ΑΡΤΑ

Εκατοντάδες βροντοφώναξαν «Δεν θα συνηθίσουμε τον θάνατο»

Με μαζική συμμετοχή εργαζομένων, συνταξιούχων, αυτοαπασχολούμενων και νέων πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στην Αρτα το συλλαλητήριο για την Υγεία ύστερα από κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου. Μάλιστα ο αριθμός των συγκεντρωμένων ήταν αισθητά μεγαλύτερος από κάθε άλλη αντίστοιχη κινητοποίηση στο παρελθόν για την δημόσια Υγεία, επιβεβαιώνοντας την απόφαση του Εργατικού Κέντρου να εκφραστεί μαζικά το «φτάνει πια».

Η κινητοποίηση έγινε λίγες μόλις μέρες μετά τον τραγικό θάνατο της 28χρονης Σπυριδούλας στο Νοσοκομείο Αρτας, που ανέδειξε για άλλη μια φορά τις εγκληματικές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών στο δημόσιο σύστημα Υγείας.

Στην κεντρική ομιλία ο Αλέξης Κατσαρός, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Αρτας, επεσήμανε ότι ο θάνατος της νεαρής γυναίκας συγκλόνισε ολόκληρη την πόλη, καθώς «η Σπυριδούλα θα μπορούσε να είναι η κόρη, η αδερφή, η μάνα του καθενός από εμάς». Απαντώντας σε δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και του οπορτουνιστικού χώρου στους υγειονομικούς και στο Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ ότι είναι λαθεμένη η ανάληψη της πρωτοβουλίας για την κινητοποίηση αυτήν τη στιγμή, γιατί δίνει πάτημα στην κυβέρνηση να κατηγορήσει τους υγειονομικούς, τόνισε πως η κατάσταση στο Νοσοκομείο δεν είναι αποτέλεσμα «ατυχίας» αλλά «μιας διαχρονικής πολιτικής που υποβαθμίζει και εμπορευματοποιεί την Υγεία, στρώνοντας το έδαφος για τραγωδίες». Οπως είπε χαρακτηριστικά, «όταν τα νοσοκομεία λειτουργούν με κριτήρια ιδιωτικής επιχείρησης, όταν οι ασθενείς γίνονται πελάτες και οι γιατροί θεωρούνται κόστος, τότε οι ζωές μας τίθενται αντικειμενικά σε κίνδυνο».

Αναφερόμενος στις συνθήκες που επικρατούν στο Νοσοκομείο υπογράμμισε πως οι τεράστιες ελλείψεις γιατρών και νοσηλευτών, οι εργολαβίες σε κρίσιμες υπηρεσίες, όπως η σίτιση και η καθαριότητα, και η εξάντληση του προσωπικού αποτελούν φυσικό αποτέλεσμα μιας πολιτικής που μετρά την Υγεία με λογιστικούς όρους, «κόστους και κέρδους».

Ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου προειδοποίησε ότι η λογική «τα Γιάννενα είναι δίπλα» αποκαλύπτει τον σχεδιασμό για τη συρρίκνωση των περιφερειακών νοσοκομείων και τη μετατροπή τους σε υπολειτουργικά Κέντρα Υγείας. «Δεν θα το επιτρέψουμε», τόνισε.

Παράλληλα παρουσίασε τα βασικά αιτήματα των μαζικών φορέων της πόλης για μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλες τις ειδικότητες, επαρκή κρατική χρηματοδότηση, γιατρούς Εργασίας στους χώρους δουλειάς, σχολικούς γιατρούς και νοσηλευτές, ενίσχυση της Πρόληψης, αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν σύστημα Υγείας.

Στη συνέχεια στηλίτευσε την τεράστια αντίφαση ανάμεσα στα δισεκατομμύρια που συσσωρεύουν οι επιχειρηματικοί όμιλοι και στην κατάσταση διάλυσης των δημόσιων δομών: «128 μεγάλες εταιρίες κατέγραψαν κέρδη 6 δισ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2025, ενώ στο Νοσοκομείο της Αρτας έλειπαν παθολόγοι και ακτινολόγοι». Επεσήμανε ακόμα ότι δισεκατομμύρια κατευθύνονται σε εξοπλιστικά προγράμματα την ώρα που κόβονται κονδύλια από την Υγεία, την Παιδεία και την Κοινωνική Ασφάλιση, επιβαρύνοντας τους εργαζόμενους και τους μικροεπαγγελματίες, που σηκώνουν σχεδόν το σύνολο της φορολογίας.

Κλείνοντας ο Αλ. Κατσαρός κάλεσε σε συνέχιση και κλιμάκωση του αγώνα με συμπόρευση εργαζομένων, υγειονομικών, αγροτών και αυτοαπασχολούμενων απέναντι στην πολιτική των κερδών, και τόνισε πως ο αγώνας για δημόσια και δωρεάν Υγεία θα συνεχιστεί και θα κορυφωθεί με απεργιακή απάντηση όταν η κυβέρνηση φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο για το 13ωρο, υπογραμμίζοντας: «Οι ζωές μας δεν χωράνε στα κέρδη τους».