύουν την αντεργατική πολιτική που ισοπεδώνει τη ζωή τους». Ταυτόχρονα εκφράζουν αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό, απαιτώντας να πάψει κάθε στήριξη στο κράτος - δολοφόνο Ισραήλ και στους συμμάχους του.

Και, ενημερώνοντας όλο τον κλάδο ότι ήδη ετοιμάζεται νέα μεγάλη πανεργατική απεργία την ερχόμενη Τρίτη, καλούν να παρθούν αποφάσεις συμμετοχής, καθώς «οτιδήποτε λιγότερο θα αποτελέσει ένα ακόμα "δώρο" στα αφεντικά, στις εργοδοτικές Ενώσεις, στην κυβέρνηση, σε όλες εκείνες τις πολιτικές και συνδικαλιστικές δυνάμεις που πίνουν νερό στο όνομα της ΕΕ και της αντεργατικής στρατηγικής της».

Το κάλεσμα υπογράφουν: Μπόλκας Χάρης (ΔΣ ΕΣΗΕΑ), Καραγιάννης Δημήτρης (Μεικτό Συμβούλιο ΕΣΗΕΑ), Ζάχαρης Πάνος (ΔΣ ΠΟΕΣΥ), Χαραλαμπίδης Παναγιώτης (Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕΣΥ), Μηλιώνης Γιώργος (Γενικό Συμβούλιο ΠΟΕΣΥ), Πολύζος Κώστας (ΔΣ ΕΤΙΤΑ), Κυριαζής Κώστας (ΔΣ ΕΤΙΤΑ), Τσολίσος Βαγγέλης (ΔΣ ΕΤΙΤΑ), Κουτσοβίλης Στράτος (ΔΣ ΠΟΕΠΤΥΜ), Διαμαντόπουλος Γιώργος (ΔΣ ΠΟΕΠΤΥΜ), Κούκος Δημήτρης (ΔΣ ΕΠΗΕΑ και ΔΣ ΠΟΕΠΤΥΜ), Λιαγκάκης Γιώργος (ΔΣ ΕΠΗΕΑ), Καψάλης Φάνης (ΔΣ ΕΠΗΕΑ). Και από το ΔΣ της Ενωσης Φωτορεπόρτερ οι: Δημητρόπουλος Σωτήρης (πρόεδρος), Μιχαλάκης Δημήτρης, Τάτσης Βαγγέλης, Στεφάνου Στέλιος, Παλαιολόγος Νίκος, Καραγιάννης Μιχάλης, Καπάνταης Δημήτρης.

Μάλιστα το κάλεσμα τέθηκε και στο Μεικτό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ, όπου το συνυπογράφουν πολλοί εκπρόσωποι εργαζομένων.