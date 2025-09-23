Τρίτη 23 Σεπτέμβρη 2025
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 10
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Στις απεργιακές συγκεντρώσεις καλεί η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας

Πλατύ κάλεσμα συμμετοχής στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα απευθύνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ).

Και ξεκαθαρίζοντας πως η βαρβαρότητα που φέρνει η κυβέρνηση δεν αποτελεί «ελεύθερη επιλογή» για τις εργαζόμενες γυναίκες, θέτει μεταξύ άλλων τα ερωτήματα:

- Ποια εργαζόμενη επιλέγει «ελεύθερα» το 13ωρο, τη δουλειά όταν, όσο και όπου χρειάζεται ο εργοδότης;

- Ποια εργαζόμενη θα μπορεί να βλέπει τα παιδιά της μετά από 13 ώρες δουλειάς;

- Ποια εργαζόμενη θα συναινέσει για να δοθεί η χαριστική βολή στη σωματική και ψυχική της υγεία;

- Ποια εργαζόμενη θα αρνηθεί τις αλλαγές στο ωράριο υπό καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και εργοδοτικής τρομοκρατίας;

- Πώς θα μπορέσει να πάει διακοπές με τα παιδιά της όταν καταργηθεί η συνεχόμενη καλοκαιρινή άδεια;

Η Ομοσπονδία καλεί σε ξεσηκωμό ενάντια στο νομοθετικό έκτρωμα, «ενάντια στην περιβόητη "ευρωπαϊκή κανονικότητα" και το "κράτος δικαίου" της ΕΕ για το οποίο μιλούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών».

«Καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου!», σημειώνει η ΟΓΕ ξεδιπλώνοντας τις διεκδικήσεις της για απόσυρση του νομοσχεδίου, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας μέσα από ΣΣΕ κ.ά.

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Κανείς για δουλειά, να «νεκρώσει» όλη η χώρα ενάντια στο νομοσχέδιο - έκτρωμα
Απεργούμε γιατί μας απέλυσαν και μας κλέβουν τον μόχθο μας, δεν υπάρχει άλλος δρόμος!
Συντονίζονται και διεκδικούν για το εισόδημά τους, κόντρα στην πολιτική κυβέρνησης και ομίλων
Στους δρόμους ξανά για την επιβίωσή τους, για να μην πληρώσουν τα «σπασμένα»
Καθημερινές αγωνιστικές κινητοποιήσεις μέχρι την απεργία
Σήκωσαν στο πόδι τα εργοστάσια σε Οινόφυτα και Σχηματάρι
 Κοντά στις 800 χιλιάδες οι άνεργοι τον Αύγουστο
Οχι άλλη υποβάθμιση του Νοσοκομείου, δημόσια και δωρεάν Υγεία για τον λαό
 Απεργιακές συγκεντρώσεις
Νέα απεργία χθες από τους αυτοκινητιστές ταξί
 Απαντά με κινητοποίηση στην πειθαρχική δίωξη συνδικαλίστριας
 Δουλειά ακόμα και για 14 ώρες στην ακτοπλοΐα
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου και την Αντιφασιστική Νίκη των Λαών
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ