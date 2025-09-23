Σήκωσαν στο πόδι τα εργοστάσια σε Οινόφυτα και Σχηματάρι

Με αμείωτη ένταση συνεχίζονται οι πολύμορφες δράσεις των συνδικάτων σε Στερεά και Εύβοια μπροστά στη μεγάλη απεργία της Τετάρτης 1ης Οκτώβρη, σημαίνοντας συναγερμό στους χώρους δουλειάς ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα.

Στο πλαίσιο αυτό, χτες στη βιομηχανική περιοχή Οινοφύτων - Σχηματαρίου τα συνδικάτα της περιοχής σήκωσαν στο πόδι τα εργοστάσια, καλώντας τους εργαζόμενους σε απεργιακό ξεσηκωμό για να μην περάσει το νομοσχέδιο - τερατούργημα.

Με ντουντούκες, αγωνιστικά καλέσματα και τραγούδια, με μοίρασμα ανακοινώσεων και συζήτηση, οι εκπρόσωποι των συνδικάτων κάλεσαν τους εργαζόμενους να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την εργοδοσία, ότι «Σκλάβοι στον 21ο αιώνα δεν θα γίνουμε».

Από τα ξημερώματα έξω από τις πύλες εργοστασίων, όπου ήδη οι εργαζόμενοι βιώνουν συνθήκες βαθιάς εκμετάλλευσης, ηχούσαν δυνατά οι ντουντούκες, διαμορφώνοντας κλίμα ξεσηκωμού και αγωνιστικής ανάτασης. Καλούσαν τους εργαζόμενους να «νεκρώσουν» τη μέρα της απεργίας τους χώρους δουλειάς και να πλημμυρίσουν τις απεργιακές συγκεντρώσεις. Καθώς επίσης να δυναμώσει η συσπείρωση στα συνδικάτα και η πάλη για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας, με αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα, για 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Η μαζική εξόρμηση ξεκίνησε από τις πύλες των εγκαταστάσεων της «ElvalHalcor» στα Οινόφυτα και την αλλαγή της βάρδιας. Μοιράστηκε η ανακοίνωση του Συνδικάτου Μετάλλου Βοιωτίας για τους εργαζόμενους της συγκεκριμένης επιχείρησης, όπου μεταξύ άλλων τονίζει ότι «τα 12ωρα στην επιχείρηση είναι από χρόνια παγιωμένα, το νομοσχέδιο που φέρνει η κυβέρνηση της ΝΔ έρχεται να νομιμοποιήσει αυτή την κατάσταση. Εχουμε λόγους να αναλογιστούμε: Αν σήμερα που ισχύει το 8ωρο, εμείς δουλεύουμε τόσες ώρες, τι έχει να γίνει αν ψηφιστεί το 13ωρο;».

Η εξόρμηση των συνδικάτων συνεχίστηκε σε βιομηχανίες διαφόρων κλάδων, όπως: «Coca-Cola», «Famar», «Septona», «Αφοί Παπαδοπούλου», «Korres», «Eurodrip» κ.ά., με το κάλεσμα του απεργιακού ξεσηκωμού να ηχεί σε ολόκληρη τη βιομηχανική περιοχή.

Η δράση των συνδικάτων σε Στερεά και Εύβοια μπροστά στην απεργία συνεχίζεται τις επόμενες ημέρες με αμείωτη ένταση.

Σήμερα Τρίτη το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας έχει προγραμματίσει περιοδείες σε χώρους δουλειάς του κλάδου του Μετάλλου, όπως τα Ναυπηγεία Χαλκίδας, στα εργοστάσια «Αιγίς», «Sabo», «Galenica», καθώς και τα εργοστάσια «Παπαδιόχος» και «Βιδομέτ», στο Αλιβέρι. Οι περιοδείες του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες, ενώ παράλληλα διοργανώνει σύσκεψη σωματείων και εργαζομένων της βόρειας Εύβοιας, την Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη, στις 8 μ.μ. στην Ιστιαία (στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου).

Τη δράση μπροστά στην απεργία συνεχίζει και το Εργατικό Κέντρο Λαμίας, που για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματίσει περιοδεία σε εργοστάσια του κλάδου τροφίμων και ποτών. Με συσκέψεις και εξορμήσεις συνεχίζεται και η δράση των Εργατικών Κέντρων Λιβαδειάς και Φωκίδας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται συλλογικές αγωνιστικές διαδικασίες σε πρωτοβάθμια σωματεία, όπως Γενικές Συνελεύσεις και συνεδριάσεις Διοικητικών Συμβουλίων, περιοδείες και συζητήσεις με τους εργαζόμενους στα πόστα των εργοστασίων και άλλων χώρων δουλειάς.

Την ίδια στιγμή τα συνδικάτα στη Στερεά και Εύβοια «στολίζουν» τις πόλεις και κόμβους οδικών αρτηριών με πανό και αφίσες, μεταδίδοντας πλατιά το απεργιακό κάλεσμα. Με χαρακτηριστική περίπτωση το γιγαντοπανό που κρέμασε το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας από την οροφή το κτιρίου των γραφείων του, στη Χαλκίδα.