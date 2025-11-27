ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Πρόκληση και προσβολή για τους εργαζόμενους τα πανηγύρια περί «επαναφοράς των ΣΣΕ»

Σε ανακοίνωσή του για τις κυβερνητικές εξαγγελίες σχετικά με τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, το Γραφείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ σημειώνει:

«Ο "νέος εργασιακός χάρτης" που προκλητικά παρουσίασε η κυβέρνηση, με τη συνδρομή της ηγεσίας της ΓΣΕΕ και των λοιπών "κοινωνικών εταίρων", είναι ο ίδιος παμπάλαιος "χάρτης" που διαμόρφωσαν οι μνημονιακοί νόμοι των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ -ΣΥΡΙΖΑ και στη συνέχεια οι αντεργατικές ρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Συνεπώς, τα πανηγύρια περί "ιστορικής συμφωνίας" και "επαναφοράς των συλλογικών συμβάσεων" αποτελούν πρόκληση και προσβολή της νοημοσύνης εκατομμυρίων μισθωτών εργαζομένων της χώρας μας που αμείβονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία με λιγότερο από 1.000 ευρώ καθαρά και με αυτά καλούνται να βγάλουν τον μήνα με τις υπέρογκες τιμές των ενοικίων, του ρεύματος και των βασικών αγαθών.

Με περίσσιο θράσος ανακοίνωσαν:

α) τη διατήρηση και διαιώνιση του μνημονιακού μηχανισμού που επιβάλλει παγωμένους μισθούς, μικρότερους σε πραγματικές τιμές από τους μισθούς του 2011! Αυτό επιτυγχάνεται με τη διατήρηση της κατάργησης των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων τόσο για τον κατώτατο, όσο και για τους κλαδικούς μισθούς. Επίσης, με τη διαιώνιση όλων των αντεργατικών προϋποθέσεων που απαιτούνται για την επεκτασιμότητα μιας Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, στα όρια των "δημοσιονομικών αντοχών και ανταγωνιστικότητας" των επιχειρήσεων.

β) τη διατήρηση όλων των μνημονιακών μέτρων που υπονόμευαν τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όπως η κατάργηση της αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και η δυνατότητα οι επιχειρησιακές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας να εξαιρούνται των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ακόμα κι αν οι τελευταίες είναι ευνοϊκότερες.

γ) τη διαμόρφωση ενός ασφυκτικού πλαισίου περιορισμού της δράσης των Ομοσπονδιών, που επί της ουσίας τις θέτει υπό την ομηρία των εργοδοτικών ενώσεων και της ΓΣΕΕ για να υπογράφουν κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τον ακόμα πιο σφιχτό εναγκαλισμό των Ομοσπονδιών από τις εργοδοτικές ενώσεις για την κατοχύρωση, μέσα από τις κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, όλου του αντεργατικού πλαισίου που έχει διαμορφώσει τους μισθούς πείνας και οδηγεί στο ξεχείλωμα του εργάσιμου χρόνου στις 13 ώρες δουλειάς την ημέρα.

Δεν είναι τυχαίο ότι αυτό που εμφάνισαν ως συμφωνία "έγινε στο σκοτάδι", πίσω από κλειστές πόρτες, μακριά από τα συλλογικά όργανα των συνδικαλιστικών οργανώσεων, την ίδια περίοδο που στο φως ψήφιζαν τον πρωτοφανή εκτρωματικό νόμο για τη 13ωρη εργάσιμη μέρα. Ούτε καν το Διοικητικό Συμβούλιο της ΓΣΕΕ, που έχει βάλει την υπογραφή της, δεν συνεδρίασε ποτέ με αυτό το θέμα.

Οι γνωστοί αντεργατικοί νόμοι που διέλυσαν για "χατίρι" των επιχειρηματικών ομίλων τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, μονιμοποιούνται και διαιωνίζονται από τις ίδιες πολιτικές δυνάμεις που τις επέβαλαν με τους νόμους της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και τα πρωτοκλασάτα στελέχη τους στο συνδικαλιστικό κίνημα.

Το ΚΚΕ στηρίζει τους αγώνες των εργαζομένων που ήδη διεξάγονται, χωρίς να ζητάνε την άδεια από κανέναν από τους περίφημους "κοινωνικούς εταίρους", για την κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων και για την επαναφορά των Συλλογικών Συμβάσεων με αυξήσεις στους μισθούς, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της εποχής μας».