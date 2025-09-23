Στους 790.844 έφτασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ τον περασμένο Αύγουστο, από 795.588 τον Ιούλη. Να σημειωθεί ότι για τον Ιούλη η ΕΛΣΤΑΤ εκτιμούσε τον αριθμό των ανέργων μόλις στους 380.885, δηλαδή λιγότερους από τους μισούς που ήταν εγγεγραμμένοι τον συγκεκριμένο μήνα στους καταλόγους της ΔΥΠΑ!
Το 53,6% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ οι 7 στους 10 (69,2%) είναι γυναίκες. Η ηλικιακή κατηγορία 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, 249.964 άτομα, ενώ το 45,4% των εγγεγραμμένων ανέργων έχουν τελειώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.
Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων τον Αύγουστο ήταν 170.604, από 176.931 άτομα τον Ιούλη.