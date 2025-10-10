ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ «ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΤΥΠΑΣ»

Νέοι κίνδυνοι και ανασφάλεια από τις «ζώνες προστασίας»

Την έντονη ανησυχία του για τις συνέπειες που μπορεί να έχει για τους μικρομεσαίους αγρότες η εφαρμογή των άρθρων 12-14 του Ν.3028/2002 σχετικά με την οριοθέτηση αρχαιολογικών χώρων και τις λεγόμενες «ζώνες προστασίας», εκφράζει ο Αγροτικός Σύλλογος Νάουσας «Μαρίνος Αντύπας».

Τονίζει ότι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς δεν μπορεί να σημαίνει δέσμευση της παραγωγικής γης και αποκλεισμό των ανθρώπων που τη δουλεύουν. Και υπογραμμίζει ότι ο αγώνας για τα μνημεία πρέπει να πηγαίνει χέρι - χέρι με τον αγώνα για τη ζωντανή ύπαιθρο και το δικαίωμα στη δουλειά.

Σε ανακοίνωσή του σημειώνει τους κινδύνους περιορισμού της γεωργικής και κτηνοτροφικής δραστηριότητας από αποφάσεις που χαρακτηρίζουν μεγάλες αγροτικές εκτάσεις ως «αρχαιολογικές». Αποτέλεσμα είναι «να απαιτούνται άδειες από το υπουργείο Πολιτισμού ακόμη και για απλές αγροτικές εργασίες ή κατασκευές, να δημιουργείται ανασφάλεια, καθυστερήσεις και οικονομική ζημιά στους παραγωγούς».

Και επειδή το θέμα για την κήρυξη αρχαιολογικής ζώνης Α' συμπίπτει χρονικά με την υπό εξέλιξη σύνταξη των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων, ζητά από τη δημοτική αρχή Νάουσας να απαντήσει άμεσα, πρώτον ποιες είναι οι συνέπειες για τους αγρότες και τους κατοίκους αυτών των περιοχών, αν προβλέπεται κάποια ουσιαστική αποζημίωση ή ανταλλαγή με ισάξια παραγωγική γη και αν θα δοθεί δημόσια πρόσβαση σε χάρτες και σχεδιασμούς, ώστε κάθε αγρότης να γνωρίζει τι ισχύει για τη γη του.