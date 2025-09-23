Τρίτη 23 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 11
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Νέα απεργία χθες από τους αυτοκινητιστές ταξί

Από τη χθεσινή συνέλευση των οδηγών ταξί

Eurokinissi

Από τη χθεσινή συνέλευση των οδηγών ταξί
Νέα απεργία πραγματοποίησαν χθες οι αυτοκινητιστές ταξί της Αττικής, μετά από απόφαση του Συνδικάτου τους, ενώ πραγματοποίησαν και έκτακτη Γενική Συνέλευση, αντιδρώντας στα μέτρα περαιτέρω «απελευθέρωσης» του επαγγέλματος τα οποία προωθεί η κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι αυτοκινητιστές αντιδρούν στην πρόσφατη ΚΥΑ με την οποία δίνεται η δυνατότητα μίσθωσης επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης και από νομικά πρόσωπα, διευκολύνοντας ακόμα περισσότερο τις εταιρείες που τα διαχειρίζονται να συγκεντρώνουν μεγαλύτερο κομμάτι του μεταφορικού έργου.

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής και στη χθεσινή κινητοποίηση απηύθυναν οι Επιτροπές Αγώνα Ταξί, τονίζοντας πως «ήρθε η ώρα ο κλάδος να πάρει αποφάσεις για να πολεμήσουμε αυτήν την πολιτική που θέλει να μας καταστρέψει».

Μιλώντας στη συνέλευση ο Παναγιώτης Μαυρίκης, επικεφαλής των Επιτροπών Αγώνα Ταξί και α' αντιπρόεδρος του ΣΑΤΑ, επεσήμανε την ανάγκη της κλιμάκωσης του αγώνα, μαζί με άλλους αυτοαπασχολούμενους και εργατικά σωματεία, με 24ωρη απεργία την 1η Οκτώβρη.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κανείς για δουλειά, να «νεκρώσει» όλη η χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα
Απεργούμε γιατί μας απέλυσαν και μας κλέβουν τον μόχθο μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος!
Συντονίζονται και διεκδικούν για το εισόδημά τους, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και ομίλων
Στους δρόμους ξανά για την επιβίωσή τους, για να μην πληρώσουν τα «σπασμένα»
Καθημερινές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι την απεργία
Σήκωσαν στο πόδι τα εργοστάσια σε Οινόφυτα και Σχηματάρι
 Κοντά στις 800 χιλιάδες οι άνεργοι τον Αύγουστο
Οχι άλλη υποβάθμιση του Νοσοκομείου, δημόσια και δωρεάν Υγεία για τον λαό
 Στις απεργιακές συγκεντρώσεις καλεί η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας
 Απεργιακές συγκεντρώσεις
 Απαντά με κινητοποίηση στην πειθαρχική δίωξη συνδικαλίστριας
 Δουλειά ακόμα και για 14 ώρες στην ακτοπλοΐα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ