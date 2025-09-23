Κανείς για δουλειά, να «νεκρώσει» όλη η χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα

Ολοι στις απεργιακές συγκεντρώσεις, στην Αθήνα στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, στη Θεσσαλονίκη την ίδια ώρα στο Αγαλμα Βενιζέλου

Το κάλεσμα του πανεργατικού απεργιακού ξεσηκωμού μεταφέρουν αυτές τις μέρες τα συνδικάτα σε όλους τους χώρους δουλειάς μπροστά στη μεγάλη μάχη της 1ης Οκτώβρη ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα της 13ωρης δουλειάς και της απογείωσης της «ευελιξίας».

Με την αντίστροφη μέτρηση για την πανελλαδική πανεργατική απεργία σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα της Τετάρτης 1/10 να έχει ξεκινήσει, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες και Συνδικάτα κλιμακώνουν τη δράση και τις πρωτοβουλίες τους. Απαιτούν την απόσυρση του εκτρωματικού νομοσχεδίου και ενημερώνουν πλατιά τους εργαζόμενους για τη νέα επίθεση στα δικαιώματά τους. Καταγγέλλουν την προκλητική κυβερνητική προπαγάνδα που παρουσιάζει τις υπερωρίες και τη διευθέτηση του εργάσιμου χρόνου ως μέτρα τα οποία ζητούν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Ξεδιπλώνουν τη δράση τους για την ανατροπή όλων των νόμων της «ευελιξίας», θέτουν στο επίκεντρο τα αιτήματά τους για σύγχρονους όρους δουλειάς, μείωση του εργάσιμου χρόνου, αυξήσεις μισθών, Συλλογικές Συμβάσεις, μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας.

Στην Αθήνα η απεργιακή συγκέντρωση θα γίνει στις 10.30 π.μ. στα Προπύλαια, στον Πειραιά στις 10 π.μ. στην πλατεία Δημοτικού Θεάτρου και στη Θεσσαλονίκη στις 10.30 π.μ. στο Αγαλμα Βενιζέλου, ενώ σε δεκάδες ακόμα πόλεις ετοιμάζονται συγκεντρώσεις από τα σωματεία.

Απεργούν οι ναυτεργάτες

Με Γενικές Συνελεύσεις σχεδιάζουν την οργάνωση της απεργίας

Δεμένα θα παραμείνουν και τατηνκαθώςΤην πανελλαδική απεργία σε όλες τις κατηγορίες των πλοίων έχει αποφασίσει η ΠΝΟ.

Τη συμμετοχή τους στην πανεργατική απεργία συζήτησαν οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο της «ΔΕΛΤΑ» στην Αττική σε Γενική Συνέλευση. «Απορρίπτουμε τις 13 ώρες δουλειάς, την κάθε μορφή ευελιξίας και διευθέτησης της εργασίας», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το επιχειρησιακό Σωματείο. Η συνέλευση αποφάσισε επίσης την πραγματοποίηση δίωρων στάσεων εργασίας σε όλες τις βάρδιες την Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη, με αίτημα αυξήσεις μισθών σε όλους τους εργαζόμενους. Κατά τη διάρκεια των στάσεων θα πραγματοποιηθούν νέες συνελεύσεις για να αποφασίσουν οι εργαζόμενοι τα επόμενα βήματά τους.

Μαζική ήταν για μια ακόμη φορά η Γενική Συνέλευση του Σωματείου Μισθωτών Τεχνικών, που την περασμένη Κυριακή επικύρωσε τη συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη. Η συζήτηση εστίασε στην οργάνωση της παρέμβασης του Σωματείου στους χώρους δουλειάς, σε μεγάλα εργοτάξια και γραφεία των ομίλων, τεχνικών εταιρειών και μελετητικών γραφείων για την επιτυχία της απεργίας. Επικυρώθηκε επίσης η συνέχιση του αγώνα για την υπογραφή ΣΣΕ με ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς ενάντια στην αδιαλλαξία της εργοδοσίας, που αρνείται να περιλάβει στην κλαδική ΣΣΕ τη συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων στον κλάδο που εργάζονται με «μπλοκάκι».

Επιπλέον, αναδείχθηκε η σημασία της ταξικής ενότητας στον κλάδο, τουστην παρέμβαση στα μεγάλα εργοτάξια με τοενάντια στην κοινή εργοδοσία, για την υπεράσπιση της υγείας και της ασφάλειας στην εργασία, για ανθρώπινα ωράρια με αυξήσεις στους μισθούς για όλες τις ειδικότητες.

Η Γενική Συνέλευση υπερψήφισε την πρόταση της ΕΣΑΚ (συνδικαλιστές που συσπειρώνονται στο ΠΑΜΕ) για συμμετοχή στην απεργιακή κλιμάκωση, τον συντονισμό με το Συνδικάτο και την Ομοσπονδία Οικοδόμων, με παρεμβάσεις στα μεγάλα εργοτάξια του κλάδου και σε συμπόρευση με τα εκατοντάδες ταξικά σωματεία, Ομοσπονδίες, όπως και συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στα Προπύλαια.

Τις επόμενες μέρες το Σωματείο θα πραγματοποιήσει περιοδείες και παρεμβάσεις σε μια σειρά χώρους δουλειάς για την επιτυχία της απεργίας, ενώ η Γενική Συνέλευση αποφάσισε κλιμάκωση της δράσης με κλαδική απεργία μέσα στον Νοέμβρη.

Στη συνέλευση εκφράστηκε και η αλληλεγγύη στον ηρωικό παλαιστινιακό λαό, με τα μέλη του Σωματείου να καταγγέλλουν τη γενοκτονία από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ, απαιτώντας την απεμπλοκή της Ελλάδας από τους ιμπεριαλιστικούς σχεδιασμούς και πολέμους αλλά και να σταματήσει κάθε οικονομική - πολιτική - στρατιωτική συνεργασία με το Ισραήλ. Στη συνέλευση χαιρετισμό απηύθυνε ο Μοχάμεντ Ικναΐμπι από τη Γενική Ενωση Παλαιστινίων Εργατών, ενώ σε κλίμα συγκίνησης και υπό το σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη» παρέδωσε στον πρόεδρο του ΣΜΤ, Ηλία Τσιμπουκάκη, την παλαιστινιακή κεφίγια. Επίσης παρέμβαση -χαιρετισμός έγινε από εκπρόσωπο του Global Sumud Flotilla.

Τις επόμενες μέρες:

- Η ΕΝΕΔΕΠ (λιμενεργάτες COSCO) πραγματοποιούν Γενική Συνέλευση αύριο Τετάρτη, στις 2 μ.μ. στην πύλη του ΣΕΜΠΟ.

- Το Σωματείο «Vodafone» - «360 Connect» και λοιπές θυγατρικές πραγματοποιεί Συνέλευση σήμερα Τρίτη, στις 6.30 μ.μ. στα γραφεία του ΣΕΤΗΠ (Σολωμού 58, 3ος όροφος).

- Το Σωματείο Εργαζομένων «Mitel Networks» προχωρά σε Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη.

Κινητοποίηση στη Νέα Ιωνία

Τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στην πλατεία Σημηριώτη, σωματεία και φορείς της Νέας Ιωνίας οργανώνουν κινητοποίηση ενάντια στο νομοσχέδιο και για την προπαγάνδιση της απεργίας και της συγκέντρωσης στα Προπύλαια.

Στην Κεντρική Μακεδονία

Με καθημερινές περιοδείες και εξορμήσεις, με συνελεύσεις και συσκέψεις, τα εργατικά σωματεία και στη Θεσσαλονίκη προετοιμάζουν την επιτυχία της απεργίας και της απεργιακής συγκέντρωσης, καλώντας σε ξεσηκωμό σε κάθε χώρο δουλειάς.

Στο πλαίσιο αυτό, το Συνδικάτο Εργαζομένων Φαρμάκου - Καλλυντικού Κεντρικής Μακεδονίας, προγραμματίζει περιοδείες σε ΑΛΤΣΕΧ και ΣΙΑ ΟΕ, Lelos Group, ΣΕΛΦΑΡ ΑΕ και το Σάββατο 27/9 σύσκεψη εργαζομένων στον τομέα του καλλυντικού.

Το Σωματείο εργαζομένων στην PFIZER HELLAS σήμερα Τρίτη θα πραγματοποιήσει εξόρμηση στις εγκαταστάσεις στη Θεσσαλονίκη και αύριο Τετάρτη Γενική Συνέλευση. Την Πέμπτη 25/9 θα πραγματοποιήσει περιοδεία στις εγκαταστάσεις της PFIZER στην Αθήνα και συνάντηση με απολυμένους.

Το Συνδικάτο εργατοϋπαλλήλων Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής Ν. Θεσσαλονίκης προγραμματίζει περιοδείες σε KENOTOM, ACCENTURE, OTS, INTRASOFT, EPSILON NET, EXOTHERMIA-ENTERSOFT, GANAS & GANAS, SPACE HELLAS, CHUBB, BALKAN CENTER, INTRACOM, ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ (Logismos, Deloite, Softone), INTERWORKS, COMPUTER.

Το Συνδικάτο Οικοδόμων Θεσσαλονίκης στο εργοτάξιο του Fly Over, σε γιαπιά στη Θέρμη, στον Εύοσμο, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και αλλού.

Το ΣΕΤΕΠΕ καθημερινά περιοδεύει σε επισιτιστικά καταστήματα, ξενοδοχεία, και καλεί στη Γενική συνέλευση αύριο Τετάρτη, στις 6.30 μ.μ., στο ΕΚΘ. Επίσης έχει ορίσει απεργιακή προσυγκέντρωση για τους εργαζόμενους του κλάδου, στις 10 π.μ., Αριστοτέλους με Μητροπόλεως.

Σύσκεψη από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας

Τη διάθεσή τους η απεργία την 1η του Οκτώβρη να αποτελέσει μεγάλο αγωνιστικό σταθμό στην κλιμάκωση της πάλης εξέφρασαν συνδικαλιστές και εργαζόμενοι που πήραν μαζικά μέρος στη σύσκεψη που οργάνωσε το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, χτες το απόγευμα, στην ισόγεια αίθουσά του.

Μέσα σε αγωνιστικό κλίμα οι εκπρόσωποι δεκάδων σωματείων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα πραγματοποίησαν ουσιαστική συζήτηση εστιάζοντας σε ερωτήματα και ανησυχίες που διατυπώνονται στους χώρους δουλειάς, ενώ αποφάσισαν για τα μέτρα που θα πάρουν για την επιτυχία της απεργιακής μάχης. Γι' αυτόν τον λόγο ήδη πραγματοποιούνται και προγραμματίζονται δεκάδες εξορμήσεις και περιοδείες από τα σωματεία στους χώρους δουλειάς, όπου μεταδίδεται πλατιά το κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στην απεργιακή συγκέντρωση στις 10.30 π.μ., στην Κεντρική πλατεία.

«Ολα τα σωματεία να μπουν στη μάχη της οργάνωσης της απεργίας! Με συνεδριάσεις, να οργανωθούν εξορμήσεις, να συγκροτηθούν επιτροπές αγώνα. Να φτάσει η αλήθεια και οι διεκδικήσεις μας σε κάθε χώρο δουλειάς, κόντρα στη συκοφάντηση και την τρομοκρατία που προσπαθεί να επιβάλλει η εργοδοσία», τόνισε εισηγητικά ο Γιάννης Σκόκας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου, και πρόσθεσε ανάμεσα σε άλλα πως «δεν έχουμε μπροστά μας απλά ένα ακόμη εμβληματικό αντεργατικό νομοθέτημα». Μίλησε για τη μεγάλη αντιδραστική τομή που επιχειρεί το νομοσχέδιο για την «ευελιξία δίχως τέλος», αφού όπως ανέφερε, αυτό που φέρνει είναι «ό,τι διευκολύνει την εργοδοσία για να έχει έναν εργαζόμενο "διαθέσιμο" ανά πάσα ώρα και στιγμή!».

Καταλήγοντας τόνισε πως «για όλους εμάς, τους απλούς ανθρώπους ο χρόνος εργασίας δεν είναι ένας αριθμός. Το 8ωρο δεν είναι ένα πηλίκο διαίρεσης του ετήσιου χρόνου εργασίας που μπορεί το "αφεντικό" να το μοιράζει όπως θέλει, αρκεί στο τέλος να βγαίνει "8"! Για όλους εμάς συνδέεται άμεσα με τον χρόνο που διαθέτουμε για την ξεκούρασή μας, την οικογένεια και τα παιδιά μας, τη συμμετοχή στην κοινωνική και πολιτική ζωή. Για το μεγάλο κεφάλαιο ο χρόνος εργασίας μεταφράζεται σε παραγωγή περισσότερων κερδών. Μόνο από τη δουλειά του εργαζόμενου ανθρώπου προκύπτουν τα κέρδη των λίγων».

Στη συνέχεια τον λόγο πήραν συνδικαλιστές από μια σειρά κλάδους και περιέγραψαν την κατάσταση που επικρατεί σε χώρους δουλειάς, τις πρακτικές ξεχειλώματος του ημερήσιου χρόνου εργασίας από την εργοδοσία, που θα μπορούν να νομιμοποιηθούν και να ενταθούν αν περάσει το νομοσχέδιο - έκτρωμα.

Στη Δυτική Ελλάδα

«Στροφές» ανεβάζουν τα συνδικάτα και στη Δυτική Ελλάδα μπροστά στην απεργία. Στην Πάτρα το σωματείο Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία και τα ΝΠΙΔ έχει ήδη βρεθεί σε χώρους όπως η «Μέριμνα» και η «Κιβωτός», βάζοντας πρόγραμμα και για τις επόμενες μέρες σε διαγνωστικά κέντρα και προνοιακά ιδρύματα.

Σε αυτή τη ρότα και το κλαδικό Συνδικάτο Τύπου - Χάρτου συνεχίζει τις περιοδείες του, όπου σήμερα Τρίτη και αύριο Τετάρτη θα βρεθεί σε χώρους δουλειάς, συγκεκριμένα σε «Τσιπιανίτη», «Εκτυπωτικό Χωριό», «El Pack», «Patras Backs», «Τζουραμάνη», «Παναγιωτόπουλο» κ.α.

Στις κατασκευές, από τις συζητήσεις με εργαζόμενους στα έργα του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου στο Συνδικάτο Οικοδόμων εκφράζεται αγανάκτηση για τους νέους αντεργατικούς σχεδιασμούς. Οπως τονίζεται, για να μεγαλώνουν τα κέρδη των κατασκευαστικών ομίλων και να γίνουν τα «εγκαίνια» τμήματος του έργου, το 13ωρο υλοποιούταν το προηγούμενο διάστημα στην πράξη.

Στο εμπορικό κέντρο «Top Parks», όπου λειτουργούν αρκετά καταστήματα αλλά και σε σούπερ μάρκετ όπως «Ανδρικόπουλος», «ΑΒ Βασιλόπουλος» και «My Market», βρέθηκε τις προηγούμενες μέρες το Σωματείο Εργαζομένων στο Εμπόριο και τις Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών, με τους εργαζόμενους να εκφράζουν την οργή και την αγανάκτησή τους για το νομοσχέδιο, που έρχεται να προστεθεί στις ήδη δύσκολες συνθήκες που βιώνουν στους χώρους δουλειάς.

Στην Κρήτη

Στο πόδι βρίσκονται καθημερινά τα εργατικά σωματεία και στην Κρήτη, με εξορμήσεις, Γενικές Συνελεύσεις και συσκέψεις σε χώρους δουλειάς.

Στα Χανιά, στη Γενική Συνέλευση του Σωματείου Επισιτισμού, εκτός από τη συζήτηση για την απεργία πάρθηκε και απόφαση μαζικής συμμετοχής στη σημερινή κινητοποίηση (10 π.μ. στα δικαστήρια), με αφορμή τη συνέχιση της συνδικαλιστικής δίωξης του πρώην προέδρου του Σωματείου και μέλους της Διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Ιωσήφ Αποστολάκη από μεγάλη αλυσίδα ψητοπωλείων με πρόσχημα τη «διατάραξη της λειτουργίας του εστιατορίου» και άλλες ανυπόστατες κατηγορίες. Το «έγκλημα» του πρώην προέδρου του Σωματείου ήταν ότι ενημέρωσε τους εργαζόμενους για τα δικαιώματά τους την περίοδο της πανδημίας, για να τηρηθούν τα μέτρα προστασίας της ζωής και της ασφάλειάς τους, στον χώρο δουλειάς.

Στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε προχθές Γενική Συνέλευση της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων, όπου αποφασίστηκε πλούσιο πρόγραμμα εξορμήσεων και συσκέψεων σε μεγάλες εμπορικές αλυσίδες και χώρους δουλειάς και η μαζική συμμετοχή στην απεργιακή συγκέντρωση στην Πλ. Ελευθερίας. Τέλος, το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου προγραμματίζει εκδήλωση την Πέμπτη 25 Σεπτέμβρη, στις 7 μ.μ. στο ΕΚΗ για τα εργατικά «ατυχήματα» στον κλάδο των κατασκευών και την προετοιμασία της απεργιακής μάχης.