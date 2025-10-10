Να δυναμώσει η «Αγωνιστική Συσπείρωση» στον ΕΟΠΑΕ

Την Τρίτη 14 Οκτώβρη πραγματοποιούνται οι αρχαιρεσίες στον Σύλλογο Εργαζομένων του Εθνικού Οργανισμού Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ), με τους υποψήφιους της «Αγωνιστικής Συσπείρωσης» να καλούν τους εργαζόμενους του Οργανισμού να δυναμώσουν με την ψήφο τους το ψηφοδέλτιο με το κόκκινο γαρίφαλο «για να αλλάξει ο Σύλλογος πορεία!».

Και εξηγούν την ανάγκη σήμερα, για Σωματείο που θα βάζει εμπόδια στην διοίκηση και στο υπουργείο να προχωρήσουν με τη διάλυση της απεξάρτησης και να εφαρμόσουν τους αντεργατικούς νόμους. Που θα υπερασπίζεται τα δικαιώματά μας όχι μόνο σε επίπεδο διακηρύξεων, αλλά με την καθημερινή του δράση και άμεση παρέμβαση για όλα τα ζητήματα που μας απασχολούν. Που δεν θα αφήνει τίποτα να πέσει κάτω, που δεν θα αφήνει σε χλωρό κλαρί τη διοίκηση και το υπουργείο, έως την κατάκτηση των αιτημάτων μας.

«Για Σωματείο που θα έχει επαφή με τα μέλη του μέσα από συχνές, ζωντανές συλλογικές διαδικασίες, μέσα από επιτροπές για ειδικότερα θέματα, μέσα από πρωτοβουλίες που θα αγγίζουν όλο το εύρος των προβλημάτων που μαστίζουν την καθημερινότητα ενός εργαζόμενου. Που θα συντονίζει τους αγώνες του κλάδου με τους φυσικούς μας συμμάχους αλλά και με τις διεκδικήσεις του εργατικού - λαϊκού κινήματος στη χώρα μας, ώστε να αποκτήσει η φωνή μας τη μέγιστη δυναμική».

Οπως υπογραμμίζει στη διακήρυξή της η «Αγωνιστική Συσπείρωση», οι συνδικαλιστές της έχουν αποδείξει «ακόμα και χωρίς πλειοψηφία στο ΔΣ, ότι μπορούμε να δρούμε σε αυτήν την κατεύθυνση για τη στήριξη των εργαζομένων, γιατί δεν έχουμε εξαρτήσεις από καμία διοίκηση ή κυβέρνηση.

Τη διετία που πέρασε, δώσαμε όλες μας τις δυνάμεις στους αγώνες ενάντια στο νομοσχέδιο για τον ΕΟΠΑΕ, με απεριόριστη εμπιστοσύνη στη συλλογική δράση και τη συμπόρευση με τους Συλλόγους Οικογένειας, τον Σύλλογο Αποφοίτων, τα εργατικά σωματεία.

Συμβάλαμε στο να γίνουν πράξη συλλογικές αποφάσεις, που επρόκειτο να μείνουν στα χαρτιά αν δεν γινόταν υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων και των συμμάχων μας, όπως συσκέψεις στην Κρήτη και την Πάτρα με τους τοπικούς φορείς που κατέληγαν σε μαζικές κινητοποιήσεις ή όπως η πραγματοποίηση της Γενικής Συνέλευσης του ΚΕΘΕΑ από τα ίδια τα μέλη της σε μία συγκινητική ιστορική στιγμή που δείχνει ότι τίποτα δεν είναι ακατόρθωτο.

Χωρίς να υποκύπτουμε στις δυσκολίες, στον κόπο ή στον φόβο, συνεχίσαμε την πάλη ενάντια στον ΕΟΠΑΕ και τις συνέπειές του, καταγγέλλοντας από την πρώτη στιγμή της εφαρμογής του τα προβλήματα και ασκώντας πιέσεις για την επίλυσή τους.

Η ενιαία δράση με τους συναδέλφους του πρώην ΟΚΑΝΑ, ανεξάρτητα από το σε ποιο σωματείο ανήκουν, ανοίγει τον δρόμο να ξεπεραστεί στην πράξη ο διαχωρισμός στα δύο σωματεία, να επιβληθεί με την κοινή πάλη των εργαζομένων ένα ενιαίο σωματείο - στήριγμα για όλους τους συναδέλφους. Σε αυτόν τον δρόμο συνεχίζουμε».