ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Σε εξέλιξη οι αρχαιρεσίες σωματείων

- Η Ενωση Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ) συνεχίζει τις εκλογές της μέχρι αύριο Παρασκευή. Η κάλπη βρίσκεται καθημερινά από 6 π.μ. μέχρι 11 μ.μ. στο γραφείο Π13 στη στοά στο ΣΕΜΠΟ.

- Το Συνδικάτο Ηλεκτρολόγων Αττικής: Τρίτη 2 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο Ελληνικό, 4 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου (πλατεία Κάνιγγος, Βερανζέρου 1, 2ος όροφος). Τετάρτη 3 Δεκέμβρη 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο Μαρούσι («Δαχτυλίδι»), 3 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου. Πέμπτη 4 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο «Χίλτον», 3 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου. Παρασκευή 5 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. στο Ελληνικό, 4 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου. Σάββατο 6 Δεκέμβρη και Κυριακή 7 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου. Δευτέρα 8 Δεκέμβρη, 9 π.μ. - 2.30 μ.μ. σε έργα, 3 μ.μ. - 8.30 μ.μ. στην έδρα του Συνδικάτου.

- Το Σωματείο Εργαζομένων σε «Vodafone - 360 Connect» - Λοιπές Θυγατρικές μέχρι την Κυριακή 30 Νοέμβρη, με πρόγραμμα: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη 2 μ. - 5 μ.μ. στο κτίριο στου Ρέντη και 5.30 μ.μ. - 8 μ.μ. στο Περιστέρι (Παράρτημα του Συνδικάτου Οικοδόμων, Θεοφράστου & 40 Εκκλησιών).

- Ο Σύνδεσμος Υπαλλήλων Εμπορικών Καταστημάτων και Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Πειραιά μέχρι τις 30 Νοέμβρη, από τις 11 π.μ. έως τις 7 μ.μ. στα εξής σημεία: Σήμερα Πέμπτη 27 Νοέμβρη «Leroy Merlin» Πειραιώς.

- Το νεοσύστατο Σωματείο ΜΚΟ Προσφυγικού και Συναφών Δομών Κοινωνικής Μέριμνας το Σαββατοκύριακο 29 - 30 Νοέμβρη, 11 π.μ. - 7 μ.μ., στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58, 3ος όροφος).

    

