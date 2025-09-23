ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΠΑ

Κοντά στις 800 χιλιάδες οι άνεργοι τον Αύγουστο

Στους 790.844 έφτασαν οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στη ΔΥΠΑ τον περασμένο Αύγουστο, από 795.588 τον Ιούλη. Να σημειωθεί ότι για τον Ιούλη η ΕΛΣΤΑΤ εκτιμούσε τον αριθμό των ανέργων μόλις στους 380.885, δηλαδή λιγότερους από τους μισούς που ήταν εγγεγραμμένοι τον συγκεκριμένο μήνα στους καταλόγους της ΔΥΠΑ!

Το 53,6% των ανέργων είναι μακροχρόνια άνεργοι, ενώ οι 7 στους 10 (69,2%) είναι γυναίκες. Η ηλικιακή κατηγορία 30 έως 44 ετών συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό εγγεγραμμένων ανέργων, 249.964 άτομα, ενώ το 45,4% των εγγεγραμμένων ανέργων έχουν τελειώσει τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων τον Αύγουστο ήταν 170.604, από 176.931 άτομα τον Ιούλη.