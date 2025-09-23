Στις απεργιακές συγκεντρώσεις καλεί η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας

Πλατύ κάλεσμα συμμετοχής στις απεργιακές συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα απευθύνει η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας (ΟΓΕ).

Και ξεκαθαρίζοντας πως η βαρβαρότητα που φέρνει η κυβέρνηση δεν αποτελεί «ελεύθερη επιλογή» για τις εργαζόμενες γυναίκες, θέτει μεταξύ άλλων τα ερωτήματα:

- Ποια εργαζόμενη επιλέγει «ελεύθερα» το 13ωρο, τη δουλειά όταν, όσο και όπου χρειάζεται ο εργοδότης;

- Ποια εργαζόμενη θα μπορεί να βλέπει τα παιδιά της μετά από 13 ώρες δουλειάς;

- Ποια εργαζόμενη θα συναινέσει για να δοθεί η χαριστική βολή στη σωματική και ψυχική της υγεία;

- Ποια εργαζόμενη θα αρνηθεί τις αλλαγές στο ωράριο υπό καθεστώς εργασιακής ανασφάλειας και εργοδοτικής τρομοκρατίας;

- Πώς θα μπορέσει να πάει διακοπές με τα παιδιά της όταν καταργηθεί η συνεχόμενη καλοκαιρινή άδεια;

Η Ομοσπονδία καλεί σε ξεσηκωμό ενάντια στο νομοθετικό έκτρωμα, «ενάντια στην περιβόητη "ευρωπαϊκή κανονικότητα" και το "κράτος δικαίου" της ΕΕ για το οποίο μιλούν η ΝΔ, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ, τα κόμματα δηλαδή που έχουν ψηφίσει και εφαρμόσει όλους τους αντεργατικούς νόμους των τελευταίων 15 ετών».

«Καμιά θυσία για τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων και τα γεράκια του πολέμου!», σημειώνει η ΟΓΕ ξεδιπλώνοντας τις διεκδικήσεις της για απόσυρση του νομοσχεδίου, για σταθερή δουλειά με δικαιώματα, με 7ωρο - 5ήμερο - 35ωρο, για ουσιαστική προστασία των εργαζόμενων γυναικών και της μητρότητας μέσα από ΣΣΕ κ.ά.