Νέα απεργία χθες από τους αυτοκινητιστές ταξί

Eurokinissi

Νέα απεργία πραγματοποίησαν χθες οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, μετά από απόφαση του Συνδικάτου τους, ενώ πραγματοποίησαν και έκτακτη Γενική Συνέλευση, αντιδρώντας στα μέτρα περαιτέρω «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος τα οποία προωθεί η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι αυτοκινητιστές αντιδρούν στην πρόσφατη ΚΥΑ με την οποία δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και από νομικά πρόσωπα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής και στη χθεσινή κινητοποίηση απηύθυναν οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί, τονίζοντας πως «ήρθε η ώρα ο κλάδος να πάρει αποφάσεις για να πολεμήσουμε αυτήν την πολιτική που θέλει να μας καταστρέψει».

Μιλώντας στη συνέλευση ο Παναγιώτης Μαυρίκης, επικεφαλής των Επιτροπών Αγώνα Ταξί και α' αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, επεσήμανε την ανάγκη της κλιμάκωσης του αγώνα, μαζί με άλλους αυτοαπασχολούμενους και εργατικά σωματεία, με 24ωρη απεργία την 1η Οκτώβρη.