ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

Η «μαγεία των Χριστουγέννων» και η μαυρίλα της «Black Friday» σημαίνουν 12ωρα και 7ήμερα

Οσο αυξάνονται οι διαφημίσεις των επιχειρηματικών ομίλων στο Εμπόριο μπροστά στην αυριανή Black Friday αλλά και στο εορταστικό ωράριο που έπεται, τόσο τεντώνει και το ωραρίο, τόσο απογειώνεται η εντατικοποίηση για τους χιλιάδες εργαζόμενους στον κλάδο του εμπορίου.

Οι παρεμβάσεις και οι καταγγελίες των συνδικάτων για 10ωρα, κόψιμο των ρεπό και δουλειά 7 μέρες την εβδομάδα είναι συνεχείς, την ώρα που οι τζίροι των πολυεθνικών αυξάνονται.

Επί ποδός τα Σωματεία

'Ηδη τα Σωματεία με μια σειρά παρεμβάσεις, κινητοποιήσεις και δράσεις σημαίνουν συναγερμό, ενώ ενημερώσεις είναι σε εξέλιξη σε κεντρικούς εμπορικούς δρόμους, απαιτώντας 7ωρο -5μερο -35ωρο, αυξήσεις και Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

Στη Θεσσαλονίκη, κινητοποίηση αύριο Παρασκευή, στις 6.30 μ.μ. στο εμπορικό κέντρο COSMOS, οργανώνει η Ενωση Εμποροϋπαλλήλων.

Στο πλαίσιο της οργάνωσης της πάλης για τον εργάσιμο χρόνο, η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων προχώρησε χθες σε πλατιά πανελλαδική σύσκεψη με επιχειρησιακά και Κλαδικά Σωματεία στο Εμπόριο, με συνδικαλιστές από όλη τη χώρα που βρέθηκαν στην Αθήνα να συζητούν τις δράσεις του επόμενου διαστήματος.

Την εισήγηση παρουσίασε η πρόεδρος της Ομοσπονδίας Ντίνα Γκογκάκη, τονίζοντας πως σκοπός είναι να ανταλλάξουν σκέψεις τα σωματεία για το πώς θα συντονιστεί πανελλαδικά η δράση, καθώς μπροστά σε αυτή την περίοδο οι εργαζόμενοι καλούνται να δουλέψουν κάτω από εξαντλητικές συνθήκες. Ανέφερε πως ήδη οι καταγγελίες πληθαίνουν, ενώ σαν να μην έφταναν όλα τ'άλλα, μια σειρά δήμοι προχωρούν και σε Λευκές Νύχτες.

Επισήμανε τη σειρά νόμων που έχουν ψηφιστεί ειδικά από το 2013 για το ξεπάτωμα της Κυριακάτικης αργίας και το ξεχείλωμα του ωραρίου, με εμβληματικό το τελευταίο με την ψήφιση του 13ωρου. «Αυτός ο νόμος δεν πρέπει να περάσει», ξεκαθάρισε. Δεν παρέλειψε μάλιστα να αναφερθεί και στη λεγόμενη «ιστορική συμφωνία για τις ΣΣΕ» (βλ. σελ. 13), τονίζοντας ότι αποτελεί συνέχεια των νόμων κατακρεούργησης μισθών και ΣΣΕ.

Και, ως απάντηση σημείωσε ότι η ΟΙΥΕ θα εντείνει τη δράση για υπογραφή κλαδικής ΣΣΕ, αφού έχει στείλει και πρόσκληση για συνάντηση διαπραγμάτευσης στους εργοδοτικούς φορείς, που η ΕΣΕΕ έχει αποδεχθεί για τις 4/12.

Αναφορά έγινε στη μαζική Συνέλευση του Σωματείου των εργαζομένων στα Notos, που αποφάσισε στάση εργασίας αύριο Παρασκευή. Εκεί «εκφράστηκε το "δεν πάει άλλο" από τους εργαζόμενους και τα συνδικάτα πρέπει να στηρίξουν και να δείξουν την αλληλεγγύη τους πανελλαδικά, καθώς είναι η πρώτη φορά που γίνεται», αναφέρθηκε. Επίσης εκφράστηκε η αλληλεγγύη στη στάση εργασίας των εργαζομένων στην e-food - Wolt.

Η πρόεδρος σημείωσε το ελπιδοφόρο στοιχείο πως όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι έρχονται σε επαφή με τα Σωματεία, ενώ ακόμα πιο ενθαρρυντικό είναι πως οι εργαζόμενοι αρνούνται να δουλέψουν 10ωρο, αρνούνται τα σπαστά, αρνούνται να πάρουν ρεπό ακόμα σε μέρες αργίας, αρνούνται να δουλέψουν Κυριακές.

«Να μην πέφτει τίποτα κάτω», ήταν το κάλεσμα που απηύθυνε στα Σωματεία, καθώς όπως αναδείχθηκε σημαντική είναι και η αποκάλυψη του εργοδοτικού ξεσαλώματος που εκθέτει τους ομίλους και την κυβέρνηση σε όλο το λαό. Και, στο πλαίσιο αυτό έφερε παραδείγματα από συγκεκριμένους κολοσσούς που πρωταγωνιστούν αυτές τις μέρες στο εμπόριο ειδών τεχνολογίας, όπου η εργοδοσία θέλει 12ωρα σπαστά, σε τηλεφωνικά κέντρα, ανακατεύει τα πόστα από τηλεφωνικά κέντρα σε εξυπηρέτηση πελατών, γραφεία, πωλήσεις κ.ο.κ.. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Lidl, όπου η εργοδοσία φτάνει να ντύνει τους εργαζόμενους ...ξωτικά (!), ενώ σημείωσε πως γίνεται χαμός με τα ρεπό, καθώς πιέζουν τους εργαζόμενους να δουλέψουν 7ήμερα.

Μιλώντας για τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες, η Ομοσπονδία πρότεινε την Κυριακή 14 Δεκέμβρη να οργανωθούν πανελλαδικές κινητοποιήσεις με αιτήματα για σταθερό και συνεχές ημερήσιο χρόνο εργασίας, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, κατοχύρωση της Κυριακάτικης Αργίας, για αυξήσεις στους μισθούς και υπογραφή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

Επίσης, η ΟΙΥΕ θα στείλει επιστολή στο Υπουργείο Ανάπτυξης, απαιτώντας να ενταθούν οι έλεγχοι της Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και να μη δηλωθούν ρεπό σε μέρες αργίας κ.α. Προτάθηκε επίσης η πραγματοποίηση κινητοποίησης στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Πλούσια ήταν η πείρα που ήρθε από τις παρεμβάσεις των Σωματείων.

Από τον Σύλλογο Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας αναφέρθηκε το τεράστιο όπλο που έχουν πια Σωματεία, δηλαδή την Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων, «που εδώ και ένα χρόνο έχει αλλάξει σελίδα και αποτελεί στήριγμα». Σημείωσε πως είναι καθημερινές οι καταγγελίες, όπως για παράδειγμα στα Αττικά, με την εργοδοσία να βάζει τους εργαζόμενους να δουλέψουν 6ήμερο-8ωρο «και με παρέμβαση το μάζεψαν». «Για αυτό πρέπει να κλιμακώσουμε την αποφασιστική αγωνιστική δράση».

Από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Μεσσηνίας αναφέρθηκαν οι πρωτοβουλίες που πήρε μπροστά στην αυριανή Black Friday, ενώ προγραμματίζονται περιοδείες στους χώρους δουλειάς αλλά και στήριξη των εργαζομένων στα στα Notos.

Επίσης, το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων στο Ηράκλειο της Κρήτης σημείωσε πως οι εργαζόμενοι στο νομό «είναι στα κάγκελα», και θα εντείνει τις πρωτοβουλίες και τις παρεμβάσεις του το επόμενο διάστημα.

Ο Κερκυραϊκός Σύνδεσμος Ιδιωτικών Υπαλλήλων ανέφερε πως το Σωματείο έχει πραγματοποιήσει πολλές παρεμβάσεις, βάζοντας φρένο στην όποια προσπάθεια του δήμου να φέρει Λευκές Νύχτες. «Ευτυχώς που υπάρχετε», έλεγαν ακόμα και μικροί αυτοαπασχολούμενοι, όχι μόνο οι εργαζόμενοι του κλάδου.

Το Σωματείο Ιδιωτικών και Εμπορουπαλλήλων Δυτικής Αττικής μετέφερε πείρα από τις συνθήκες σε αποθήκες και στα μεγάλα logistics, με τα 10ωρα να είναι συχνό φαινόμενο που θα ενταθεί μπροστά στην περίοδο αυτή. «Κόβονται τα ρεπό στις αποθήκες των σούπερ μάρκετ ενώ βγήκε χαρτί σε μεγάλο κατάστημα που η εργοδοσία απαγορεύει να πάρουμε άδεια μέσα στον Δεκέμβρη».

«Ολοι οι εργαζόμενοι εναντιώνονται και δεν θέλουν αυτήν την κατάσταση, γι' αυτό πρέπει να σπάσει ο φόβος» σημειώθηκε από το Σωματείο Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κοζάνης.

Από κλαδικό Συνδικάτο Ταχυμεταφορών Ταχυδρομείων (ΣΕΤΤΑ) τονίστηκε πως αυτή η επίθεση αλυσιδωτά φτάνει και στους εργαζόμενους στις εταιρείες courier, καθώς δουλεύουν «εφτά στα εφτά», με τα εργατικά «ατυχήματα» να καραδοκούν.

Καθημερινές είναι και οι παρεμβάσεις στα Praktiker, όπως μεταφέρθηκε από το Σωματείο. «Πονάνε τα πόδια και η μέση και ακόμα δεν έχει βγει ο Δεκέμβρης», είπε εργαζόμενη από τον Σύνδεσμο Ιδιωτικών Υπαλλήλων και Εμπορουπαλλήλων στο Βόλο, αποκαλυπτικό της κατάστασης που βιώνουν.

Στάση εργασίας αύριο στη NOTOS Com

Τον «χορό» των κινητοποιήσεων σε αυτές τις συνθήκες ανοίγουν οι εργαζόμενοι στη Notos Com, που αύριο Παρασκευή, μέρα του Black Friday, πραγματοποιούν στάση εργασίας (2 μ.μ. - 5 μ.μ.), με απόφαση του Σωματείου τους.

Το Σωματείο απαιτεί μεταξύ άλλων αύξηση μισθών 20% και επαναφορά του 8ωρου, τονίζοντας πως «την ημέρα που οι προσφορές γεμίζουν τις βιτρίνες εμείς δηλώνουμε ότι η δική μας αξιοπρέπεια δεν μπαίνει σε έκπτωση».

Την κινητοποίηση στηρίζει η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας καλώντας όλα τα σωματεία να στηρίξουν τον αγώνα τους. Χαιρετίζει τους εργαζόμενους, που μέσα από τη Γενική τους Συνέλευση, πήραν απόφαση να απαντήσουν αγωνιστικά στον εδώ και χρόνια εμπαιγμό της εταιρίας, που αρνείται να ικανοποιήσει το δίκαιο αίτημα για επαναφορά των συμβάσεων σε πλήρους απασχόλησης και να δώσει αυξήσεις.

Ο αγώνας τους, τονίζει, είναι αγώνας όλων των σωματείων και των εργαζομένων στο εμπόριο, φάρος για να πολλαπλασιαστούν οι αγωνιστικές κινητοποιήσεις στον κλάδο για τα δικαιώματά τους και για να πάρει απάντηση το εργοδοτικό ξεσάλωμα, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο.