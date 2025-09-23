Καθημερινές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι την απεργία

INTIME NEWS

«Το 13ωρο δεν θα εφαρμοστεί, με οργάνωση κι αγώνα θα ανατραπεί»: Τη δική του «διαβούλευση» πάνω στοκαι στις προβλέψεις του πραγματοποίησε χτες το απόγευμα τοπου μαζί μεπροχώρησε σε κινητοποίηση έξω από το υπουργείο Εργασίας απαιτώντας την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Μία ακόμα αγωνιστική παρέμβαση κόντρα στον προκλητικό ισχυρισμό του υπουργείου ότι η 13ωρη δουλειά είναι αίτημα των εργαζομένων του κλάδου.

Το Συνδικάτο είχε ζητήσει και συνάντηση με την υπουργό Εργασίας Ν. Κεραμέως, η οποία δηλώνει ευθαρσώς και δημοσίως ότι το 13ωρο τής το έχουν ζητήσει εργαζόμενοι σε ...ταβέρνες. Οταν όμως τα συνδικάτα και οι εργαζόμενοι του κλάδου βρέθηκαν έξω από την πόρτα του υπουργείου, η υπουργός δεν ήταν διαθέσιμη για να ακούσει τα αιτήματά τους. «Επειδή συνήθισε να μιλάει με φαντάσματα και όχι με πραγματικούς εργαζόμενους, δεν δέχτηκε να συναντηθεί σήμερα με τους εκπροσώπους των πραγματικών εργαζομένων», σχολίασε ο πρόεδρος του Συνδικάτου, Γιώργος Στεφανάκης.

Αντιπροσωπεία συνδικαλιστών συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εργασίας, Κ. Καραγκούνη, στηλιτεύοντας ιδιαίτερα την υποκρισία της κυβέρνησης, που διαφημίζει τις προβλέψεις του νομοσχεδίου για τα μέτρα προστασίας της υγείας και ασφαλείας την ίδια στιγμή που νομοθετεί τη δουλειά «ήλιο με ήλιο». Επεσήμαναν ότι τα μέτρα υγείας και ασφάλειας έχουν σχεδιαστεί για την 8ωρη βάρδια, και όχι για το εξοντωτικό ωράριο των 13 ωρών. Ενημέρωσαν δε τον υφυπουργό ότι ο απολογισμός της φετινής σεζόν μετράει ήδη 7 εργαζόμενους του κλάδου νεκρούς στο μεροκάματο, και ακόμα περισσότερους σακατεμένους σε «ατυχήματα» και επαγγελματικές ασθένειες.

Δίνοντας συνέχεια στην πρόκληση και στην κοροϊδία, ο υφυπουργός εξήρε την πρόβλεψη του νομοσχεδίου σύμφωνα με την οποία οι εργοδότες θα έχουν την υποχρέωση να ...εκπονούν μελέτη Ψυχικής Υγείας. Αυτοί δηλαδή που θέλουν το προσωπικό να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, χωρίς σταθερό ωράριο και πρόγραμμα, που αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους ως εξαρτήματα της μηχανής για τα κέρδη τους, υποτίθεται ότι θα ενδιαφερθούν για την ψυχική τους υγεία...

«Δεν δίνουν ούτε ένα ευρώ για τη δική μας ζωή. Μας θεωρούν αναλώσιμους, μηχανές που βγάζουν κέρδη. Πρέπει να τους απαντήσουμε μαζικά», τόνισε ο Γ. Στεφανάκης και κάλεσε σε συμμετοχή στην απεργία της 1ης Οκτώβρη, με στόχο να «μπλοκάρουν» τα πάντα και να βρεθούν στο προσκήνιο τα αιτήματα για Συλλογικές Συμβάσεις, αυξήσεις των μισθών, 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο.

Η ΣΕΑΑΝ ενάντια στις απολύσεις αναπήρων

Να ανακληθούν εδώ και τώρα οι απολύσεις ατόμων με αναπηρία, να σταματήσουν οι μεθοδεύσεις των ΚΕΠΑ που πετσοκόβουν επιδόματα και να απαγορευτούν οι απολύσεις ΑμεΑ και μελών των οικογενειών τους, απαίτησαν χθες με μαχητική παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Εργασίας η ΣΕΑΑΝ, ο Ενιαίος Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ Αττικής και Νήσων και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας. Αυτά τα αιτήματα μετέφερε και η αντιπροσωπεία τους στον υφυπουργό Εργασίας, καταγγέλλοντας ιδιαίτερα το μπαράζ απολύσεων από δήμους και Περιφέρειες, με χαρακτηριστικό παράδειγμα τις 5 εργαζόμενες που προσλήφθηκαν στην Κρήτη (σε ΠΑΓΝΗ, δήμο Αγίου Νικολάου, Περιφέρεια Κρήτης κ.α.) με τον σχετικό νόμο για τα ΑμεΑ και απολύθηκαν πριν πιάσουν δουλειά, με το που βγήκαν οι προκηρύξεις. Να σημειωθεί ότι μετά από αποφασιστική παρέμβαση της «Λαϊκής Συσπείρωσης», σωματείων και φορέων το Περιφερειακό Συμβούλιο Κρήτης αναγκάστηκε σε αναδίπλωση, ανακαλώντας την απόλυση και ζητώντας την επανεκτίμηση της εργαζόμενης από επιτροπή.





Οπως υπογράμμισε η αντιπροσωπεία, τα παραπάνω έρχονται να προστεθούν σε δεκάδες απολύσεις εργαζομένων με αναπηρία, όπως έγινε στο Νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», στη «Vodafone», στην Τράπεζα Πειραιώς, σε σούπερ μάρκετ, στον Φάρο Τυφλών κ.α. Παράλληλα απαίτησανδιεκδικώντας τη δικαίωση της εργάτριας στη Χαλκίδα που, ενώ σακατεύτηκε εν ώρα εργασίας και συγκεντρώνει υψηλό ποσοστό αναπηρία, δεν δικαιούται να λάβει το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας.

Στα φλέγοντα ζητήματα που έθεσαν, η κυβέρνηση απάντησε ότι «δεν έχει συγκεκριμένη εικόνα», παρά τις δεκάδες καταγγελίες και κινητοποιήσεις, με τους συγκεντρωμένους να ανανεώνουν το ραντεβού τους στην πανελλαδική πανεργατική απεργία την 1η Οκτώβρη.

ΣΕΤΗΠ: Αμεση παρέμβαση - απάντηση στις αρρωστημένες απαιτήσεις της εργοδοσίας

Αμεση ήταν η απάντηση που έδωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) στις προκλητικές αξιώσεις που διατύπωσε ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής - Επικοινωνιών (ΣΕΠΕ) στη διαδικασία της «δημόσιας διαβούλευσης» για το νομοσχέδιο - έκτρωμα.

Εκπρόσωποι του ΣΕΤΗΠ κατήγγειλαν τα «εξτραδάκια που ζητάνε τα αφεντικά», όπως φάνηκε και από τα σχόλια των εργοδοτών στο νομοσχέδιο, με τα οποία ζητούν: Να μην υπάρχει όριο υπερωριών σε μια σειρά τεχνικές ειδικότητες. Αντί για πληρωμή υπερωριών, να γίνεται ανταλλαγή με «έξτρα άδειες - ρεπό». «Ευέλικτη» προσέλευση και αποχώρηση κατά 1 ώρα συνολικά, βγάζοντας τον χρόνο προετοιμασίας εκτός ωραρίου. Να πληρώνουν οι ίδιοι οι εργαζόμενοι τις εκπαιδεύσεις από τον μισθό τους.

Αυτές τις προτάσεις επέστρεψαν χθες στα γραφεία των εργοδοτών ως απαράδεκτες τα μέλη της διοίκησης του ΣΕΤΗΠ, το οποίο καλεί σε νέα κλαδική κινητοποίηση τη Δευτέρα 29 Σεπτέμβρη, στα γραφεία του ΣΕΠΕ (Φραντζή 19, Νέος Κόσμος).

«Τα αφεντικά μας είναι αχόρταγα, ρουφάνε τη ζωή μας!», τονίζει χαρακτηριστικά το ΣΕΤΗΠ και ξεκαθαρίζει: «Η απάντηση των εργαζομένων του κλάδου των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής είναι ότι οι προτάσεις τους θα πάνε στα σκουπίδια! Δεν τους φτάνουν όσα ήδη έχουν από προηγούμενους νόμους, όπως η τηλεργασία, τα stand-by, οι υπερωρίες! Μας θέλουν να δουλεύουμε όλη μέρα για να αυξάνονται τα κέρδη τους. Να μην έχουμε ζωή, οικογένεια, φίλους, το μυαλό μας! Αυτό δεν θα περάσει!».