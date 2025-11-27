Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2025
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΑΒΑΞ ΜΠΡΑΛΟΥ - ΑΜΦΙΣΑΣ
«Συνάδελφοι, τα καταφέραμε, ιδρύσαμε το σωματείο μας!»

Τα καταφέραμε! Ιδρύσαμε το σωματείο μας, κόντρα στην προσπάθειες να μας διαλύσουν!». Με αυτά τα λόγια, λόγια ανακούφισης, αποφασιστικότητας και αγωνιστικής αισιοδοξίας, η προσωρινή διοίκηση ανακοινώνει την ίδρυση Σωματείου Εργαζομένων στο εργοτάξιο του ΑΒΑΞ στον υπό κατασκευή οδικό άξονα Μπράλου - Αμφισσας στη Φωκίδα.

«Συνάδελφοι, εδώ και έναν μήνα οι περισσότεροι από σας ρωτούσατε με αγωνία "τι γίνεται με το σωματείο;", "τα καταφέραμε;". Ναι, συνάδελφοι, τα καταφέραμε! Παρά την προσπάθεια ανθρώπων της εργοδοσίας με εκβιασμούς, απειλές να μας εμποδίσουν. Δεν τα κατάφεραν. Και αυτό αποδεικνύει ότι όταν μένουμε ενωμένοι, έχουμε τη δύναμη να επιβάλλουμε το δίκιο μας», τονίζει χαρακτηριστικά η προσωρινή διοίκηση σε ανακοίνωσή της.

Να σημειωθεί ότι μέλη του Σωματείου μπορούν να γίνουν όλοι οι εργαζόμενοι στο εργοτάξιο του οδικού άξονα Μπράλος - Αμφισσα, σε οποιοδήποτε πόστο, είτε έχουν σύμβαση με τον AVAX είτε με εργολάβο.

Η προσωρινή διοίκηση χαιρετίζει ιδιαίτερα τα ιδρυτικά μέλη του Σωματείου, που στήριξαν παλικαρίσια αυτήν την προσπάθεια, τονίζοντας πως «τώρα είναι η ώρα να δυναμώσουμε το σωματείο μας. Να γίνουμε όλοι μέλη».

«Ενωμένοι να διεκδικήσουμε όλα όσα έχουμε σήμερα ανάγκη. Το Σωματείο μας είναι η δύναμή μας για να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερες αμοιβές, μέτρα υγείας και ασφάλειας. Το Σωματείο μας είναι η δύναμή μας για να μην είναι κανένας μόνος, κανένας να μη φοβάται να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του», καταλήγει η ανακοίνωση.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
