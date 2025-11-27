Πέμπτη 27 Νοέμβρη 2025
ΠΑΤΡΑ
Αμεση απάντηση των σωματείων για τα νέα «ατυχήματα» στη ΒΙΠΕ

Αμεσες παρεμβάσεις στους χώρους δουλειάς όπου σημειώθηκαν τα δύο πολύ σοβαρά εργατικά «ατυχήματα» προχθές, πραγματοποίησαν χθες κλαδικά και επιχειρησιακά συνδικάτα μαζί με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας, απαιτώντας μεταξύ άλλων πλήρη διαλεύκανση των αιτιών και των τελευταίων περιστατικών, αλλά και να παρθούν επίσης όλα τα αναγκαία μέτρα προστασίας των εργαζομένων.

Στην «ELPACK», όπου τραυματίστηκε σοβαρά στο ένα του πόδι οδηγός φορτηγού της επιχείρησης μετά από τροχαίο, πραγματοποιήθηκε δίωρη στάση εργασίας (1 μ.μ. - 3 μ.μ.), που κήρυξε το επιχειρησιακό σωματείο και στήριξε το Εργατικό Κέντρο με το κλαδικό Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου. Στον χώρο βρέθηκαν αντιπροσωπείες των Σωματείων και του Εργατικού Κέντρου, με τον πρόεδρό του Δημήτρη Μαρμούτα, ενώ πραγματοποιήθηκε Γενική Συνέλευση των εργαζομένων, συζητώντας όσα τους απασχολούν στον χώρο δουλειάς, όπως και η κατάσταση με το οδικό δίκτυο που οδηγεί στη ΒΙΠΕ, θέτοντας καθημερινά τη ζωή τους σε κίνδυνο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει μονάδα Υγείας για όλη τη βιομηχανική περιοχή.

Παρέμβαση του κλαδικού Συνδικάτου Μετάλλου Πάτρας και του Εργατικού Κέντρου πραγματοποιήθηκε και στην «Arkhon Panel ΑΕ - Viemetal Group», όπου μετά από ισχυρή έκρηξη προχθές 35χρονος εργαζόμενος υπέστη πολύ σοβαρά εγκαύματα, με κίνδυνο ακόμη και για τη ζωή του.

Οπως αναδείχθηκε, πρόκειται για χώρο «ναρκοπέδιο», αφού μόλις πριν πέντε μήνες τραυματίστηκε σοβαρά άλλος εργαζόμενος που ακρωτηριάστηκε το δεξί του χέρι. Και από την παρέμβαση των συνδικαλιστών επισημάνθηκαν οι άσχημες συνθήκες δουλειάς που επικρατούν, με το Σωματείο να απαιτεί την άμεση απόδοση ευθυνών, τη διεξοδική εξέταση των μέτρων ασφαλείας αλλά και να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για ανθρώπινες και ασφαλείς συνθήκες δουλειάς.

    

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
