ΝΟΣΗΛΕΥΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

Αύριο η πανελλαδική απεργία κόντρα στην εξόντωση για άμεσες προσλήψεις και αυξήσεις

Στην τελική ευθεία βρίσκονται πλέον οι ετοιμασίες τωνγια τη μαζική συμμετοχή στην αυριανή πανελλαδική νοσηλευτική απεργία.

Νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, μαίες, τραυματιοφορείς, βοηθοί θαλάμου, τραυματιοφορείς θα πραγματοποιήσουν απεργιακή συγκέντρωση στην Αθήνα, στις 4 μ.μ. στην πλατεία Συντάγματος, ενώ απεργιακά ραντεβού έχουν δοθεί στις πύλες των νοσοκομείων στην Περιφέρεια. Την απεργία στηρίζει με απόφασή της και η ΕΙΝΑΠ.

«Εχουμε "χορτάσει" χειροκροτήματα, ευχαριστίες, υποσχέσεις από τη σημερινή και τις προηγούμενες κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχουμε τίποτα θετικό να περιμένουμε από τις "δεσμεύσεις" των κομμάτων που ευθύνονται για την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, την εμπορευματοποίηση των δημόσιων μονάδων Υγείας», σημειώνουν χαρακτηριστικά τα Σωματεία Εργαζομένων Νοσοκομείων Αττικής.

Ξεχωρίζουν μάλιστα την πολυδιάσπαση του νοσηλευτικού προσωπικού, τονίζοντας πως «η συνεχιζόμενη εκμετάλλευση όλων των υγειονομικών υπηρετεί την πολιτική κυβερνήσεων και Ευρωπαϊκής Ενωσης για λειτουργία των δημόσιων μονάδων Υγείας ως "αυτοτελείς επιχειρηματικές μονάδες", με όσο το δυνατό λιγότερο και φθηνότερο προσωπικό με τσακισμένα δικαιώματα, με ελάχιστη κρατική χρηματοδότηση και έσοδα από τις πληρωμές των ασθενών».

Στο απεργιακό τους κάλεσμα τα σωματεία στηλιτεύουν τις ηγεσίες της ΠΟΕΔΗΝ, της ΕΝΕ και της ΠΑΣΥΝΟ.ΕΣΥ, που με ευθύνη των συνδικαλιστικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ και της ΝΔ, «παρέχουν προκλητική στήριξη στην αντιλαϊκή πολιτική της ΝΔ. Η κατρακύλα τους δεν έχει πάτο».

Συγκεκριμένα, σημειώνεται ότι «στηρίζουν τις υπουργικές αποφάσεις για τα καθηκοντολόγια των νοσηλευτών και βοηθών νοσηλευτών και τη διαιώνιση της πολυδιάσπασης, στηρίζουν την κατάργηση του 8ωρου με θεσμοθέτηση εφημερίας μεικτού τύπου και ετοιμότητας επιπλέον των εναλλασσόμενων βαρδιών στο νοσηλευτικό προσωπικό. Εφτασαν στο σημείο να ζητάνε από τις διοικήσεις των νοσοκομείων να εφαρμόζουν προγράμματα με διπλοβάρδιες, γιατί δήθεν "το θέλουν" οι συνάδελφοι».

Αύριο «φέρνουμε στο προσκήνιο τις δικές μας ανάγκες, η φωνή των νοσηλευτών, των βοηθών νοσηλευτών, μαιών, των τραυματιοφορέων, των βοηθών θαλάμου θα ακουστεί δυνατά!», σημειώνουν στο κάλεσμά τους, απαιτώντας καταρχήν την ασφαλή στελέχωση των νοσηλευτικών τμημάτων, με προκήρυξη όλων των κενών οργανικών θέσεων και μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Διεκδικούν ακόμα αυξήσεις 20% στους μισθούς αλλά και επαναφορά του 13ου και 14ου μισθού, διπλασιασμό ανθυγιεινού επιδόματος και αποζημίωσης για εργασία νυχτερινή και σε αργίες - Κυριακές. Επαναφέρουν την απαίτηση για άμεση ένταξη στα ΒΑΕ. Σχετικά με τα καθηκοντολόγια απαιτούν να εναρμονιστούν με τα προγράμματα σπουδών των νοσηλευτικών σχολών, αλλά και ενιαία κατηγορία νοσηλευτικού προσωπικού με πανεπιστημιακή εκπαίδευση κ.ά.